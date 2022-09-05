Торжественный вынос государственного флага Российской Федерации и исполнение гимна России состоялись в Севастопольском колледже информационных технологий утром 5 сентября, перед началом занятий. На мероприятии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная линейка в Севастопольском колледже информационных технологий

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная линейка в Севастопольском колледже информационных технологий

Церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна приурочили к акции «Поделись своим Знанием» — она проводится с 1 по 9 сентября и организована обществом «Знание».

Участниками акции стали учебные заведения по всей России — перед учащимися школ, вузов и техникумов с лекциями, просветительскими уроками выступают известные учёные, государственные и общественные деятели, популяризаторы науки.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос государственного флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос государственного флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос государственного флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос государственного флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос государственного флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос государственного флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос государственного флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос государственного флага России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

В новом учебном году каждая неделя в образовательных учреждениях Севастополя будет начинаться с поднятия государственного флага РФ и исполнения гимна России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России

Александр Полегенько ИА REGNUM Исполнение гимна России