Торжественная церемония подъёма Андреевского флага состоялась на новейшем буксире «Капитан Найден» 31 августа. Сегодня же новый буксир приняли в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота Черноморского флота РФ. На церемонии в Севастополе побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Новейший буксир «Капитан Найден»

Водоизмещение судна составляет 3,2 тысячи тонн, длина — 69,75 м, ширина — 15 м, осадка — 5,2 м. Скорость полного хода — 14 узлов, буксир способен преодолеть три тысячи миль при 14 узлах. Буксир оборудован дизель-электрической силовой установкой, установлены три дизель-генератора по 2850 кВт, две винто-рулевые колонки. Грузоподъемность нового буксира составляет 200 тонн.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды новейшего буксира «Капитан Найден»

Александр Полегенько ИА REGNUM Новейший буксир «Капитан Найден». Судно может выполнять операции по тушению всех видов возгорания на надводных объектах

Александр Полегенько ИА REGNUM Это уже третье судно проекта 23 470, предназначенное для буксировки кораблей и судов во время дальних морских походов

Александр Полегенько ИА REGNUM Морской буксир «Капитан Найден» построен на Ярославском судостроительном заводе для отряда судов обеспечения Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды новейшего буксира «Капитан Найден»

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды новейшего буксира «Капитан Найден»

Александр Полегенько ИА REGNUM Для работы с грузами и проведения спасательных операций буксир оснащен мощным краном

Морской буксир «Капитан Найден» построили для отряда судов обеспечения Черноморского флота, он является третьим судном проекта 23 470. Буксир предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, для проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море.

Александр Полегенько ИА REGNUM Почётный караул

Александр Полегенько ИА REGNUM Почётный караул

Александр Полегенько ИА REGNUM Вынос Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония освящения корабля и Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония освящения корабля и Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония освящения корабля и Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Церемония освящения корабля и Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM В церемонии приняли участие представители командования войсками Южного федерального округа и Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага

Также судно может выполнять операции по тушению всех видов возгорания на надводных объектах — для этого на буксире установлено специализированное оборудование.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подъем на буксир

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага на борту судна

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды новейшего буксира «Капитан Найден»

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды новейшего буксира «Капитан Найден»

Александр Полегенько ИА REGNUM Приказом главкома ВМФ буксир получил имя ветерана Черноморского флота Сергея Найдена

Александр Полегенько ИА REGNUM Торжественная церемония подъема Андреевского флага

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году Черноморский флот получит 12 новых кораблей и судов.