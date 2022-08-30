Арктика — один из самых непригодных для жизни человека регионов мира. И вместе с тем Арктика — край настоящих романтиков и суровых полярников и одна из главнейших мировых сокровищниц полезных ископаемых. Именно с природными богатствами связано активное развитие Арктики в XX веке. Осваивая новые полярные территории, человек возводил новые города, инфраструктуру, промышленные объекты.

Александр Полегенько ИА REGNUM Регулярное авиасообщение есть только с Норильском, рейсы — один раз в неделю

Фотокорреспондент ИА REGNUM в составе творческой экспедиции, организованной АО «Первая горнорудная компания», отправился к Северному Ледовитому океану, чтобы собственными глазами увидеть, чем живёт российская Арктика.

Александр Полегенько ИА REGNUM Посёлок Диксон расположен на побережье Енисейского залива Карского моря и на западной оконечности полуострова Таймыр

Своё путешествие экспедиция начала с посёлка Диксон — одного из самых северных населённых пунктов России. Посёлок расположен в самом сердце Арктики: на северо-западной оконечности Таймырского полуострова, в устье Енисейского залива Карского моря.

Александр Полегенько ИА REGNUM Островная часть посёлка Диксон

Посёлок разделён на две части полуторакилометровым проливом Вега: одна часть находится на материке, другая часть — на острове Диксон. Зимой из одной части посёлка в другую можно добраться по льду, летом — по воде на катере, а вот весной и осенью лишь по небу — на вертолёте.

Александр Полегенько ИА REGNUM Материковая часть посёлка Диксон

В Диксоне есть аэропорт, который был построен ещё в 1930-е годы, в период активного освоения Арктики. В настоящее время здание аэропорта находится в упадке и нуждается в реконструкции. Из-за плохого состояния взлётно-посадочной полосы в Диксон может летать только на самолётах Ан-24 или Ан-26. Раз в неделю отсюда можно улететь в Норильск, но только при подходящих метеоусловиях, чаще всего улететь по расписанию — большая удача.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сейчас аэропорт находится в полнейшем упадке

Александр Полегенько ИА REGNUM Старое здание аэропорта Диксона сейчас находится в полнейшем упадке

Остров Диксон впервые был открыт русскими поморами ещё в начале XVII века. В XVIII веке во времена Великой Северной экспедиции о. Диксон, наряду с другими участками арктического побережья Сибири, появился на картах.

Александр Полегенько ИА REGNUM Диксон — закрытое место, сюда можно попасть только по специальному пропуску

Александр Полегенько ИА REGNUM На острове действуют аэропорт и гидрометеостанция. Сотрудники метеостанции — единственные жители островной части Диксона

Александр Полегенько ИА REGNUM Сегодня Диксон практически опустел. Основной контингент — вахтовики, учёные или журналисты

Александр Полегенько ИА REGNUM Продукты на островную часть доставляют по воздуху

Благодаря своему расположению Диксон всегда был важным транспортно-логистическим портом. В 1901 году арктический исследователь Эдуард Васильевич Толль построил на берегу деревянный угольный амбар, после чего Диксон стал рассматриваться как удобная угольная база для арктических экспедиций.

Александр Полегенько ИА REGNUM Островную часть посёлка с материковой разделяет полуторакилометровый пролив Вега

Александр Полегенько ИА REGNUM Порт Диксона до сих пор удобен для судов, проходящих по Северному морскому пути

В 1915 году на острове была построена радиостанция для обеспечения плавания экспедиции Б. А. Вилькицкого на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач». Датой основания посёлка считается 7 сентября 1915 года, именно в этот день радиостанция впервые успешно вышла в эфир и установила связь с Исакогорской радиостанцией около Архангельска. В этом же году остров начинает заселяться: воздвигаются два жилых дома, баня и угольный сарай.

Александр Полегенько ИА REGNUM В посёлке нет заправки, а ближайшая находится в 500 км. Запасы бензина на весь год доставляют по воздуху

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорог в посёлке Диксон нет в принципе

Александр Полегенько ИА REGNUM Островной посёлок Диксон находится в сильнейшем упадке

Александр Полегенько ИА REGNUM Брошенная техника в Диксоне

Александр Полегенько ИА REGNUM Большая часть острова усеяна металлоломом: брошенной техникой, бочками, металлом

Александр Полегенько ИА REGNUM О необходимости большой уборки в российской Арктике говорят уже многие годы

Александр Полегенько ИА REGNUM Бочки времён активного освоения Арктики — один из самых распространенных видов мусора в Диксоне

Александр Полегенько ИА REGNUM Последние годы добровольцы проводят Арктические субботники с целью — очистить Арктику от мусора, скопившегося здесь за несколько десятилетий. Но для этого нужны годы

Александр Полегенько ИА REGNUM Пока что тонны металлолома так и лежат нетронутыми

В 1916 году в посёлке была создана действующая гидрометеостанция. Коллектив станции обеспечивает метеорологические, актинометрические, морские прибрежные и аэрологические наблюдения.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеорологическая станция в посёлке Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Алина Бедюрова родом с Алтая. Сейчас Алина работает на гидрометеорологической станции Диксона

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники гидрометеорологической станции

Александр Полегенько ИА REGNUM Территория гидрометеорологической станции в посёлке Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Гидрометеорологическая станция в посёлке Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Алина Бедюрова за своим рабочим столом на гидрометеорологической станции

В годы Великой Отечественной войны Диксон стал единственным местом за Уралом, где шли бои. Немецкие войска планировали захватить и уничтожить Диксон, чтобы прервать судоходство по Северному морскому пути. 25 августа 1942 года экипаж ледокольного парохода «Сибиряков» в Карском море встретился с немецким линкором «Адмирал Шеер». В результате неравного боя 85 моряков-сибиряков погибли, 19 — попали в плен. Но экипажу «Сибирякова» удалось отправить в Диксон телеграмму и сообщить о присутствии в Карском море немецкого крейсера. Чтобы захватить порт Диксона, «Шеер» должен был подойти как можно ближе и поставить себя под прямые удары советских артиллеристов. Командование «Шеера» решило не рисковать и отступило.

На территории посёлка сохранилось 11 объектов культурного наследия, среди них памятники Великой Отечественной войны и памятники истории освоения Арктики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Местная достопримечательность — самолёт Ли-2Т СССР-04 219. Этот самолёт прослужил почти 25 лет, участвовал во многих экспедициях по Арктике

Район Диксона — арктическая пустыня, здесь совсем нет деревьев. Климат в Диксоне очень суровый: средняя температура зимой — 30 °C, а летом + 9 °C. Полярная ночь в Диксоне длится 82 дня.

Александр Полегенько ИА REGNUM Район Диксона — арктическая пустыня, здесь совсем нет деревьев и кустарников

Александр Полегенько ИА REGNUM Растительности на Диксоне практически нет, кругом глыбы бурых камней

Александр Полегенько ИА REGNUM Редкая растительность на острове Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Местная собака

Посёлок Диксон раскинулся на 220 тысяч кв. км, что по площади приблизительно равно территории всей Белоруссии (207 600 кв. км). Несмотря на огромную территорию, в посёлке проживает лишь 529 человек, согласно данным переписи 2020 года. А это значит, что на каждого жителя приходится почти по пятьсот квадратных километров. Жители посёлка традиционно занимаются обслуживанием навигации, наблюдениями за климатом и гидрографическими исследованиями, а также морским промыслом.

Александр Полегенько ИА REGNUM Посёлок появился в результате активного освоения Северного морского пути

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые постройки возвели на острове, а затем на материковой части

Александр Полегенько ИА REGNUM Одноэтажные дома образовали улицы, которые получали имена в честь исследователей Арктики

Александр Полегенько ИА REGNUM С 1950-х годов посёлок стал застраиваться двухэтажными зданиями, а с 1976 года — пятиэтажными

Александр Полегенько ИА REGNUM Большинство домов, построенных ещё в советское время, пустует, сами здания находятся в плачевном состоянии

Александр Полегенько ИА REGNUM Большинство домов Диксона законсервированы

Александр Полегенько ИА REGNUM Жилой дом на острове Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенный дом в Диксоне

Самый высокий прирост по численности населения, более 5 тыс. человек, в посёлке наблюдался в 1991 году. В последние годы произошло резкое сужение востребованности хозяйственных функций посёлка и численность населения сократилась в десятки раз, в связи с этим большая часть жилого фонда была законсервирована.

Александр Полегенько ИА REGNUM В советские годы от желающих переехать на Диксон не было отбоя. Теперь же высокие зарплаты и многочисленные льготы остались в прошлом

Александр Полегенько ИА REGNUM Диксон — самый северный населенный пункт России

Александр Полегенько ИА REGNUM Часть домов Диксона полностью разрушена

Александр Полегенько ИА REGNUM Разрушенная постройка в посёлке Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенный дом на острове Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутри заброшенного дома

Александр Полегенько ИА REGNUM За последние десятилетия люди с островной части посёлка перебрались на материк. Остров практически опустел

Тем не менее в Диксоне есть школа, библиотека, культурно-досуговый центр и школа искусств. А вот с медициной в посёлке проблема, из-за отсутствия врачей несколько лет назад закрылась единственная больница. На сегодняшний день организацией медицинской помощи занимается врачебная амбулатория, расположенная в арендованном помещении пятиэтажного здания, при необходимости в посёлок может быть направлен борт санитарной авиации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Весной и осенью добраться с островной части посёлка на материковую можно лишь по небу — на вертолёте

Александр Полегенько ИА REGNUM Участник творческой экспедиции художник Рашид Сагадеев

Александр Полегенько ИА REGNUM Щенки, найденные на острове Диксон

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники гидрометеорологической станции отправляют найденных щенков на материк

Александр Полегенько ИА REGNUM Сотрудники гидрометеорологической станции отправляют найденных щенков на материк

Несмотря на все трудности, жизнь в Диксоне продолжается. Здесь по-прежнему работает погранзастава, гидрографическая база и гидрометеорологическая обсерватория. Перспективы дальнейшего развития посёлка связаны с модернизацией Северного морского пути и освоением минерально-сырьевых и биологических водных ресурсов. Хочется верить, что у Диксона есть будущее и однажды он вернёт статус мировой столицы Арктики.