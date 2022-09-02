В Каменске-Уральском Свердловской области на полках в продовольственных магазинах царит изобилие. Даже в магазинах формата «у дома» предлагается несколько сортов колбас, чая, мясных и рыбных полуфабрикатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Каменцы в последнее время отмечают снижение стоимости некоторых товаров первой необходимости. К примеру картофель подешевел в два раза, тепличные овощи — на 15-20%. Стремительно дешевеют арбузы, дыни, виноград из-за большого предложения как на рынках, так и в торговых сетях.

К примеру, в местной торговой сети «Помидор» картофель продаётся за 19,99 рублей, тогда как месяцем ранее он стоил 40 рублей. Масло подсолнечное — 89 рублей за 0,9 л, это на 15% дешевле, чем месяцем ранее. В соседнем магазине «Виноград», расположенном в том же доме по ул. Строителей, яйца местной птицефабрики предлагаются за 38,5 рублей за десяток.

Елена Миронова ИА REGNUM Отдельно колбаска, отдельно селёдочка. Каменск-Уральский.

Елена Миронова ИА REGNUM Фруктово-овощное предложение в магазине формата «у дома». Каменск-Уральский

На закрытие Каменск-Уральского хлебокомбината малый бизнес ответил созданием пекарен, которых в городе более десятка, и горожане получают разнообразную хлебо-булочную и кондитерскую продукцию по доступным ценам. Помимо вкусной выпечки там предлагается чай и кофе с услугой на вынос.

Владельцы мурлык, которые ещё недавно в ужасе смотрели на подскочившие на 70-80% цены на кошачий корм, радуются возвращению в супермаркетах двух торговых сетей прежней, до мартовской стоимости, которая, правда, сейчас подаётся как аукцион невиданной щедрости с названием «скидка».

Елена Миронова ИА REGNUM Яркие объявления о скидках у входа местной торговой сети. Каменск-Уральский.

Отметим, что поводом для похода корреспондента ИА REGNUM по магазинам Каменска-Уральского стала дезинформация, которая распространяется западными СМИ, о том, что в России наступил дефицит продовольствия и гражданам не по карману даже элементарные продукты питания. Как отметила продавец одного из каменских магазинов: «Приятно переписывать ценники на понижение стоимости товара. А Запад… А зачем нам их мнение, их враньё? Зачем они к нам лезут со своей «заботой» и «переживаниями»? Своих проблем мало?»

Елена Миронова ИА REGNUM Утренняя выпечка одной из каменских пекарен

В целом, дефляция, которая по данным Минэкономразвития, наблюдается в России восьмую неделю, ощутима и в уральской провинции.