Последствия преступлений нацистов в Лисичанске и Северодонецке — фото
Лисичанск и Северодонецк оживают после издевательств укронацистов и артобстрелов с их стороны.
Лисичанск — последний крупный город Луганской Народной Республики, который удерживали бандформирования оккупантов с территории бывшей УССР и наёмники из соседних государств.
До войны в городе было около ста тысяч человек. При оккупации за георгиевскую ленту жителям Лисичанска грозило от 3 до 5 лет лишения свободы. Всё, что связано с Россией, было запрещено.
ВСУ выгоняли людей из их квартир, заселялись в них. Они грабили магазины, офисы, банки, грабили обычных людей. Люди жаловались своим «захисникам», на что те отвечали, что «если их начать сажать, то некому будет воевать».
С начала спецоперации жители Лисичанска стали заложниками бандформирований, 4 месяца им пришлось жить в подвалах, они подвергались издевательствам, обстрелам, мародерству. В Лисичанске до сих пор нет воды и света, готовить приходится на улице.
«Северодонецк, Лисичанск и другие места Донбасса, которые Россия считает ключевыми мишенями, держатся. Есть некоторый позитив в Запорожской области, где удается срывать планы России. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине», — тем временем отчитывался перед Западом Зеленский.
Держатся эти города, что говорится «на соплях».
Перед отступлением в Лисичанске скопилось около двухсот иностранных наёмников: белорусов, литовцев, грузин, поляков. Со слов местных жителей они уехали только после того, как разграбили все магазины, банки, учреждения. Жили и укрывались они в этих же помещениях, которые расположены под жилыми многоквартирными домами. Военную технику бандформирования ставили у подъездов жилых домов, во дворах, тем самым укрываясь живым щитом из мирных жителей.
Военные преступники делали окопы и заграждения прямо во дворах жилых многоквартирных домов. Минировали детские площадки, подъезды, дороги, тротуары, чтобы никто из жильцов не мог выйти.
В Лисичанске разрушен центр города, сгорел Гуманитарный штаб Луганской области. Уходя, нацисты спалили и взорвали храм в центре города и храм Варвары Великомученицы. Они стреляли по жилым кварталам, по пожарным расчетам, которые пытались потушить дома. Прилёты в городе были хаотичные с целью максимально повредить инфраструктуру города.
«Город Северодонецк никто не будет сдавать, даже если нашим военным придется отойти на более укрепленные позиции, это не будет значить, что мы сдаем город», — говорил Сергей Гайдай на своей странице в социальной сети.
Сейчас города сильно разрушены, многие здания уже не подлежат восстановлению. Лисичанск и Северодонецк бандиты уходя уничтожали целенаправленно, били из этих укреплённых позиций по мирным объектам инфраструктуры.
После затяжных боев армия РФ заняла Северодонецк. Попутно был зачищен Лисичанск.
«Подразделения, принимавшие участие и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — прокомментировал успехи российской армии президент РФ Владимир Путин.
Пока линия фронта отодвигается, к городам делают дорогу, чтобы транспорту с гуманитарной помощью и волонтерами было легче добраться.