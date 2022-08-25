Пятый фестиваль исторических садов проходит в усадьбе Царицыно. В 2022 году фестиваль отмечает первый юбилей, он открылся под названием «Изящное садоводство». Экспонатами исторических садов стали «изящные» сады и дизайнерские композиции российских авторов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Огород в Ясной Поляне». Проект участника Фестиваля исторических садов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Уголок садовника». Проект участника Фестиваля исторических садов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Уголок садовника». Проект участника Фестиваля исторических садов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Уголок садовника». Проект участника Фестиваля исторических садов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

На протяжении многовековой истории садово-паркового искусства мастера садового дела экспериментировали не только с видами и формами растений, но и пытались подчинить своему замыслу естественный рельеф, выравнивая его под партерные цветники или наоборот создавая сложные объекты в виде террасированных садов, зеленых амфитеатров, выкапывали искусственные водоемы и буленгрины (слегка заглубленный газон с пологими откосами).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «В царстве Флоры». Проект участника Фестиваля исторических садов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Предвкушение». Проект участника Фестиваля исторических садов

«Современные приемы геопластики (искусственное создание или изменение рельефа) позволяют создавать изящные и выразительные композиции даже в пределах выставочного сада», — поделилась дизайнер Милена Борисова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Встреча с художником». Проект участника Фестиваля исторических садов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Интродукция». Проект участника Фестиваля исторических садов

«Борьба искусственного, симметрического начала с естественным, живописным уже давным-давно улеглась: в художественном садоводстве, как и во всех остальных изящных искусствах, не существует «абсолютной красоты», т.е. чего-либо вполне удовлетворяющего эстетическому чувству, без всякой зависимости от окружающей обстановки; поэтому и художества считаются сестрами, так как они взаимно поддерживают и пополняют друг друга», — рассказывают авторы Мария Селезнева и Оксана Сарычева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Огород в Ясной Поляне». Проект участника Фестиваля исторических садов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Все в сад». Проект участника Фестиваля исторических садов

Для посетителей фестиваля подготовлена культурная программа, концерты, лекции, мастер-классы, встречи с интересными людьми. По площадкам фестиваля проходят авторские экскурсии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

В рамках фестиваля организована площадка свободного обмена растениями («зеленый своп»), а также выставка редких растений в сотрудничестве с Биологическим музеем имени Тимирязева. В День керамики 27 августа планируется керамический пикник и выставка одного дня «Флора и фауна далеких планет» при участии студентов кафедры Строгановки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Изящное садоводство» в усадьбе Царицыно

Фестиваль исторических садов открыт для всех в ландшафтную экспозицию и параллельные программы. Он продлится с 19 по 28 августа с 10:00 до 20:00, вход на фестиваль в усадьбу Царицыно через оранжерейные ворота, КПП №9, со стороны метро «Орехово».