Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе

Митинг-концерт в поддержку специальной военной операции состоялся в Севастополе 5 сентября. На мероприятии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Концерт состоялся на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» при поддержке Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».

Перед зрителями выступили севастопольские исполнители и творческие коллективы.

Александр Полегенько ИА REGNUM

Участники гуманитарных миссий в ДНР и ЛНР и выступили перед зрителями и рассказали о своих поездках, о встречах с жителями Донбасса