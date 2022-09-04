Международная акция «Диктант Победы» состоялась 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны, День Победы над Японией — в Музее обороны Севастополя. Мероприятие посетил фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Регистрация участников «Диктанта Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Регистрация участников «Диктанта Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Регистрация участников «Диктанта Победы»

Музей обороны Севастополя является одной из главных площадок проведения «Диктанта Победы». В этом году она приняла около 200 человек, решивших принять участие в акции. Регистрация участников проводилась онлайн.

Александр Полегенько ИА REGNUM «Диктант Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM В акции приняли более 30 сотрудников из подразделений Росгвардии в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM «Диктант Победы» состоит из вопросов о событиях Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники «Диктанта Победы» должны были ответить нужно на 25 вопросов за 45 минут

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение «Диктанта Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Вопросы «Диктанта Победы» касаются событий Великой Отечественной войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Музей обороны Севастополя стал одной из главных площадок проведения «Диктанта Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе

На базе музея в рамках «Диктанта Победы» работали две открытые музейные площадки. На третьей площадке — Малаховом кургане — участие в акции приняли более 30 сотрудников из подразделений Росгвардии в Севастополе. Регистрация участников проводилась онлайн.

Александр Полегенько ИА REGNUM Выбор площадок для проведения «Диктанта Победы» неслучаен. Малахов курган и Сапун-гора являются для севастопольцев и всех жителей России священными местами подвига

Александр Полегенько ИА REGNUM В этом году площадка Музея обороны Севастополя приняла около 200 человек, решивших принять участие в акции

Александр Полегенько ИА REGNUM «Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Участники «Диктанта Победы» на Малаховом кургане в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM «Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Прохождение «Диктанта Победы»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках проекта «Историческая память»

Александр Полегенько ИА REGNUM «Диктант Победы» на Малаховом кургане в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Сдача диктанта

Выбор площадок для проведения «Диктанта Победы» не случаен. Малахов курган и Сапун-гора являются для севастопольцев и всех жителей России священными местами подвига. Здесь в годы Великой Отечественной войны советский народ показал миру невиданный героизм, самоотверженность и несокрушимую силу духа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Малахов Курган. Здесь в годы Великой Отечественной войны советский народ показал миру невиданный героизм, самоотверженность и несокрушимую силу духа

Александр Полегенько ИА REGNUM Малахов Курган

Александр Полегенько ИА REGNUM 3 сентября на Малаховом кургане прошёл V Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя»

Александр Полегенько ИА REGNUM Фестиваль «Русская Троя», посвящен первой обороне города в период Крымской войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Реконструкторы на V Международном военно-историческом фестивале «Русская Троя»

Александр Полегенько ИА REGNUM В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы

Александр Полегенько ИА REGNUM В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны

Александр Полегенько ИА REGNUM В рамках фестиваля «Русская Троя» прошли выставки и реконструкции, лектории, мастер-классы

Александр Полегенько ИА REGNUM На Малаховом кургане воссоздали атмосферу середины XIX века, жизнь и быт солдат и горожан того времени

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа V Международного военно-исторического фестиваля «Русская Троя», посвященного первой обороне города в период Крымской войны

Акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках проекта «Историческая память». На тысячах площадок в России и за рубежом знатоки и любители истории отвечают на вопросы о событиях Великой Отечественной войны. За 45 минут нужно ответить на 25 вопросов. Отметим, что в 2021 году участниками акции стали 1,5 млн человек из 80 стран.