Хоккейная команда «Автомобилист» одержала победу над командой «Северсталь» из Череповца. Игра прошла в Екатеринбурге на льду комплекса «Уралец» 4 сентября.

Итоговый счёт составил 4:3. Таким образом, «Автомобилист» одержал уже вторую победу в домашнем матче КХЛ.

Подробности в фоторепортаже.

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»

Алексей Колчин ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»