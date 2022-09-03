В Екатеринбурге установили памятник писателю, журналисту и командору отряда «Каравелла» Владиславу Крапивину. Он находится на его могиле.

Памятник удалось открыть при поддержке областных властей. По замыслу родственников Крапивина, памятник должен был отражать внутренний мир Владислава Петровича, а также его единство с окружающим миром, природой, его высокое назначение на Земле.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM На церемонии открытия памятника присутствовали ребята из отряда «Каравелла», который создал Крапивин

Алексей Колчин ИА REGNUM Вдова писателя Ирина Крапивина

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие памятника Владиславу Крапивину на его могиле на Широкореченском кладбище Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину, создала литейная мастерская Ивана Дубровина

Алексей Колчин ИА REGNUM Экслибрис, размещенный на обратной стороне памятника, выполнен скульптором Дмитрием Постниковым по рисунку руки Владислава Крапивина

Алексей Колчин ИА REGNUM Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды

Алексей Колчин ИА REGNUM Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды

Алексей Колчин ИА REGNUM Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие памятника на могиле известного уральского детского писателя Владислава Крапивина

Алексей Колчин ИА REGNUM Родные писателя Владислава Крапивина на церемонии открытия памятника

Алексей Колчин ИА REGNUM Для изображения на памятнике использовалась фотография из семейного архива, на которой писателю 56 лет.

Алексей Колчин ИА REGNUM Владислав Крапивин — советский и российский детский писатель, автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад»