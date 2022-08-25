Уже несколько дней москвичи мучаются от смога и запаха гари в воздухе. Это явление стало следствием масштабных природных пожаров в Рязанской области.

И хотя события эти не идут ни в какое сравнение с «катаклизмом» 2010 года, когда вся столица была окутана густым дымом от горящих в Подмосковье торфяников, неприятности москвичам едкий запах, безусловно, доставляет.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смог над Москвой

При этом поводов для беспокойства, если верить официальным источникам, у жителей столицы нет. Концентрация вредных веществ в воздухе на территории города не превышает нормы, о чем регулярно сообщает Мосэкомониторинг. При этом вариант, что пожары из Рязанской области дойдут до Москвы, если не исключен, то крайне маловероятен.

«В Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период, каких-то серьезных возгораний нет», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

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Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тушение лесного пожара в районе подмосковной Балашихи

Тем не менее пока ситуация остается сложной. Лесные пожары в Рязанской области продолжаются. Поэтому никто не сможет наверняка сказать, когда же жители Москвы смогут вздохнуть полной грудью, не чувствуя запаха гари.

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