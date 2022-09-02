Лисичанск и Северодонецк оживают после издевательств укронацистов и артобстрелов с их стороны.

Ярослав Громов ИА REGNUM Вид на Лисичанск и Северодонецк

Ярослав Громов ИА REGNUM Вид на Лисичанск

Ярослав Громов ИА REGNUM Вид на Лисичанск и Северодонецк

Ярослав Громов ИА REGNUM Вид на Лисичанск

Ярослав Громов ИА REGNUM Вид на жилой многоквартирный дом в Лисичанске

Лисичанск — последний крупный город Луганской Народной Республики, который удерживали бандформирования оккупантов с территории бывшей УССР и наёмники из соседних государств.

До войны в городе было около ста тысяч человек. При оккупации за георгиевскую ленту жителям Лисичанска грозило от 3 до 5 лет лишения свободы. Всё, что связано с Россией, было запрещено.

Ярослав Громов ИА REGNUM Дома после обстрелов

Ярослав Громов ИА REGNUM Жилой многоквартирный дом в Лисичанске

Ярослав Громов ИА REGNUM Административное здание в Лисичанске, в котором укрывались украинские оккупанты

Ярослав Громов ИА REGNUM Жилой дом после обстрела

ВСУ выгоняли людей из их квартир, заселялись в них. Они грабили магазины, офисы, банки, грабили обычных людей. Люди жаловались своим «захисникам», на что те отвечали, что «если их начать сажать, то некому будет воевать».

Ярослав Громов ИА REGNUM Здание после обстрела

Ярослав Громов ИА REGNUM Здание после обстрела

Ярослав Громов ИА REGNUM Здание правоохранительных органов Лисичанска

Ярослав Громов ИА REGNUM Зимняя военная форма во дворе административного здания

Ярослав Громов ИА REGNUM Автомобили после обстрела

Ярослав Громов ИА REGNUM Автомобили после обстрела

Ярослав Громов ИА REGNUM Сгоревшие после обстрела автомобили

Ярослав Громов ИА REGNUM Сгоревшие после обстрела автомобили

Ярослав Громов ИА REGNUM Сгоревший автомобиль на обочине в городе

Ярослав Громов ИА REGNUM Укрепление на территории административного задания внутренних дел Лисичанска

Ярослав Громов ИА REGNUM Скорая помощь на трассе в ЛНР

Ярослав Громов ИА REGNUM Так преступники укрывались от союзной армии за жилыми многоквартирными домами с людьми

Ярослав Громов ИА REGNUM Успеть до комендантского часа

Ярослав Громов ИА REGNUM Инвентарь дорожно-патрульной службы

Ярослав Громов ИА REGNUM Гараж на территории административного здания внутренних дел в Лисичанске

Ярослав Громов ИА REGNUM Военная форма в унитазе

Ярослав Громов ИА REGNUM Военная одежда

Ярослав Громов ИА REGNUM Здание после обстрела

Ярослав Громов ИА REGNUM Кружка захисника

Ярослав Громов ИА REGNUM Здание после обстрела

Ярослав Громов ИА REGNUM Внутри здания после обстрела

Ярослав Громов ИА REGNUM Лес после пожара

Ярослав Громов ИА REGNUM Луганская Народная Республика

Ярослав Громов ИА REGNUM Многоквартирные дома после боев за Северодонецк

Ярослав Громов ИА REGNUM Граната для подствольного гранатомёта на столе в административном здании в Лисичанске

Ярослав Громов ИА REGNUM Граната для подствольного гранатомёта

Ярослав Громов ИА REGNUM Окопы укронацистов на детской площадке в Северодонецке

Ярослав Громов ИА REGNUM Противогаз на полу здания, подвергшегося обстрелу

Ярослав Громов ИА REGNUM Ремонт дороги в ЛНР

Ярослав Громов ИА REGNUM Нашивка пограничной службы

Ярослав Громов ИА REGNUM Памятник Героям-освободителям от немецко-фашистских захватчиков

Ярослав Громов ИА REGNUM Неразорвавшийся снаряд

С начала спецоперации жители Лисичанска стали заложниками бандформирований, 4 месяца им пришлось жить в подвалах, они подвергались издевательствам, обстрелам, мародерству. В Лисичанске до сих пор нет воды и света, готовить приходится на улице.

«Северодонецк, Лисичанск и другие места Донбасса, которые Россия считает ключевыми мишенями, держатся. Есть некоторый позитив в Запорожской области, где удается срывать планы России. Постепенно продвигаемся вперед на Харьковщине», — тем временем отчитывался перед Западом Зеленский.

Держатся эти города, что говорится «на соплях».

Ярослав Громов ИА REGNUM Взорванный нацбатальонами мост

Ярослав Громов ИА REGNUM Мишень в административном здании Лисичанска

Ярослав Громов ИА REGNUM Стая птиц над Северодонецком

Ярослав Громов ИА REGNUM Стахановская молодежь

Ярослав Громов ИА REGNUM Литература на русском языке

Перед отступлением в Лисичанске скопилось около двухсот иностранных наёмников: белорусов, литовцев, грузин, поляков. Со слов местных жителей они уехали только после того, как разграбили все магазины, банки, учреждения. Жили и укрывались они в этих же помещениях, которые расположены под жилыми многоквартирными домами. Военную технику бандформирования ставили у подъездов жилых домов, во дворах, тем самым укрываясь живым щитом из мирных жителей.

Ярослав Громов ИА REGNUM Пано в Лисичанске, которое сохранилось со времен Советского Союза

Ярослав Громов ИА REGNUM Предохранитель от ручной гранаты

Военные преступники делали окопы и заграждения прямо во дворах жилых многоквартирных домов. Минировали детские площадки, подъезды, дороги, тротуары, чтобы никто из жильцов не мог выйти.

Ярослав Громов ИА REGNUM Территория административного здания внутренних дел в Лисичанске

В Лисичанске разрушен центр города, сгорел Гуманитарный штаб Луганской области. Уходя, нацисты спалили и взорвали храм в центре города и храм Варвары Великомученицы. Они стреляли по жилым кварталам, по пожарным расчетам, которые пытались потушить дома. Прилёты в городе были хаотичные с целью максимально повредить инфраструктуру города.

Ярослав Громов ИА REGNUM Многоквартирные дома после боев за Северодонецк

Ярослав Громов ИА REGNUM Многоквартирные дома после боев за Северодонецк

Ярослав Громов ИА REGNUM Мусор после присутствия нацбатальонов

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда

«Город Северодонецк никто не будет сдавать, даже если нашим военным придется отойти на более укрепленные позиции, это не будет значить, что мы сдаем город», — говорил Сергей Гайдай на своей странице в социальной сети.

Ярослав Громов ИА REGNUM Склад снабжения

Ярослав Громов ИА REGNUM Северодонецк

Сейчас города сильно разрушены, многие здания уже не подлежат восстановлению. Лисичанск и Северодонецк бандиты уходя уничтожали целенаправленно, били из этих укреплённых позиций по мирным объектам инфраструктуры.

Ярослав Громов ИА REGNUM Табличка на украинском языке

После затяжных боев армия РФ заняла Северодонецк. Попутно был зачищен Лисичанск.

«Подразделения, принимавшие участие и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», — прокомментировал успехи российской армии президент РФ Владимир Путин.

Ярослав Громов ИА REGNUM Шеврон пограничной службы

Пока линия фронта отодвигается, к городам делают дорогу, чтобы транспорту с гуманитарной помощью и волонтерами было легче добраться.

Ярослав Громов ИА REGNUM Дорога в Луганск

Ярослав Громов ИА REGNUM Дорога на Лисичанск

Ярослав Громов ИА REGNUM Ремонт дороги в ЛНР

Ярослав Громов ИА REGNUM Ремонт дороги в ЛНР