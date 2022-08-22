22 августа в День Государственного флага Российской Федерации у Музея Победы развернули триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. Гигантский триколор хранится в фондах Музея Победы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед развертыванием триколора

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония развертывания триколора в 1000 метров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День флага

В церемонии приняли участие представители волонтерских, молодежных организаций, представители военных образовательных учреждений. Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии выступил перед присутствующими, а также исполнитель классической музыки солист офицер запаса Даниил Корин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Триколор в руках Росгвардии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У Музея Победы развернули триколор в 1000 метров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Триколор

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День флага

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У Музея Победы развернули триколор в 1000 метров

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День флага у Музея Победы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры собрались на флешмоб в честь Дня России

Волонтеры раздавали присутствующим символику праздника — флажки и ленточки с триколором. Все желающие посетили музейную экспозицию после церемонии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры собрались на флешмоб в честь Дня России

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День флага

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поднятие флага

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры на Поклонной горе

Отметим, что День Государственного флага установлен указом президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа. Впервые это событие состоялось 11 августа 2014 года. Акция развертывания флага вошла в Книгу рекордов и достижений России. С 2015 года триколор передали в музей, где он и хранится всё это время.