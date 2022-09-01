Первоклассники из Донбасса пошли в школы Ставрополья — фоторепортаж
1 сентября, в День знаний, трое ребят из ДНР пошли в первый класс в школы Минераловодского округа Ставропольского края. Коллективы лицея №3 города Минеральные Воды, школы №18 посёлка Загорский и школы №11 посёлка Новотерский тепло встретили ребят. А неравнодушные жители, принявшие участие в акции «Собери ребенка в школу», помогли собрать детей в школу.
«Для Марка, Ильи и Дениса наступил особенный день: они стали частью большой дружной семьи — минераловодского школьного сообщества. Уверен, здесь они обретут новых друзей, получат необходимые в дальнейшей жизни знания и навыки. Желаю всем учащимся хорошего учебного года», — подчеркнул глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.
Денис Шевелев из Александровки Донецкой Народной Республики пошел в первый класс в лицей №3 Минераловодского городского округа. Из-за непрекращающихся обстрелов в июле 2022 года его семья была вынуждена покинуть родное село и перебраться на Ставрополье.
Сейчас Денис вместе с матерью и маленькой сестрой живут в пункте временного размещения в городе Минеральные Воды. По славам матери Дениса, администрация города помогла с быстрым приёмом в школу, а также с канцелярскими принадлежностями, одеждой и обувью.
В классе, где теперь будет учиться Денис, 27 детей. В лицее в разных классах также будут учиться еще 10 детей из ДНР.