Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 6‑го тура РПЛ. Встреча прошла на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга.
Игроки ФК «Зенит» выходят на поле
Победу Зениту принесли голы на последних матча Ивана Сергеева (на 84-й минуте) и Малкома (на 87-й минуте).
Зрители на стадионе «Газпром Арена»
Игрок ФК «Торпедо» Егор Прошкин и игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра
Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра и игрок ФК «Торпедо» Егор Прошкин
Игроки ФК «Зенит» Вячеслав Каратаев, Матео Кассьерра и игрок ФК «Торпедо» Егор Прошкин
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Торпедо» Давид Караев
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»
Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Старший тренер ФК «Торпедо» Николай Ковардаев
Игрок ФК «Торпедо» Артем Самсонов
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»
Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой
Игрок ФК «Торпедо» Артем Самсонов и игрок ФК «Зенит»Малком
Игрок ФК «Торпедо» Артем Самсонов и игрок ФК «Зенит» Малком
Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра
Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»
Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Торпедо» Хожимат Эркинов
Игроки ФК «Зенит» Матео Кассьерра и Дуглас Сантос
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»
Игрок ФК «Торпедо» Максим Турищев и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
«Игра получилась нервная вследствие того, что очень долго не могли забить. Понятно, что и преимущество большое, и моментов было много. В таких матчах, когда много бьешь и не забиваешь, важно не впасть в уныние, не расстроиться из-за того, что мяч не идет в ворота, а продолжать делать и верить, играть активно, стараться забить и победить. Тяжелая, заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу», — отметил после встречи главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.
Игрок ФК «Торпедо» Игорь Смольников
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Торпедо» Амур Калмыков
Вратарь ФК «Торпедо» Егор Бабурин Ловит мяч
Игрок ФК «Торпедо» Максим Турищев после пропущенного гола
Игрок ФК «Торпедо» Амур Калмыков
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Торпедо» Амур Калмыков
Игрок ФК «Зенит» Деян Ловрен
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»
Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»
Забитый гол в ворота команды «Торпедо»
Забитый гол в ворота команды «Торпедо»
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Таким образом, после шести туров «Зенит» набрал 14 очков и снова занял лидирующую позицию турнирной таблицы.
Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу
Игроки ФК «Зенит» радуются победе
Игроки и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуются победе
Игроки ФК «Зенит» радуются победе
28 августа «Зенит» в Екатеринбурге сыграет с «Уралом», а «Торпедо» встретится с Краснодаром на стадионе «Арена Химки».