Здание мариупольского драмтеатра (полное название — Донецкий академический ордена Почета областной русский драматический театр города Мариуполя) было построено в 1960 году.
Здание драматического театра в Мариуполе сильно пострадало в результате взрыва 16 марта 2022 года
Здание «заминировали и взорвали боевики националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Восстановлением здания Мариупольского драматического театра занимаются специалисты из Санкт-Петербурга
Театр получил большие повреждения в результате теракта, проведенного националистами полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 16 марта 2022 года. Киевский режим заявил тогда, что никакого взрыва в здании театра (в котором на тот момент находилось несколько сотен беженцев) не было, а всё это налёт авиации РФ. Только вот люди, которые находились в тот момент в здании и выжили, в один голос говорят, что взрыв был внутри здания, а не снаружи.
Восстановление Театрального сквера
Здание мариупольского драматического театра после теракта
Здание мариупольского драмтеатра очень сильно пострадало
Здание мариупольского драматического театра после теракта
Здание мариупольского драматического театра после теракта
Здание мариупольского драматического театра после теракта
Здание мариупольского драматического театра после теракта
В данный момент здание поврежденного Мариупольского театра стоит в окружении поврежденных домов, так же сам Театральный сквер получил большой ущерб — разрушен фонтан, повреждена система орошения газонов.
Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра
Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра
Поврежденный дом около мариупольского драмтеатра
Сегодня Мариуполь — одна огромная стройплощадка
На место строительства уже доставлены металлические и бетонные элементы, которые будут укреплять конструкцию
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Реконструкция драматического театр города Мариуполя
Реконструкция драматического театр города Мариуполя
Восстановлением здания Мариупольского драматического театра занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, у которых просто огромный опыт по реконструкции исторических зданий. Уже доставлены на место строительства металлические и бетонные элементы, которые будут укреплять конструкцию. Одновременно с ремонтом театра проводится восстановление Театрального сквера. Кроме всего прочего заново отстраивается главный фонтан города и детский городок, которые снова будут радовать мариупольцев после реконструкции театра, которая может завершиться уже к 10 сентября.
Восстановление Театрального сквера в Мариуполе
Восстановление Театрального сквера в Мариуполе
В Театральном сквере уже установлена новая детская площадка
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Заново отстраивается главный фонтан
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Реконструкция мариупольского драматического театра и Театрального сквера
Напомним, согласно генеральному плану РФ, Мариуполь будет полностью восстановлен до 2025 года.