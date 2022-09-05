5 сентября во Владивостоке стартовал VII Восточный экономический форум. Мероприятие проводится уже в седьмой раз. В этом году форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Дарья Драй ИА REGNUM Окрестности острова Русский

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Русский мост

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Русский мост

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Русский мост

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

В преддверии открытия Восточного экономического форума в воскресенье, 4 сентября, прошёл парад парусов. Вдоль приморских бухт проплыли фрегаты «Паллада» и «Надежда», крейсерские яхты и детско-юношеская флотилия яхт.

Дарья Драй ИА REGNUM Парусник «Надежда» во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Парусник «Паллада» во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Парусник «Надежда» во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Суда во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Суда во время Парада парусов в Амурском заливе в преддверии Восточного экономического форума

В рамках ВЭФ 5 сентября также стартовал II Международный форум по сохранению тигра. На открытии саммита к участникам по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин.

«Уверен, в такой атмосфере профессиональный диалог экспертов, экологов, ученых из разных стран будет плодотворным, послужит во благо всей тигриной семьи», — сказал Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Участник Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

В программу ВЭФ включено более 90 деловых мероприятий, в нем будет задействовано 330 спикеров и модераторов. Президенту РФ представят 13 инициатив, направленных на создание благоприятной среды для проживания на Дальнем Востоке.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участницы Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Своё участие подтвердили представители 40 стран, среди них председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Кроме того, форум посетят делегации из недружественных стран, таких как Япония и Южная Корея.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участник Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов в национальных костюмах

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов в национальных костюмах

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление артистов в национальных костюмах

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ 6–7 сентября примет участие в ВЭФ. Глава государства проведёт на его полях двусторонние встречи с приглашенными иностранными лидерами.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Тигр на Восточном экономическом форуме

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Ранее Путин направил приветственное письмо участникам VII Восточного экономического форума. В своём послании глава государства подчеркнул международный статус форума и его весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Главная тема встречи этого года — «На пути к многополярному миру» — представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса», — отметил Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники Восточного экономического форума

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке с 2015 года. За эти годы форум стал ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.