Мыс Стерлигова расположен в Карском море, на западном берегу полуострова Таймыр, на северной оконечности залива Толль.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова

Климат здесь очень суровый, берега преимущественно скалистые, обрывистые, большую часть года море у мыса покрыто льдом. Растительность в основном состоит из мхов и тундрового разнотравья, редко встречаются цветы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова, окутанный полупрозрачным туманом

Александр Полегенько ИА REGNUM Побережье Карского моря у мыса Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM На Мысе Стерлигова расположена одноимённая гидрометеостанция

Своё название мыс получил в честь прославленного мореплавателя, участника Великой Северной экспедиции Дмитрия Васильевича Стерлигова. В 1740 Стерлигов прошёл из Туруханска по Енисею в Северный Ледовитый океан. Во время своей экспедиции мореплаватель провёл съемку побережья, включая западные берега полуострова Таймыр.

Александр Полегенько ИА REGNUM Климат на мысе Стерлигова очень суровый

Александр Полегенько ИА REGNUM Берега мыса Стерлигова преимущественно скалистые и обрывистые

Александр Полегенько ИА REGNUM Большую часть года море у мыса покрыто льдом

Александр Полегенько ИА REGNUM Большую часть года море у мыса покрыто льдом

Александр Полегенько ИА REGNUM Заснеженный берег мыса Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Побережье мыса Стерлигова даже летом во льду

Александр Полегенько ИА REGNUM Скалистые образования возвышаются над водой

Александр Полегенько ИА REGNUM Побережье Карского моря у мыса Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Побережье Карского моря у мыса Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Побережье Карского моря у мыса Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова расположен в тундре

Александр Полегенько ИА REGNUM На мысе Стерлигова практически нет растительности, но иногда можно увидеть цветы

Александр Полегенько ИА REGNUM Арктическая орхидея

В 1934 году на мысе была построена гидрометеостанция. В месте, где расположена станция, в Карское море впадает речка Ленивая, образуя находящийся на возвышении мыс.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Во время Великой Отечественной войны станция была уничтожена, но вскоре была построена новая

Благодаря такому расположению станция давала устойчивый радиосигнал, а находящиеся на станции полярники могли издалека увидеть подходящее к берегу судно. Основной задачей станции было обеспечение метеоданными судов, проходящих по Северному морскому пути.

Александр Полегенько ИА REGNUM Приближающееся к мысу судно можно увидеть за час

Во время Великой Отечественной войны по Северному морскому пути проходили военные грузы из США и Британии в Советский Союз. В 1944 году десант немецкой подводной лодки уничтожил станцию. Но уже в 1945 году она была восстановлена и возобновила свою работу.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова, как и другие территории российской Арктики, усыпан металлоломом

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Чтобы очистить Арктику от мусора нужно время

Александр Полегенько ИА REGNUM Бочка, оставленная на мысе прошлыми экспедициями

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова

Фотокорреспондент ИА REGNUM на легендарном научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» отправился на мыс Стерлигова в составе творческой экспедиции в Арктику, организованной Первой горнорудной компанией «Росатома».

Александр Полегенько ИА REGNUM Судно «Михаил Сомов» обеспечивает доставку людей и грузов на полярные станции

Александр Полегенько ИА REGNUM Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» подошло к берегам мыса Стерлигова

Когда судно «Михаил Сомов» подошло к берегу мыса Стерлигова, погода была пасмурной, и участникам экспедиции пришлось ждать, когда рассеется туман для поднятия вертолёта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» из блистера вертолёта Ми-8

Александр Полегенько ИА REGNUM Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8Т подлетает к «Михаилу Сомову»

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8Т

Первыми на берег вышли суровые мужчины с ружьями, чтобы проверить, есть ли в окрестностях медведи, а также для обеспечения безопасности новых сотрудников станции, которые прибыли на зимовку.

Александр Полегенько ИА REGNUM Первыми на берег отправляется охрана, чтобы проверить, есть ли в округе медведи

Александр Полегенько ИА REGNUM Охрана пересаживается с корабля на катер

Александр Полегенько ИА REGNUM Из-за сильного тумана мыса Стерлигова практически не видно

Александр Полегенько ИА REGNUM Охрана отправляется на берег с ружьями

С судна на берег протянули шланг, по которому пошло топливо для обеспечения работы станции в ближайший год.

Александр Полегенько ИА REGNUM Топливный шланг

Александр Полегенько ИА REGNUM Экипаж «Михаила Сомова» протягивает топливный шланг

Александр Полегенько ИА REGNUM Топливный шланг на землю протягивают по воде

Александр Полегенько ИА REGNUM С судна «Михаил Сомов» на берег протянули шланг, по которому пошло топливо для обеспечения работы полярной станции в ближайший год

Александр Полегенько ИА REGNUM Топливо обеспечивает работу полярной станции весь год

Александр Полегенько ИА REGNUM Баки с топливом

Полярникам также доставили продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы. Грузы на полярные станции, как правило, завозятся летом, в остальное время связь с внешним миром возможна лишь в экстренных случаях. Рейс за рейсом вертолёт Ми-8 переносит грузы с «Михаила Сомова» на берег.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолётная площадка на судне «Михаил Сомов»

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузка продуктов для полярников на вертолёт Ми-8Т

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузка груза на вертолёт Ми-8Т

Александр Полегенько ИА REGNUM Помимо продуктов, на мыс Стерлигова отправляют и строительные материалы

Александр Полегенько ИА REGNUM Погрузка груза на вертолёт Ми-8Т

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8Т взлетает с научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов» для доставки груза на землю

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8Т доставляет груз на мыс Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Вертолёт Ми-8Т доставляет груз на мыс Стерлгиова

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудница станции отправляется на зимовку на мыс Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка сотрудников на зимовку на мыс Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники станции в вертолёте Ми-8Т

Населенных пунктов вблизи станции нет, вокруг лишь открытая равнинная тундра. К юго-западу в 5 км находится действующая радионавигационная станция ГЛОНАСС, а в 3,5 км — автоматический световой маяк.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники гидрометеостанции разгружают продукты

На мысе Стерлигова, кроме гидрологов, метеорологов и связистов, больше никого и нет. Почти целый год, от навигации к навигации, полярники вынуждены пребывать практически в полной изоляции от остального мира.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники гидрометеостанции разгружают продукты

Александр Полегенько ИА REGNUM Продукты на зимовку для полярников

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Охрана патрулирует территорию станции

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова

Начальник метеостанции — Владимир Николаевич Карабулин, на мысе Стерлигова он уже пятнадцать лет.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники станции

Для 18-летней Александры Вербенко это первая зимовка. Девушка только что закончила Новосибирский гидрометеорологический колледж, на станции она будет работать техником-метеорологом.

Александр Полегенько ИА REGNUM Для 18-летней Александры Вербенко — это первая зимовка

Для бесперебойной работы станции показания приборов необходимо снимать круглосуточно. Данные отправляются каждые три часа, и на их основе синоптики составляют прогноз погоды.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлигова

Суровый арктический климат и изоляция не единственные трудности в работе полярников. На мысе Стерлигова водится опасный хищник — белый медведь. Полярники всегда должны быть настороже: не удаляться далеко от станции и не ходить поодиночке.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM След медвежьей лапы и след человека

Александр Полегенько ИА REGNUM Мыс Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM Капкан

Полярников всегда и везде сопровождают собаки. В Арктике без них никак нельзя. Собаки чуют медведя за сотни метров и лаем предупреждают человека о его приближении.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеостанция на мысе Стерлигова

Александр Полегенько ИА REGNUM В Арктике без собак никак нельзя. Вместе с продуктами на станцию ещё доставили «лохматых сотрудников» — щенков, найденных на острове Диксон. Когда щенки подрастут — будут оберегать людей от медведей.

Поэтому вместе с продуктами на станцию ещё доставили «лохматых сотрудников» — щенков, найденных на острове Диксон. Когда щенки подрастут — будут оберегать от медведей и просто радовать сотрудников станции.