Торжественный вынос государственного флага Российской Федерации и исполнение гимна России состоялись в Севастопольском колледже информационных технологий утром 5 сентября, перед началом занятий. На мероприятии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Торжественная линейка в Севастопольском колледже информационных технологий
Александр Полегенько ИА REGNUM
Торжественная линейка в Севастопольском колледже информационных технологий
Церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна приурочили к акции «Поделись своим Знанием» — она проводится с 1 по 9 сентября и организована обществом «Знание».
Участниками акции стали учебные заведения по всей России — перед учащимися школ, вузов и техникумов с лекциями, просветительскими уроками выступают известные учёные, государственные и общественные деятели, популяризаторы науки.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос государственного флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос государственного флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос государственного флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос государственного флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос государственного флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос государственного флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос государственного флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вынос государственного флага России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Исполнение гимна России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Исполнение гимна России
Александр Полегенько ИА REGNUM
Исполнение гимна России
В новом учебном году каждая неделя в образовательных учреждениях Севастополя будет начинаться с поднятия государственного флага РФ и исполнения гимна России.