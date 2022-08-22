Гигантский триколор развернули в День флага
22 августа в День Государственного флага Российской Федерации у Музея Победы развернули триколор площадью 1 тысяча квадратных метров. Гигантский триколор хранится в фондах Музея Победы.
В церемонии приняли участие представители волонтерских, молодежных организаций, представители военных образовательных учреждений. Оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии выступил перед присутствующими, а также исполнитель классической музыки солист офицер запаса Даниил Корин.
Волонтеры раздавали присутствующим символику праздника — флажки и ленточки с триколором. Все желающие посетили музейную экспозицию после церемонии.
Отметим, что День Государственного флага установлен указом президента РФ и отмечается ежегодно 22 августа. Впервые это событие состоялось 11 августа 2014 года. Акция развертывания флага вошла в Книгу рекордов и достижений России. С 2015 года триколор передали в музей, где он и хранится всё это время.