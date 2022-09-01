Мыс Стерлигова расположен в Карском море, на западном берегу полуострова Таймыр, на северной оконечности залива Толль.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова
Климат здесь очень суровый, берега преимущественно скалистые, обрывистые, большую часть года море у мыса покрыто льдом. Растительность в основном состоит из мхов и тундрового разнотравья, редко встречаются цветы.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова, окутанный полупрозрачным туманом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Побережье Карского моря у мыса Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
На Мысе Стерлигова расположена одноимённая гидрометеостанция
Своё название мыс получил в честь прославленного мореплавателя, участника Великой Северной экспедиции Дмитрия Васильевича Стерлигова. В 1740 Стерлигов прошёл из Туруханска по Енисею в Северный Ледовитый океан. Во время своей экспедиции мореплаватель провёл съемку побережья, включая западные берега полуострова Таймыр.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Климат на мысе Стерлигова очень суровый
Александр Полегенько ИА REGNUM
Берега мыса Стерлигова преимущественно скалистые и обрывистые
Александр Полегенько ИА REGNUM
Большую часть года море у мыса покрыто льдом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Большую часть года море у мыса покрыто льдом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заснеженный берег мыса Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Побережье мыса Стерлигова даже летом во льду
Александр Полегенько ИА REGNUM
Скалистые образования возвышаются над водой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Побережье Карского моря у мыса Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Побережье Карского моря у мыса Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Побережье Карского моря у мыса Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова расположен в тундре
Александр Полегенько ИА REGNUM
На мысе Стерлигова практически нет растительности, но иногда можно увидеть цветы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Арктическая орхидея
В 1934 году на мысе была построена гидрометеостанция. В месте, где расположена станция, в Карское море впадает речка Ленивая, образуя находящийся на возвышении мыс.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Во время Великой Отечественной войны станция была уничтожена, но вскоре была построена новая
Благодаря такому расположению станция давала устойчивый радиосигнал, а находящиеся на станции полярники могли издалека увидеть подходящее к берегу судно. Основной задачей станции было обеспечение метеоданными судов, проходящих по Северному морскому пути.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Приближающееся к мысу судно можно увидеть за час
Во время Великой Отечественной войны по Северному морскому пути проходили военные грузы из США и Британии в Советский Союз. В 1944 году десант немецкой подводной лодки уничтожил станцию. Но уже в 1945 году она была восстановлена и возобновила свою работу.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова, как и другие территории российской Арктики, усыпан металлоломом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Чтобы очистить Арктику от мусора нужно время
Александр Полегенько ИА REGNUM
Бочка, оставленная на мысе прошлыми экспедициями
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова
Фотокорреспондент ИА REGNUM на легендарном научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» отправился на мыс Стерлигова в составе творческой экспедиции в Арктику, организованной Первой горнорудной компанией «Росатома».
Александр Полегенько ИА REGNUM
Судно «Михаил Сомов» обеспечивает доставку людей и грузов на полярные станции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» подошло к берегам мыса Стерлигова
Когда судно «Михаил Сомов» подошло к берегу мыса Стерлигова, погода была пасмурной, и участникам экспедиции пришлось ждать, когда рассеется туман для поднятия вертолёта.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» из блистера вертолёта Ми-8
Александр Полегенько ИА REGNUM
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т подлетает к «Михаилу Сомову»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т
Первыми на берег вышли суровые мужчины с ружьями, чтобы проверить, есть ли в окрестностях медведи, а также для обеспечения безопасности новых сотрудников станции, которые прибыли на зимовку.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Первыми на берег отправляется охрана, чтобы проверить, есть ли в округе медведи
Александр Полегенько ИА REGNUM
Охрана пересаживается с корабля на катер
Александр Полегенько ИА REGNUM
Из-за сильного тумана мыса Стерлигова практически не видно
Александр Полегенько ИА REGNUM
Охрана отправляется на берег с ружьями
С судна на берег протянули шланг, по которому пошло топливо для обеспечения работы станции в ближайший год.
С судна «Михаил Сомов» на берег протянули шланг, по которому пошло топливо для обеспечения работы полярной станции в ближайший год
Александр Полегенько ИА REGNUM
Топливо обеспечивает работу полярной станции весь год
Александр Полегенько ИА REGNUM
Баки с топливом
Полярникам также доставили продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Грузы на полярные станции, как правило, завозятся летом, в остальное время связь с внешним миром возможна лишь в экстренных случаях. Рейс за рейсом вертолёт Ми-8 переносит грузы с «Михаила Сомова» на берег.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вертолётная площадка на судне «Михаил Сомов»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка продуктов для полярников на вертолёт Ми-8Т
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка груза на вертолёт Ми-8Т
Александр Полегенько ИА REGNUM
Помимо продуктов, на мыс Стерлигова отправляют и строительные материалы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Погрузка груза на вертолёт Ми-8Т
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т взлетает с научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» для доставки груза на землю
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т доставляет груз на мыс Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вертолёт Ми-8Т доставляет груз на мыс Стерлгиова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудница станции отправляется на зимовку на мыс Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Доставка сотрудников на зимовку на мыс Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудники станции в вертолёте Ми-8Т
Населенных пунктов вблизи станции нет, вокруг лишь открытая равнинная тундра. К юго-западу в 5 км находится действующая радионавигационная станция ГЛОНАСС, а в 3,5 км — автоматический световой маяк.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудники гидрометеостанции разгружают продукты
На мысе Стерлигова, кроме гидрологов, метеорологов и связистов, больше никого и нет. Почти целый год, от навигации к навигации, полярники вынуждены пребывать практически в полной изоляции от остального мира.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудники гидрометеостанции разгружают продукты
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продукты на зимовку для полярников
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Охрана патрулирует территорию станции
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова
Начальник метеостанции — Владимир Николаевич Карабулин, на мысе Стерлигова он уже пятнадцать лет.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сотрудники станции
Для 18-летней Александры Вербенко это первая зимовка. Девушка только что закончила Новосибирский гидрометеорологический колледж, на станции она будет работать техником-метеорологом.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Для 18-летней Александры Вербенко — это первая зимовка
Для бесперебойной работы станции показания приборов необходимо снимать круглосуточно. Данные отправляются каждые три часа, и на их основе синоптики составляют прогноз погоды.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлигова
Суровый арктический климат и изоляция не единственные трудности в работе полярников. На мысе Стерлигова водится опасный хищник — белый медведь. Полярники всегда должны быть настороже: не удаляться далеко от станции и не ходить поодиночке.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
След медвежьей лапы и след человека
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мыс Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Капкан
Полярников всегда и везде сопровождают собаки. В Арктике без них никак нельзя. Собаки чуют медведя за сотни метров и лаем предупреждают человека о его приближении.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гидрометеостанция на мысе Стерлигова
Александр Полегенько ИА REGNUM
В Арктике без собак никак нельзя. Вместе с продуктами на станцию ещё доставили «лохматых сотрудников» — щенков, найденных на острове Диксон. Когда щенки подрастут — будут оберегать людей от медведей.
Поэтому вместе с продуктами на станцию ещё доставили «лохматых сотрудников» — щенков, найденных на острове Диксон. Когда щенки подрастут — будут оберегать от медведей и просто радовать сотрудников станции.