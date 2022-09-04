Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отмечает в 2022 году свое пятнадцатилетие. В честь юбилея на территории Выставки достижений народного хозяйства открыта вторая официальная площадка фестиваля, которая работает в дневное время.

Василий Иванов ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня»

Василий Иванов ИА REGNUM Участница заезда

Василий Иванов ИА REGNUM Конное представление

Василий Иванов ИА REGNUM Конное выступление на ипподроме на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Фланкировка шашками

Василий Иванов ИА REGNUM Джигитовка

Василий Иванов ИА REGNUM Конное представление

Василий Иванов ИА REGNUM Конное выступление почетного эскорта Президентского полка

Василий Иванов ИА REGNUM Исполнение сложного трюка

Василий Иванов ИА REGNUM Наездники демонстрируют высокое мастерство

Василий Иванов ИА REGNUM Круг

Василий Иванов ИА REGNUM Знаменосец

Василий Иванов ИА REGNUM Проезд с флагами

Василий Иванов ИА REGNUM Всадник с пикой

Василий Иванов ИА REGNUM Проезд вдоль зрительских рядов

Василий Иванов ИА REGNUM Всадники приветствуют гостей

Организатором работы дневной площадки Фестиваля стал Центр национальных конных традиций (ЦНКТ). В дни работы фестиваля посетители ВДНХ могут увидеть показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, соревнования по джигитовке и конкуру, конный театр и развлекательные шоу. Строевые проезды, сложные трюки и использование шашек и пик — всё это стало ключевыми элементами конного представления на ипподроме ВДНХ.

Василий Иванов ИА REGNUM Выезд в строю

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление кавалеристов

Василий Иванов ИА REGNUM Проезд с Государственным флагом

Василий Иванов ИА REGNUM Учащиеся Кремлевской школы верховой езды

Василий Иванов ИА REGNUM Учащиеся Кремлевской школы верховой езды

Василий Иванов ИА REGNUM Учащиеся Кремлевской школы верховой езды

Для детей подготовили отдельную программу с мастер-классами, интерактивными программами и анимацией.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное представление

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Программа фестиваля указана на сайте ВДНХ с 19 августа по 4 сентября. Вход на дневные мероприятия свободный.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ