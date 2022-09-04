Ежедневно в Донецк и его районы прилетает более 200 снарядов разного калибра, бьют ракетами из «Града», бьют натовскими системами вооружения. Удары приходятся по гражданской инфраструктуре: прилетает по жилым домам, магазинам, кафе, на проезжую часть, по которой ходит общественный транспорт.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Цель террористов — запугать местное население, чтобы жители Донецка покинули город. Те, кто не смог терпеть издевательства со стороны нацистов, давно уехали либо на территорию Евросоюза, либо в Россию. В Донбассе остались те, кто никогда не отступит назад и будет стоять за родную землю до последнего вздоха.

Александр Погожев ИА REGNUM Пенсионеры, жители Мариуполя

Эти люди ежедневно выходят на привычную для них работу: дворники метут тротуары, озеленители ухаживают за городскими аллеями, ремонтные бригады устраняют неполадки с электричеством, водой, газом, продавцы консультируют — все учреждения исправно работают. Под раскаты «прилётов» Донбасс живет обычной жизнью.

Александр Погожев ИА REGNUM Во дворе многоквартирных домов после обстрела со стороны ВСУ

Александр Погожев ИА REGNUM Жители Мариуполя набирают воду для дома

Надо успеть набрать технической воды, затем запастись питьевой водой, ведь неизвестно, когда дадут воду из-за постоянных обстрелов.

Александр Погожев ИА REGNUM Жители Мариуполя везут домой воду

Надо успеть сбегать в магазин и в банк, где, как обычно, очередь. Кому-то надо снять деньги с российской карты, кому-то оплатить услуги. Банкомат в банке всего один. Чтобы на сотовый телефон зачислить средства, надо тоже идти в офис поставщика услуг связи и там в окошке с помощью оператора пополнить счёт. Это самый надежный вариант. Можно попробовать зачислить через терминал в магазине.

Александр Погожев ИА REGNUM Жители Мариуполя подстригаются во дворе

Александр Погожев ИА REGNUM Типичный двор в Мариуполе

В 16:00 город затихает, улицы становятся безлюдными, лишь по асфальту, шурша колесами, быстро проносятся автомобили, комендантский час с 23:00.

Ярослав Громов ИА REGNUM Мужчина с питомцем на руках попал под обстрел в Донецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Автомобиль после обстрела Донецка

Если в Донецке раньше только шахтеры уходили каждый день на работу как последний раз, то сейчас каждый житель Донецка потенциальный смертник. Никогда не знаешь, куда прилетит.

Ярослав Громов ИА REGNUM Администрация Донецка после обстрела из HIMARS

Александр Погожев ИА REGNUM Трамвай в Донецке перегородил проезжую часть после обстрела

Весь Донецк — это гражданский социальный муниципальный объект. В нем нет военных, соединений частей, даже полиции на улице не видно. В нем живут обычные гражданские люди, в основном остались пенсионеры, женщины и молодежь. Каждый из них — мишень для укронациста.

Александр Погожев ИА REGNUM Заколоченные фанерой окна в Мариуполе

Александр Погожев ИА REGNUM Обращение к Богу

Фашисты бьют не только по гражданским людям, но и по священнослужителям, по храмам. Это говорит, что у террористов нет абсолютно ничего святого и их идеология уничтожать на своём пути всё, даже то и тех, кто не может ответить.

Александр Погожев ИА REGNUM Храм Святого Апостола Андрея Первозванного в Донецке

Александр Погожев ИА REGNUM Почаевская икона Пресвятой Богородицы

В этом убедились жители Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка, ежедневно в этом убеждаются обстреливаемые районы Донецка. Люди уже забыли, что такое крепкий сон. Они спят в полудреме, при первом громком хлопке подскакивают и бегут в дверной проём, ванную, туалет. Туда, где не завалит плитой. Это привычка, которая выработалась за девять лет.

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайск. Жилой дом после прилёта HIMARS

Также вырабатывается привычка смотреть под ноги и перед собой, чтобы не наступить на мину или не зацепить растяжку. Обостряется внимание, появляется много навыков, которые в мирной жизни не так развиты. Наряду с обычными житейскими хлопотами этот дополнительный набор компетенций одинаково необходим всем, независимо от возраста, пола и вероисповедания. Не заходить на «зелёнку» (в траву), не дергать проволоку, провода, не поднимать предметы, похожие на оружие, бежать в укрытие во время обстрела — всё это необходимо знать и выполнять автоматически. В противном случае статисты пополнят список убиенных.

Александр Погожев ИА REGNUM Первомайск, здание пострадало от осколков и взрывной волны

Александр Погожев ИА REGNUM Жительница Лисичанска после времени, проведенного в подвале

Александр Погожев ИА REGNUM Жители многоквартирного дома в Первомайске

Для Донецка каждый человек дороже золота. Нет такого номинала, чтобы компенсировать одного дончанина. Потому что они работящие, честные, умеют любить, комфортно обживаются даже там, где находятся всего на пару часов.

Александр Погожев ИА REGNUM Гуманитарный проект «Буханка» помогает нуждающимся жителям Донбасса

Ярослав Громов ИА REGNUM Волонтер из России в Донецке

Поэтому их город построен основательно, на века. Поэтому он такой удобный, всё под рукой: пятачок для культуры, пятачок для студентов, пятачок для рабочих. Всё в этом городе организовано человеком и для человека, как для себя.

Александр Погожев ИА REGNUM Мальчик катается на велосипеде в одном из дворов Мариуполя

Александр Погожев ИА REGNUM Жители Мариуполя

Дончане никогда не уйдут, ни под каким натиском артиллерийских обстрелов. Этот город не просто стратегический объект, это символ веры в Россию и духа народа.