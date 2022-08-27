В Москве открылся 15-й юбилейный Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Фестиваль пройдёт в Москве с 26 августа по 4 сентября. Основным местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь.
Первые шаги 15-го фестиваля «Спасская башня»
Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка
Фестиваль «Спасская башня» славится своими вечерними представлениями. В 2022 году для зрителей будет подготовлено десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.
Выступление центрального оркестра ВМФ России
Выступление центрального оркестра ВМФ России
Выступление центрального оркестра ВМФ России
Выступление образцового ансамбля «Знаменские барабанщики»
Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка
Выступление Президентского оркестра
Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка
Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка
Выступление Центрального пограничного ансамбля
Выступление Центрального пограничного ансамбля
Выступление Центрального пограничного ансамбля
География стран — участниц проекта охватывает все стороны света. За 15 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 56 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошёл в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира.
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы
Выступление оркестра Главного управления войск национальной гвардии по Краснодарскому краю
Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat
Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat
Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat
Исполнительский художественный коллектив Индии Panghat
«Это масштабное мероприятие ежегодно объединяет творческие коллективы из разных стран, исполняющие произведения в самых разных жанрах — от военных маршей до эстрады и классики. Яркий и красочный праздник дарит отличное настроение всем поклонникам оркестрового искусства, радует москвичей и гостей столицы яркими выступлениями, пиротехническими эффектами. Убеждён, что славные традиции «Спасской башни» год от года будут крепнуть и приумножаться. Желаю участникам и гостям фестиваля позитивных эмоций и захватывающих впечатлений!» — отметил в своём обращении генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки»
Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки»
Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки»
Зрители приветствуют луганских музыкантов светом фонариков
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Выступление военного симфонического оркестра Египта
Выступление военного симфонического оркестра Египта
По своему масштабу, наполнению, аудитории и зрелищности «Спасская башня» не имеет аналогов. Фестиваль популярен у всех категорий зрителей: с каждым годом растёт доля семейной аудитории, становится всё больше гостей из других городов России и стран мира.
Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации
Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации
Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации
Выступление оркестра генштаба ВС Армении
Выступление оркестра генштаба ВС Армении
Выступление оркестра генштаба ВС Армении
Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии
Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии
«От имени Рособоронэкспорта поздравляю организаторов и участников «Спасской башни» с 15-летним юбилеем. Наша компания все эти годы неизменно оказывала спонсорскую поддержку фестивалю, приглашала посетить его именитых гостей из стран-партнёров, в сердцах которых навсегда остались лучшие впечатления о величайшей силе России, несокрушимом духе русского народа, победоносном образе нашей армии. Находясь здесь, каждый понимает, насколько сильна и едина наша страна, насколько крепки и непоколебимы чувство патриотизма россиян, вера в своего солдата, в русское оружие», — отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны
Выступление Фёдора Рытикова
В юбилейном фестивале «Спасская башня» примут участие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Венесуэльцы и таиландцы впервые представят свои страны на Красной площади в Москве. От Российской Федерации выступят оркестры всех силовых ведомств страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Всего же на главную площадь страны выйдет более 1500 представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов.
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Выступление Сводного оркестра ВДВ
Выступление Сводного оркестра ВДВ
«В сегодняшних условиях цели и принципы фестиваля обретают особое значение. На протяжении многих лет «Спасская башня» успешно выполняет свою главную задачу — на языке военной музыки говорит о мире и сотрудничестве, знакомит гостей и зрителей с национальной культурой различных стран и народов», — подчеркнул президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища
Выступление общего сводного оркестра и залп орудий у храма Василия Блаженного
Тимофей Маякин, главный военный дирижер Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-майор, музыкальный руководитель фестиваля
Выступление общего сводного оркестра
Выступление общего сводного оркестра