1 сентября, в День знаний, трое ребят из ДНР пошли в первый класс в школы Минераловодского округа Ставропольского края. Коллективы лицея №3 города Минеральные Воды, школы №18 посёлка Загорский и школы №11 посёлка Новотерский тепло встретили ребят. А неравнодушные жители, принявшие участие в акции «Собери ребенка в школу», помогли собрать детей в школу.

Денис Абрамов ИА REGNUM День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды

Денис Абрамов ИА REGNUM Вынос флага России и флага Ставропольского края во время торжественной линейки

Денис Абрамов ИА REGNUM Первоклассники

Денис Абрамов ИА REGNUM Торжественная линейка в День знаний

«Для Марка, Ильи и Дениса наступил особенный день: они стали частью большой дружной семьи — минераловодского школьного сообщества. Уверен, здесь они обретут новых друзей, получат необходимые в дальнейшей жизни знания и навыки. Желаю всем учащимся хорошего учебного года», — подчеркнул глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

Денис Абрамов ИА REGNUM По традиции начало учебного года начинается с первого звонка

Денис Абрамов ИА REGNUM В этом году почётное право дать первый звонок предоставили Денису Шевелеву из ДНР

Денис Абрамов ИА REGNUM Первый звонок

Денис Шевелев из Александровки Донецкой Народной Республики пошел в первый класс в лицей №3 Минераловодского городского округа. Из-за непрекращающихся обстрелов в июле 2022 года его семья была вынуждена покинуть родное село и перебраться на Ставрополье.

Денис Абрамов ИА REGNUM День знаний в лицее №3 города Минеральные Воды

Денис Абрамов ИА REGNUM Сейчас Денис вместе с семьей живёт в пункте временного размещения в городе Минеральные-Воды

Денис Абрамов ИА REGNUM 1 класс лицея №3 города Минеральные Воды

Денис Абрамов ИА REGNUM Торжественная линейка для первоклассников

Денис Абрамов ИА REGNUM Из-за непрекращающихся обстрелов Денис с семьёй был вынужден покинуть родной дом и перебраться на Ставрополье

Сейчас Денис вместе с матерью и маленькой сестрой живут в пункте временного размещения в городе Минеральные Воды. По славам матери Дениса, администрация города помогла с быстрым приёмом в школу, а также с канцелярскими принадлежностями, одеждой и обувью.

Денис Абрамов ИА REGNUM Денис с мамой

В классе, где теперь будет учиться Денис, 27 детей. В лицее в разных классах также будут учиться еще 10 детей из ДНР.