Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отмечает в 2022 году свое пятнадцатилетие. В честь юбилея на территории Выставки достижений народного хозяйства открыта вторая официальная площадка фестиваля, которая работает в дневное время.
Василий Иванов ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня»
Василий Иванов ИА REGNUM
Участница заезда
Василий Иванов ИА REGNUM
Конное представление
Василий Иванов ИА REGNUM
Конное выступление на ипподроме на ВДНХ
Василий Иванов ИА REGNUM
Фланкировка шашками
Василий Иванов ИА REGNUM
Джигитовка
Василий Иванов ИА REGNUM
Конное представление
Василий Иванов ИА REGNUM
Конное выступление почетного эскорта Президентского полка
Василий Иванов ИА REGNUM
Исполнение сложного трюка
Василий Иванов ИА REGNUM
Наездники демонстрируют высокое мастерство
Василий Иванов ИА REGNUM
Круг
Василий Иванов ИА REGNUM
Знаменосец
Василий Иванов ИА REGNUM
Проезд с флагами
Василий Иванов ИА REGNUM
Всадник с пикой
Василий Иванов ИА REGNUM
Проезд вдоль зрительских рядов
Василий Иванов ИА REGNUM
Всадники приветствуют гостей
Организатором работы дневной площадки Фестиваля стал Центр национальных конных традиций (ЦНКТ). В дни работы фестиваля посетители ВДНХ могут увидеть показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, соревнования по джигитовке и конкуру, конный театр и развлекательные шоу. Строевые проезды, сложные трюки и использование шашек и пик — всё это стало ключевыми элементами конного представления на ипподроме ВДНХ.
Василий Иванов ИА REGNUM
Выезд в строю
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление кавалеристов
Василий Иванов ИА REGNUM
Проезд с Государственным флагом
Василий Иванов ИА REGNUM
Учащиеся Кремлевской школы верховой езды
Василий Иванов ИА REGNUM
Учащиеся Кремлевской школы верховой езды
Василий Иванов ИА REGNUM
Учащиеся Кремлевской школы верховой езды
Для детей подготовили отдельную программу с мастер-классами, интерактивными программами и анимацией.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фестиваль «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное представление
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Программа фестиваля указана на сайте ВДНХ с 19 августа по 4 сентября. Вход на дневные мероприятия свободный.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Конное выступление в рамках фестиваля «Спасская башня» на ВДНХ