Международные Армейские игры — 2022 завершились победой российской сборной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Танки выходят на стартовую позицию
Общее построение экипажей
Танкисты спешат занять свои места
Танкист узбекской сборной закрывает люк
Российский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Китайский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Белорусский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
Преодоление первого препятствия
Узбекский экипаж на трассе финала «Танкового биатлона — 2022»
На трассе «Танкового биатлона — 2022»
Узбекский танкист спешит к машине после передачи эстафеты
Белорусский экипаж на трассе полигона Алабино
Китайский экипаж спешит передать эстафету
В день закрытия Army Games 2022 состоялось последнее соревнование — финал «Танкового биатлона» в Алабино. Одно из старейших и самых важных состязаний отмечает в этом году свой 10-летний юбилей. Лучшим поздравлением стала победа российских танкистов, занявших первое место. Второе и третье места поделили сборные Белоруссии и Китая.
На трассе полигона Алабино
Российские танкисты спешат к машине после передачи эстафеты
«Танковый биатлон — 2022»
Российский экипаж ведет огонь
Китайский экипаж завершает заезд
Узбекский экипаж преодолевает препятствие
Китайский экипаж ведет огонь
Пыль дороги «Танкового биатлона»
Экипаж белорусской сборной на финише
Танковый биатлон завершен
Российский экипаж финишировал первым
Торжественная церемония закрытия игр прошла в КВЦ парка Патриот. Поздравить всех участников Армейских игр приехали Игорь Бутман, Юрий Башмет, Лариса Долина, группа Quatro и др.
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Военный образцовый оркестр почетного караула на церемонии закрытия «Армейских игр — 2022»
Награждение сборных стран-участниц
Российская сборная выиграла «Танковый биатлон»
Игорь Бутман на сцене КВЦ «Патриот»
Юнус-бек Евкуров вручает награды участникам «Армейских игр — 2022»
Российская сборная выиграла «Международные Армейские игры — 2022»
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Торжественная церемония закрытия «Армейских игр — 2022»
Три континента, 12 стран проведения игр, более 1100 единиц техники, 3355 аккредитованных журналистов, более 2 млн болельщиков, посетивших площадки игр, 34 конкурса, 35 стран-участниц — всё это Армейские игры 2022.