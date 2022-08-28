«Урал» на родном поле потерпел поражение от команды «Зенит» из Петербурга. Игра проводилась 28 июня на стадионе «Екатеринбург-Арена» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выход на поле

Алексей Колчин ИА REGNUM Защитник «Зенита» Арсен Адамов

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Алексей Колчин ИА REGNUM Юный болельщик «Зенита»

Итоговый счёт составил 0:4. Мячи забили Иван Сергеев, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Эрик Бикфалви

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Далер Кузяев

Алексей Колчин ИА REGNUM 0 Футбольный матч Урал - Зенит -

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Малком

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM 5 Футбольный матч Урал - Зенит -

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Зенит»

Таким образом, «Зенит» одержал уже пятую победу в нынешнем сезоне. Он набрал 17 очков и вернулся в турнирной таблице чемпионата России на первое место. А «Урал» имеет одно очко и занимает последнее место.