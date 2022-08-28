Международные Армейские игры — 2022 завершились победой российской сборной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Танки выходят на стартовую позицию
Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж Узбекистана
Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж китайской сборной
Василий Иванов ИА REGNUM
ИЛ-76МД орошает трассу
Василий Иванов ИА REGNUM
Общее построение экипажей
Василий Иванов ИА REGNUM
Танкисты спешат занять свои места
Василий Иванов ИА REGNUM
Танкист узбекской сборной закрывает люк
Василий Иванов ИА REGNUM
Старт!
Василий Иванов ИА REGNUM
Российский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Китайский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Белорусский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Преодоление первого препятствия
Василий Иванов ИА REGNUM
Узбекский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
На трассе «Танкового биатлона — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Узбекский танкист спешит к машине после передачи эстафеты
Василий Иванов ИА REGNUM
Белорусский экипаж на трассе полигона Алабино
Василий Иванов ИА REGNUM
Китайский танк Type-96B
Василий Иванов ИА REGNUM
Китайский экипаж спешит передать эстафету

В день закрытия Army Games 2022 состоялось последнее соревнование — финал «Танкового биатлона» в Алабино. Одно из старейших и самых важных состязаний отмечает в этом году свой 10-летний юбилей. Лучшим поздравлением стала победа российских танкистов, занявших первое место. Второе и третье места поделили сборные Белоруссии и Китая.

Василий Иванов ИА REGNUM
На трассе полигона Алабино
Василий Иванов ИА REGNUM
Пресса
Василий Иванов ИА REGNUM
Российские танкисты спешат к машине после передачи эстафеты
Василий Иванов ИА REGNUM
«Танковый биатлон — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Российский экипаж ведет огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
Китайский экипаж завершает заезд
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители
Василий Иванов ИА REGNUM
Узбекский экипаж преодолевает препятствие
Василий Иванов ИА REGNUM
Танк на огневой позиции
Василий Иванов ИА REGNUM
Китайский экипаж ведет огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
Пыль дороги «Танкового биатлона»
Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж белорусской сборной на финише
Василий Иванов ИА REGNUM
Танковый биатлон завершен
Василий Иванов ИА REGNUM
Российский экипаж финишировал первым
Василий Иванов ИА REGNUM
«Армейские игры 2022»

Торжественная церемония закрытия игр прошла в КВЦ парка Патриот. Поздравить всех участников Армейских игр приехали Игорь Бутман, Юрий Башмет, Лариса Долина, группа Quatro и др.

Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Военный образцовый оркестр почетного караула на церемонии закрытия «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Награждение сборных стран-участниц
Василий Иванов ИА REGNUM
Российская сборная выиграла «Танковый биатлон»
Василий Иванов ИА REGNUM
Игорь Бутман на сцене КВЦ «Патриот»
Василий Иванов ИА REGNUM
Лариса Долина
Василий Иванов ИА REGNUM
Зрители и гости
Василий Иванов ИА REGNUM
Юнус-бек Евкуров вручает награды участникам «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Российская сборная выиграла «Международные Армейские игры — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»

Три континента, 12 стран проведения игр, более 1100 единиц техники, 3355 аккредитованных журналистов, более 2 млн болельщиков, посетивших площадки игр, 34 конкурса, 35 стран-участниц — всё это Армейские игры 2022.