Международная акция «Диктант Победы» состоялась 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны, День Победы над Японией — в Музее обороны Севастополя. Мероприятие посетил фотокорреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Регистрация участников «Диктанта Победы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Регистрация участников «Диктанта Победы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Регистрация участников «Диктанта Победы»
Музей обороны Севастополя является одной из главных площадок проведения «Диктанта Победы». В этом году она приняла около 200 человек, решивших принять участие в акции. Регистрация участников проводилась онлайн.
Александр Полегенько ИА REGNUM
«Диктант Победы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
В акции приняли более 30 сотрудников из подразделений Росгвардии в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
«Диктант Победы» состоит из вопросов о событиях Великой Отечественной войны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участники «Диктанта Победы» должны были ответить нужно на 25 вопросов за 45 минут
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение «Диктанта Победы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вопросы «Диктанта Победы» касаются событий Великой Отечественной войны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Музей обороны Севастополя стал одной из главных площадок проведения «Диктанта Победы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
На базе музея в рамках «Диктанта Победы» работали две открытые музейные площадки. На третьей площадке — Малаховом кургане — участие в акции приняли более 30 сотрудников из подразделений Росгвардии в Севастополе. Регистрация участников проводилась онлайн.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выбор площадок для проведения «Диктанта Победы» неслучаен. Малахов курган и Сапун-гора являются для севастопольцев и всех жителей России священными местами подвига
Александр Полегенько ИА REGNUM
В этом году площадка Музея обороны Севастополя приняла около 200 человек, решивших принять участие в акции
Александр Полегенько ИА REGNUM
«Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
«Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Прохождение «Диктанта Победы»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках проекта «Историческая память»
Александр Полегенько ИА REGNUM
«Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сдача диктанта
Выбор площадок для проведения «Диктанта Победы» не случаен. Малахов курган и Сапун-гора являются для севастопольцев и всех жителей России священными местами подвига. Здесь в годы Великой Отечественной войны советский народ показал миру невиданный героизм, самоотверженность и несокрушимую силу духа.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Малахов Курган. Здесь в годы Великой Отечественной войны советский народ показал миру невиданный героизм, самоотверженность и несокрушимую силу духа
Александр Полегенько ИА REGNUM
Малахов Курган
Александр Полегенько ИА REGNUM
3 сентября на Малаховом кургане прошёл V Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фестиваль «Русская Троя», посвящен первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Реконструкторы на V Международном военно-историческом фестивале «Русская Троя»
Александр Полегенько ИА REGNUM
В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы
Александр Полегенько ИА REGNUM
В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько ИА REGNUM
В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы
Александр Полегенько ИА REGNUM
На Малаховом кургане воссоздали атмосферу середины XIX века, жизнь и быт солдат и горожан того времени
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Александр Полегенько ИА REGNUM
Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны
Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках проекта «Историческая память». На тысячах площадок в России и за рубежом знатоки и любители истории отвечают на вопросы о событиях Великой Отечественной войны. За 45 минут нужно ответить на 25 вопросов. Отметим, что в 2021 году участниками акции стали 1,5 млн человек из 80 стран.