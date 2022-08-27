В Москве открылся 15-й юбилейный Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль пройдёт в Москве с 26 августа по 4 сентября. Основным местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь.

Василий Иванов ИА REGNUM Первые шаги 15-го фестиваля «Спасская башня»

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка

Василий Иванов ИА REGNUM «Ура!»

Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. В 2022 году для зрителей будет подготовлено десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление центрального оркестра ВМФ России

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление центрального оркестра ВМФ России

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление центрального оркестра ВМФ России

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление образцового ансамбля «Знаменские барабанщики»

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Президентского оркестра

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Центрального пограничного ансамбля

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Центрального пограничного ансамбля

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Центрального пограничного ансамбля

География стран — участниц проекта охватывает все стороны света. За 15 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 56 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошёл в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра Главного управления войск национальной гвардии по Краснодарскому краю

Василий Иванов ИА REGNUM Гости фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat

Василий Иванов ИА REGNUM Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat

Василий Иванов ИА REGNUM Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat

Василий Иванов ИА REGNUM Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat

«Это масштабное мероприятие ежегодно объединяет творческие коллективы из разных стран, исполняющие произведения в самых разных жанрах — от военных маршей до эстрады и классики. Яркий и красочный праздник дарит отличное настроение всем поклонникам оркестрового искусства, радует москвичей и гостей столицы яркими выступлениями, пиротехническими эффектами. Убеждён, что славные традиции «Спасской башни» год от года будут крепнуть и приумножаться. Желаю участникам и гостям фестиваля позитивных эмоций и захватывающих впечатлений!» — отметил в своём обращении генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки»

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки»

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки»

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители приветствуют луганских музыкантов светом фонариков

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление военного симфонического оркестра Египта

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление военного симфонического оркестра Египта

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление военного симфонического оркестра Египта

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление военного симфонического оркестра Египта

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление военного симфонического оркестра Египта

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление военного симфонического оркестра Египта

По своему масштабу, наполнению, аудитории и зрелищности «Спасская башня» не имеет аналогов. Фестиваль популярен у всех категорий зрителей: с каждым годом растёт доля семейной аудитории, становится всё больше гостей из других городов России и стран мира.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра генштаба ВС Армении

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра генштаба ВС Армении

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра генштаба ВС Армении

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии

«От имени Рособоронэкспорта поздравляю организаторов и участников «Спасской башни» с 15-летним юбилеем. Наша компания все эти годы неизменно оказывала спонсорскую поддержку фестивалю, приглашала посетить его именитых гостей из стран-партнёров, в сердцах которых навсегда остались лучшие впечатления о величайшей силе России, несокрушимом духе русского народа, победоносном образе нашей армии. Находясь здесь, каждый понимает, насколько сильна и едина наша страна, насколько крепки и непоколебимы чувство патриотизма россиян, вера в своего солдата, в русское оружие», — отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Василий Иванов ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда

Василий Иванов ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда

Василий Иванов ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда

Василий Иванов ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда

Василий Иванов ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда

Василий Иванов ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда

Василий Иванов ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Фёдора Рытикова

В юбилейном фестивале «Спасская башня» примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Венесуэльцы и таиландцы впервые представят свои страны на Красной площади в Москве. От Российской Федерации выступят оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Всего же на главную площадь страны выйдет более 1500 представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Сводного оркестра ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Сводного оркестра ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Сводного оркестра ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Сводного оркестра ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Сводного оркестра ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Сводного оркестра ВДВ

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление Сводного оркестра ВДВ

«В сегодняшних условиях цели и принципы фестиваля обретают особое значение. На протяжении многих лет «Спасская башня» успешно выполняет свою главную задачу — на языке военной музыки говорит о мире и сотрудничестве, знакомит гостей и зрителей с национальной культурой различных стран и народов», — подчеркнул президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление общего сводного оркестра и залп орудий у храма Василия Блаженного

Василий Иванов ИА REGNUM Тимофей Маякин, главный военный дирижер Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-майор, музыкальный руководитель фестиваля

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление общего сводного оркестра

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление общего сводного оркестра