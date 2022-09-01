Просветительский марафон «Знание» отметил праздник 1 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM На просветительском марафоне «Знание. Сила»

В концертном зале «Зарядье» прошёл второй день просветительского марафона «Знание. Сила». Лекционный день начался с исполнения гимна Российской Федерации.

Василий Иванов ИА REGNUM Церемония открытия 2-го дня марафона. Исполнение гимна Российской Федерации

После этого последовало выступление главы Роскосмоса Юрия Борисова. Он рассказал о ракетно-космической отрасли России, представив свою лекцию в виде исторического экскурса. Гости услышали про ракету Р-7, главного предшественника современных российских ракет. Также Борисов обратил внимание аудитории на то, что в этом году исполняется 65-лет с момента запуска первого искусственного спутника 4 октября 1957 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Юрия Борисова

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Юрия Борисова

Он также отметил, что на сегодняшний день около 90 стран реализуют свои интересы в космическом пространстве, однако полным комплексом реализации действий в Космосе обладают лишь Россия, Китай и США.

«Роскосмос — это ядро и мозговой центр цифровой экономики России», — заявил Борисов. В стране существует около 95 организаций, занимающихся космической индустрией, 75 из них имеют ведомственное подчинение Роскосмосу. Общая численность сотрудников корпорации составляет около 171 тыс. человек.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Юрия Борисова

Юрий Борисов отметил многостороннюю направленность работы Роскосмоса, связанную во многом с созданием образовательных платформ для студентов и молодых специалистов. Корпорация заинтересована в своих сотрудниках, что подтверждается предоставлением социальных гарантий.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости марафона

Глава Роскосмоса отметил, что ему не хочется связывать цели и задачи в космосе с политикой. «Космос принадлежит всему миру, осваивать и познавать его мы должны вместе». Он искренне сожалел о прекращении ряда проектов с западными партнерами, обусловленном политической обстановкой.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Юрия Борисова

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Юрия Борисова

Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль поздравил всех школьников с первым сентября и отметил важность проведения мероприятий, подобных четвёртому просветительскому марафону «Знание». Он подчеркнул, что в этот раз по всей стране впервые организованы десятки фанзон-трансляций, на которых ребята могут задать свои вопросы спикерам. Также в этот раз обеспечена беспрецедентная доступность знаний — проходит акция «Поделись своим знанием». Более тысячи спикеров приходят сейчас в школы со своими лекциями.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Максима Древаля

Также на марафоне выступил Дмитрий Goblin Пучков. Он выразил желание, чтобы по телевизору показывали больше фильмов про отечественных героев. Удаление ютубом своего аккаунта Пучков охарактеризовал как наглядную необходимость развития отечественных платформ-аналогов, позволивших бы российским блогерам в дальнейшем избежать подобных ситуаций.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Дмитрия Пучкова

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Дмитрия Пучкова

Василий Иванов ИА REGNUM Вопросы из зала

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Дмитрия Пучкова

Отвечая на вопросы про интернет-сёрфинг, Пучков отметил, что если подобное времяпрепровождение связано с повышением квалификации, просмотром полезного контента, то это можно только приветствовать.

«Сидение в интернете просто так понять не могу», — заявил блогер.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Пучков

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Пучков

Он также подчеркнул особую роль личного примера в деле воспитания молодежи и посоветовал не пренебрегать чтением: «Книг, которые надо прочитать, их на самом деле всего-то штук 500 — Гомер, Библия…»

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Носов рассказывает о Магаданской области

Просветительский марафон со своим мастер-классом «Фейкодот: как распознавать фейки и не позволять собой манипулировать» посетил Владимир Соловьев.

Василий Иванов ИА REGNUM Мастер-класс Владимира Соловьева

Говоря о профессии журналиста-ведущего, он отметил, что очень важно найти «звучание, которое убеждает». Он показал аудитории, как можно размять голосовые связки перед речью. «Размял связки — в голосе появляется бархат».

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Владимира Соловьева

Соловьев много говорил о СВО российских войск: «Восемь лет они (киевский режим) убивали детей, мы наконец ответили.

«Они продолжают убивать, они считают, что русских не должно быть… Эти псевдоцивилизованные люди решили, что сейчас должен быть решён русский вопрос, как некогда немцы решали еврейский вопрос… Мы наследники величайшей традиции борьбы со злом. Идём против всего мира и раз за разом создаём ковчег, который спасает человечество… Мы — величайшая страна, не потому что мы живем лучше всех, а потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра. Мы закрываем своими телами детей, которых убивают укронацисты…»

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Владимира Соловьева

Он также отметил особую ответственность человека за слова, которые он произносит: «Тебе жить с тем, что ты говоришь людям. Ты должен их забрать, а для этого надо быть уверенным в том, что ты говоришь».

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Владимира Соловьева

Соловьев затронул тему традиционных ценностей, которые сегодня меняются на Западе: «Запад говорит, есть только ты и твоё желание. Нет природы человека, нет понятий «хорошо» или «плохо». Выводится новая раса, а тут появляется Россия и говорит, что это ненормально — есть мужчина и женщина, семья, традиции, есть что-то большее чем мое эго… Сейчас, по сути, идёт религиозная война между Россией и Западом. Они хотят, чтобы мы превратились во что-то непонятное, бесполое… когда тебя опускает на уровень твоих самых низменных потребностей…

У них гей-парады, факельные шествия в память о нацистах, а у нас «Бессмертный полк» — история подвига, любви к народу, семье, культуре. Русский человек больше чем потребление, коды зашиты другие. Это то, что нам не могут простить…»

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Соловьев

«Вы придёте на смену, на вас история закончится или будет продолжаться? Этот ответ даст каждый из вас… Вы всегда научитесь говорить, главное — понимать что вы хотите сказать», — подчеркнул ведущий.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Пучков

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Соловьев

«Вспомните Гарри Поттера, — обратился Соловьев к аудитории. — Какое самое сильное заклинание? Это защищающий patronus».

«Мы часть Великой истории и культуры. Поэтому наше дело правое и Победа будет за нами», — подытожил Соловьев.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Дениса Мацуева

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Дениса Мацуева

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Дениса Мацуева

Также в ходе марафона по видеотрансляции выступил генеральный председатель партии «Ватан» Догу Перинчек. Он отметил, что сегодня Турция, Россия и Китай противостоят Америке. «Долгое время мы находились под дулом Америки. Сегодня мы видим, как мир доллара рушится… Атлантическая культура сегодня даёт нам только разложение ценностей, все принципы атлантической системы зашли в тупик… В настоящий момент азиатская цивилизация показывает формирование новой системы ценностей, основанных на гуманизме и уважении. Актуальные проблемы предвещают нам хорошее будущее после их преодоления. Турция и Россия на передовой!..»

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление председателя партии «Ватан» Догу Перинчека