«Спасская башня» собрала 1,5 тысячи артистов из разных стран мира — фото
В Москве завершился Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Юбилейный Фестиваль «Спасская башня» завершился грандиозным представлением на Красной площади. Финальной точкой музыкального праздника стало выступление Сводного оркестра, куда вошли 1,5 тысячи артистов из разных стран мира.
В фестивале «Спасская башня» приняли участие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Выступление венесуэльцев и таиландцев на Красной площади в Москве стало дебютом этого года. От Российской Федерации были представлены все силовые ведомства страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Всего же на главной площади страны выступили более 1500 представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов.
Свыше 1 тысячи музыкальных инструментов, 120 киловатт звука, самые мощные в мире осветительные приборы.
За 15 лет Фестиваль стал самым ожидаемым событием в мире музыки как для зрителей, так и для музыкантов.
В этом году публику поразило выступление Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ вместе с Ротой почётного караула. Коллектив нечасто становится участником публичных выступлений, поэтому зрители «Спасской башни» ждали его с особым нетерпением и встречали горячими аплодисментами.
Также вместе со своими оркестрами выступили Почётные караулы Образцово-показательного оркестра Вооружённых сил Белоруссии, Военного оркестра (Московского гарнизона) 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и Сводного оркестра и Ансамбля песни и пляски ВДВ России. Впервые с Ротой почётного караула вышел Образцово-показательный оркестр Росгвардии.
Удивили зрителей и танцевальные ансамбли. Танцоры балета Центрального пограничного ансамбля ФСБ России исполнили красивый и опасный танец на платформе в виде жостовского подноса, которую держали на руках военнослужащие. Этот же коллектив поразил публику зажигательным файер-шоу. Никого не оставили равнодушным мощные выступления десантников.
В Фестивале приняли участие сразу три коллектива Росгвардии — Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России, Сводный оркестр штаба Центрального округа войск национальной гвардии РФ и Военный оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Все три коллектива показали очень разнообразные программы и вызвали живой отклик у публики. Самым трогательным выступлением «Спасской башни» стал дебют юных скрипачей ансамбля «Весёлые нотки» из Луганска.
По словам руководителя Дирекции Фестиваля Сергея Смирнова, ему очень понравилось выступление армянского коллектива.
«Египет, Таиланд, Венесуэла и Индия — большие молодцы. Вне всяких сомнений, как всегда, на высоте наши белорусские друзья», — поделился впечатлениями руководитель Дирекции Фестиваля.
Зрители одинаково тепло встречали как российские, так и зарубежные коллективы, с удовольствием аплодировали всем участникам, подпевали и пританцовывали, включали в телефонах фонарики, чтобы с трибун поприветствовать артистов.
«Если говорить по горячим следам, то мне кажется, что Фестиваль получился содержательным, интересным, нам удалось достичь целей, которые мы перед собой ставили. Прежде всего, мы сохранили международный формат», — подчеркнул художественный руководитель Фестиваля, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России — комендант Московского Кремля (с 2004 по 2020), генерал-лейтенант запаса Сергей Хлебников.
По мнению художественного руководителя, «Спасская башня» получилась ещё и благодаря необыкновенно позитивной атмосфере в коллективах, которые приехали и с российской стороны, и из-за рубежа. «И конечно же, Фестиваль состоялся благодаря очень дружной работе команды», — отметил он.
Начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижёр, музыкальный руководитель Фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин назвал юбилейный Фестиваль «умопомрачительным».
«Он еще не закончился, а нам уже начали поступать заявки от коллективов из стран Латинской Америки и Азии. Звонят и пишут наши европейские друзья, которые сожалеют, что не смогли принять участие в «Спасской башне» в этом году, но не теряют надежды приехать в последующие годы», — сказал музыкальный руководитель «Спасской башни». По его словам, многие оркестры, принявшие участие в Фестивале в этом году, хотели бы ещё не раз вернуться на Красную площадь.
Большое количество зрителей также приходит, чтобы увидеть выступления Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России. В этом году Почётному эскорту исполняется 20 лет, поэтому программа, которую смогли увидеть зрители на ВДНХ, была особенно яркой и зрелищной.
Однако поклонники Фестиваля и в этом году смогли увидеть конную программу на брусчатке Красной площади в завершающем представлении и полюбоваться выступлениями всадников Кремлёвской школы верховой езды и немецкого тренера-берейтора Мартины Штеммлер-Герузель с Владимирскими тяжеловозами Катюшей и Шоколадкой. Немецкая всадница выехала на брусчатку, держа в руках развивающийся флаг России. Сегодня исполнилась ее мечта — выступить на Красной площади.