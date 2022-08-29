Здание мариупольского драмтеатра (полное название — Донецкий академический ордена Почета областной русский драматический театр города Мариуполя) было построено в 1960 году.

Богдан Борман ИА REGNUM Здание драматического театра в Мариуполе сильно пострадало в результате взрыва 16 марта 2022 года

Богдан Борман ИА REGNUM Здание «заминировали и взорвали боевики националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановлением здания Мариупольского драматического театра занимаются специалисты из Санкт-Петербурга

Театр получил большие повреждения в результате теракта, проведенного националистами полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. Киевский режим заявил тогда, что никакого взрыва в здании театра (в котором на тот момент находилось несколько сотен беженцев) не было, а всё это налёт авиации РФ. Только вот люди, которые находились в тот момент в здании и выжили, в один голос говорят, что взрыв был внутри здания, а не снаружи.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление Театрального сквера

Богдан Борман ИА REGNUM Здание мариупольского драматического театра после теракта

Богдан Борман ИА REGNUM Здание мариупольского драмтеатра очень сильно пострадало

Богдан Борман ИА REGNUM Здание мариупольского драматического театра после теракта

Богдан Борман ИА REGNUM Здание мариупольского драматического театра после теракта

Богдан Борман ИА REGNUM Здание мариупольского драматического театра после теракта

Богдан Борман ИА REGNUM Здание мариупольского драматического театра после теракта

В данный момент здание поврежденного Мариупольского театра стоит в окружении поврежденных домов, так же сам Театральный сквер получил большой ущерб — разрушен фонтан, повреждена система орошения газонов.

Богдан Борман ИА REGNUM Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра

Богдан Борман ИА REGNUM Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра

Богдан Борман ИА REGNUM Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра

Богдан Борман ИА REGNUM Сегодня Мариуполь — одна огромная стройплощадка

Богдан Борман ИА REGNUM На место строительства уже доставлены металлические и бетонные элементы, которые будут укреплять конструкцию

Богдан Борман ИА REGNUM Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера

Богдан Борман ИА REGNUM Реконструкция драматического театр города Мариуполя

Богдан Борман ИА REGNUM Реконструкция драматического театр города Мариуполя

Восстановлением здания Мариупольского драматического театра занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, у которых просто огромный опыт по реконструкции исторических зданий. Уже доставлены на место строительства металлические и бетонные элементы, которые будут укреплять конструкцию. Одновременно с ремонтом театра проводится восстановление Театрального сквера. Кроме всего прочего заново отстраивается главный фонтан города и детский городок, которые снова будут радовать мариупольцев после реконструкции театра, которая может завершиться уже к 10 сентября.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление Театрального сквера в Мариуполе

Богдан Борман ИА REGNUM В Театральном сквере уже установлена новая детская площадка

Богдан Борман ИА REGNUM Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера

Богдан Борман ИА REGNUM Заново отстраивается главный фонтан

Богдан Борман ИА REGNUM Новая плитка

Богдан Борман ИА REGNUM Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера

Богдан Борман ИА REGNUM Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера

Богдан Борман ИА REGNUM Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера

Богдан Борман ИА REGNUM Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера

Напомним, согласно генеральному плану РФ, Мариуполь будет полностью восстановлен до 2025 года.