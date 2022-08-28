В кисловодском санатории «Пикет» отдыхают 30 детей из Луганской Народной Республики. Дети в возрасте от 8 до 14 лет приехали на курорт по приглашению Федерации независимых профсоюзов РФ и Федерации профсоюзов Ставропольского края.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дети из ЛНР на отдыхе в кисловодском санатории
Денис Абрамов ИА REGNUM
Для юных гостей в санатории разработали программу комплексного оздоровления и отдыха
Для юных гостей в санатории разработали программу комплексного оздоровления и отдыха. Санаторий специализируется на реабилитации после оперативного вмешательства на органы зрения и на заболеваниях глаз.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Санаторий «Пикет» специализируется на реабилитации после оперативного вмешательства на органы зрения и на заболеваниях глаз
Денис Абрамов ИА REGNUM
Исследование органа зрения
Денис Абрамов ИА REGNUM
Все дети за две недели пройдут обследования и получат необходимое лечение
Денис Абрамов ИА REGNUM
Проверка зрения у офтальмолога на специальном оборудовании
Денис Абрамов ИА REGNUM
Лечебные процедуры для детей из ЛНР в кисловодском санатории «Пикет»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Лечебные процедуры для детей из ЛНР в кисловодском санатории «Пикет»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Лечебные процедуры для детей из ЛНР в кисловодском санатории «Пикет»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Лечебные процедуры для детей из ЛНР в кисловодском санатории «Пикет»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Лечебные процедуры для детей из ЛНР в кисловодском санатории «Пикет»
Все дети за две недели пройдут обследования и получат все необходимые процедуры: ингаляции, ванны и физиотерапию. Помимо этого, детей ждёт насыщенная экскурсионная и развлекательная программа: познавательные квесты с призами, экскурсии, посещение концертов, цирка и дельфинария.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дети из ЛНР в кисловодском санатории «Пикет»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дети из ЛНР в кисловодском санатории «Пикет»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дети из ЛНР в кисловодском санатории «Пикет»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дети из ЛНР в кисловодском санатории «Пикет»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Кисловодский санаторий «Пикет»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дети из ЛНР на отдыхе в кисловодском санатории
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дети из ЛНР на отдыхе в кисловодском санатории
Денис Абрамов ИА REGNUM
Помимо лечения детей ждёт насыщенная экскурсионная и развлекательная программа
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дети из ЛНР на отдыхе в кисловодском санатории
«Нам очень понравилась и минеральная вода, и кислородные коктейли, и прогулки», — поделилась впечатлениями 14-летняя Анастасия из Антрацита. «Полюбили эти края, где такие удивительные горы. И кормили нас тоже вкусно, и развлечений было много. И хотя хочется домой к родителям, но уезжать жалко! Большое всем спасибо за тёплый прием».