Лисичанск и Северодонецк оживают после издевательств укронацистов и артобстрелов с их стороны.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Вид на Лисичанск и Северодонецк
Ярослав Громов ИА REGNUM
Вид на Лисичанск
Ярослав Громов ИА REGNUM
Вид на Лисичанск и Северодонецк
Ярослав Громов ИА REGNUM
Вид на Лисичанск
Ярослав Громов ИА REGNUM
Вид на жилой многоквартирный дом в Лисичанске

Лисичанск — последний крупный город Луганской Народной Республики, который удерживали бандформирования оккупантов с территории бывшей УССР и наёмники из соседних государств.

До войны в городе было около ста тысяч человек. При оккупации за георгиевскую ленту жителям Лисичанска грозило от 3 до 5 лет лишения свободы. Всё, что связано с Россией, было запрещено.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Дома после обстрелов
Ярослав Громов ИА REGNUM
Жилой многоквартирный дом в Лисичанске
Ярослав Громов ИА REGNUM
Административное здание в Лисичанске, в котором укрывались украинские оккупанты
Ярослав Громов ИА REGNUM
Жилой дом после обстрела

ВСУ выгоняли людей из их квартир, заселялись в них. Они грабили магазины, офисы, банки, грабили обычных людей. Люди жаловались своим «захисникам», на что те отвечали, что «если их начать сажать, то некому будет воевать».

Ярослав Громов ИА REGNUM
Здание после обстрела
Ярослав Громов ИА REGNUM
Здание после обстрела
Ярослав Громов ИА REGNUM
Здание правоохранительных органов Лисичанска
Ярослав Громов ИА REGNUM
Зимняя военная форма во дворе административного здания
Ярослав Громов ИА REGNUM
Автомобили после обстрела
Ярослав Громов ИА REGNUM
Автомобили после обстрела
Ярослав Громов ИА REGNUM
Сгоревшие после обстрела автомобили
Ярослав Громов ИА REGNUM
Сгоревшие после обстрела автомобили
Ярослав Громов ИА REGNUM
Сгоревший автомобиль на обочине в городе
Ярослав Громов ИА REGNUM
Укрепление на территории административного задания внутренних дел Лисичанска
Ярослав Громов ИА REGNUM
Скорая помощь на трассе в ЛНР
Ярослав Громов ИА REGNUM
Так преступники укрывались от союзной армии за жилыми многоквартирными домами с людьми
Ярослав Громов ИА REGNUM
Успеть до комендантского часа
Ярослав Громов ИА REGNUM
Инвентарь дорожно-патрульной службы
Ярослав Громов ИА REGNUM
Гараж на территории административного здания внутренних дел в Лисичанске
Ярослав Громов ИА REGNUM
Военная форма в унитазе
Ярослав Громов ИА REGNUM
Военная одежда
Ярослав Громов ИА REGNUM
Здание после обстрела
Ярослав Громов ИА REGNUM
Кружка захисника
Ярослав Громов ИА REGNUM
Здание после обстрела
Ярослав Громов ИА REGNUM
Внутри здания после обстрела
Ярослав Громов ИА REGNUM
Лес после пожара
Ярослав Громов ИА REGNUM
Луганская Народная Республика
Ярослав Громов ИА REGNUM
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Ярослав Громов ИА REGNUM
Граната для подствольного гранатомёта на столе в административном здании в Лисичанске
Ярослав Громов ИА REGNUM
Граната для подствольного гранатомёта
Ярослав Громов ИА REGNUM
Окопы укронацистов на детской площадке в Северодонецке
Ярослав Громов ИА REGNUM
Противогаз на полу здания, подвергшегося обстрелу
Ярослав Громов ИА REGNUM
Ремонт дороги в ЛНР
Ярослав Громов ИА REGNUM
Нашивка пограничной службы
Ярослав Громов ИА REGNUM
Памятник Героям-освободителям от немецко-фашистских захватчиков
Ярослав Громов ИА REGNUM
Неразорвавшийся снаряд

С начала спецоперации жители Лисичанска стали заложниками бандформирований, 4 месяца им пришлось жить в подвалах, они подвергались издевательствам, обстрелам, мародерству. В Лисичанске до сих пор нет воды и света, готовить приходится на улице.

«Северодонецк, Лисичанск и другие места Донбасса, которые Россия считает ключевыми мишенями, держатся. Есть некоторый позитив в Запорожской области, где удается срывать планы России. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине», — тем временем отчитывался перед Западом Зеленский.

Держатся эти города, что говорится «на соплях».

Ярослав Громов ИА REGNUM
Взорванный нацбатальонами мост
Ярослав Громов ИА REGNUM
Мишень в административном здании Лисичанска
Ярослав Громов ИА REGNUM
Стая птиц над Северодонецком
Ярослав Громов ИА REGNUM
Стахановская молодежь
Ярослав Громов ИА REGNUM
Литература на русском языке

Перед отступлением в Лисичанске скопилось около двухсот иностранных наёмников: белорусов, литовцев, грузин, поляков. Со слов местных жителей они уехали только после того, как разграбили все магазины, банки, учреждения. Жили и укрывались они в этих же помещениях, которые расположены под жилыми многоквартирными домами. Военную технику бандформирования ставили у подъездов жилых домов, во дворах, тем самым укрываясь живым щитом из мирных жителей.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Пано в Лисичанске, которое сохранилось со времен Советского Союза
Ярослав Громов ИА REGNUM
Предохранитель от ручной гранаты

Военные преступники делали окопы и заграждения прямо во дворах жилых многоквартирных домов. Минировали детские площадки, подъезды, дороги, тротуары, чтобы никто из жильцов не мог выйти.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Территория административного здания внутренних дел в Лисичанске

В Лисичанске разрушен центр города, сгорел Гуманитарный штаб Луганской области. Уходя, нацисты спалили и взорвали храм в центре города и храм Варвары Великомученицы. Они стреляли по жилым кварталам, по пожарным расчетам, которые пытались потушить дома. Прилёты в городе были хаотичные с целью максимально повредить инфраструктуру города.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Ярослав Громов ИА REGNUM
Многоквартирные дома после боев за Северодонецк
Ярослав Громов ИА REGNUM
Мусор после присутствия нацбатальонов
Ярослав Громов ИА REGNUM
Осколок снаряда

«Город Северодонецк никто не будет сдавать, даже если нашим военным придется отойти на более укрепленные позиции, это не будет значить, что мы сдаем город», — говорил Сергей Гайдай на своей странице в социальной сети.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Склад снабжения
Ярослав Громов ИА REGNUM
Северодонецк

Сейчас города сильно разрушены, многие здания уже не подлежат восстановлению. Лисичанск и Северодонецк бандиты уходя уничтожали целенаправленно, били из этих укреплённых позиций по мирным объектам инфраструктуры.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Табличка на украинском языке

После затяжных боев армия РФ заняла Северодонецк. Попутно был зачищен Лисичанск.

«Подразделения, принимавшие участие и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — прокомментировал успехи российской армии президент РФ Владимир Путин.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Шеврон пограничной службы

Пока линия фронта отодвигается, к городам делают дорогу, чтобы транспорту с гуманитарной помощью и волонтерами было легче добраться.

Ярослав Громов ИА REGNUM
Дорога в Луганск
Ярослав Громов ИА REGNUM
Дорога на Лисичанск
Ярослав Громов ИА REGNUM
Ремонт дороги в ЛНР
Ярослав Громов ИА REGNUM
Ремонт дороги в ЛНР
Ярослав Громов ИА REGNUM
Сгоревшая после обстрелов техника