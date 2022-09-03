В Екатеринбурге открыли памятник Владиславу Крапивину — фоторепортаж
3 сентября 2022
В Екатеринбурге установили памятник писателю, журналисту и командору отряда «Каравелла» Владиславу Крапивину. Он находится на его могиле.
Памятник удалось открыть при поддержке областных властей. По замыслу родственников Крапивина, памятник должен был отражать внутренний мир Владислава Петровича, а также его единство с окружающим миром, природой, его высокое назначение на Земле.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
На церемонии открытия памятника присутствовали ребята из отряда «Каравелла», который создал Крапивин
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вдова писателя Ирина Крапивина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие памятника Владиславу Крапивину на его могиле на Широкореченском кладбище Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Памятник, посвященный детскому писателю Владиславу Крапивину, создала литейная мастерская Ивана Дубровина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Экслибрис, размещенный на обратной стороне памятника, выполнен скульптором Дмитрием Постниковым по рисунку руки Владислава Крапивина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды
Алексей Колчин ИА REGNUM
Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды
Алексей Колчин ИА REGNUM
Любимая морская тема писателя нашла отражение в элементах ограды
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие памятника на могиле известного уральского детского писателя Владислава Крапивина
Алексей Колчин ИА REGNUM
Родные писателя Владислава Крапивина на церемонии открытия памятника
Алексей Колчин ИА REGNUM
Для изображения на памятнике использовалась фотография из семейного архива, на которой писателю 56 лет.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Владислав Крапивин — советский и российский детский писатель, автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Родные писателя Владислава Крапивина на церемонии открытия памятника