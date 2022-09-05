«Автомобилист» одержал новую победу на домашнем льду — фоторепортаж
5 сентября 2022
Хоккейная команда «Автомобилист» одержала победу над командой «Северсталь» из Череповца. Игра прошла в Екатеринбурге на льду комплекса «Уралец» 4 сентября.
Итоговый счёт составил 4:3. Таким образом, «Автомобилист» одержал уже вторую победу в домашнем матче КХЛ.
Подробности в фоторепортаже.
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»
Алексей Колчин ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Северсталь»