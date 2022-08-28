Международные Армейские игры — 2022 завершились победой российской сборной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Танки выходят на стартовую позицию

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж Узбекистана

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж китайской сборной

Василий Иванов ИА REGNUM ИЛ-76МД орошает трассу

Василий Иванов ИА REGNUM Общее построение экипажей

Василий Иванов ИА REGNUM Танкисты спешат занять свои места

Василий Иванов ИА REGNUM Танкист узбекской сборной закрывает люк

Василий Иванов ИА REGNUM Старт!

Василий Иванов ИА REGNUM Российский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Китайский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Белорусский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Преодоление первого препятствия

Василий Иванов ИА REGNUM Узбекский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе «Танкового биатлона — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Узбекский танкист спешит к машине после передачи эстафеты

Василий Иванов ИА REGNUM Белорусский экипаж на трассе полигона Алабино

Василий Иванов ИА REGNUM Китайский танк Type-96B

Василий Иванов ИА REGNUM Китайский экипаж спешит передать эстафету

В день закрытия Army Games 2022 состоялось последнее соревнование — финал «Танкового биатлона» в Алабино. Одно из старейших и самых важных состязаний отмечает в этом году свой 10-летний юбилей. Лучшим поздравлением стала победа российских танкистов, занявших первое место. Второе и третье места поделили сборные Белоруссии и Китая.

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе полигона Алабино

Василий Иванов ИА REGNUM Пресса

Василий Иванов ИА REGNUM Российские танкисты спешат к машине после передачи эстафеты

Василий Иванов ИА REGNUM «Танковый биатлон — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Российский экипаж ведет огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Китайский экипаж завершает заезд

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители

Василий Иванов ИА REGNUM Узбекский экипаж преодолевает препятствие

Василий Иванов ИА REGNUM Танк на огневой позиции

Василий Иванов ИА REGNUM Китайский экипаж ведет огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Пыль дороги «Танкового биатлона»

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж белорусской сборной на финише

Василий Иванов ИА REGNUM Танковый биатлон завершен

Василий Иванов ИА REGNUM Российский экипаж финишировал первым

Василий Иванов ИА REGNUM «Армейские игры 2022»

Торжественная церемония закрытия игр прошла в КВЦ парка Патриот. Поздравить всех участников Армейских игр приехали Игорь Бутман, Юрий Башмет, Лариса Долина, группа Quatro и др.

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Военный образцовый оркестр почетного караула на церемонии закрытия «Армейских игр — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Награждение сборных стран-участниц

Василий Иванов ИА REGNUM Российская сборная выиграла «Танковый биатлон»

Василий Иванов ИА REGNUM Игорь Бутман на сцене КВЦ «Патриот»

Василий Иванов ИА REGNUM Лариса Долина

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители и гости

Василий Иванов ИА REGNUM Юнус-бек Евкуров вручает награды участникам «Армейских игр — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Российская сборная выиграла «Международные Армейские игры — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»

Три континента, 12 стран проведения игр, более 1100 единиц техники, 3355 аккредитованных журналистов, более 2 млн болельщиков, посетивших площадки игр, 34 конкурса, 35 стран-участниц — всё это Армейские игры 2022.