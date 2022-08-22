22 августа в День Государственного флага Российской Федерации у Музея Победы развернули триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. Гигантский триколор хранится в фондах Музея Победы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Перед развертыванием триколора
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Церемония развертывания триколора в 1000 метров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Росгвардия
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День флага

В церемонии приняли участие представители волонтерских, молодежных организаций, представители военных образовательных учреждений. Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии выступил перед присутствующими, а также исполнитель классической музыки солист офицер запаса Даниил Корин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Триколор в руках Росгвардии
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У Музея Победы развернули триколор в 1000 метров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Триколор
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День флага
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У Музея Победы развернули триколор в 1000 метров
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День флага у Музея Победы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волонтеры собрались на флешмоб в честь Дня России

Волонтеры раздавали присутствующим символику праздника — флажки и ленточки с триколором. Все желающие посетили музейную экспозицию после церемонии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волонтеры собрались на флешмоб в честь Дня России
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
День флага
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Поднятие флага
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Волонтеры на Поклонной горе

Отметим, что День Государственного флага установлен указом президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа. Впервые это событие состоялось 11 августа 2014 года. Акция развертывания флага вошла в Книгу рекордов и достижений России. С 2015 года триколор передали в музей, где он и хранится всё это время.