Екатеринбург окутал туман — фоторепортаж
1 сентября 2022
Жители Екатеринбурга 1 сентября стали свидетелями тумана. Он окутал город утром и сохранялся в течение дня.
Подробно — в фоторепортаже.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)
Алексей Колчин ИА REGNUM
Туман над Екатеринбургом. Район ВИЗ (Визовский)