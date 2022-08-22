Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Торпедо» в матче 6‑го тура РПЛ. Встреча прошла на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» выходят на поле

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит»

Победу Зениту принесли голы на последних матча Ивана Сергеева (на 84-й минуте) и Малкома (на 87-й минуте).

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на стадионе «Газпром Арена»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Торпедо» Егор Прошкин и игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра и игрок ФК «Торпедо» Егор Прошкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Вячеслав Каратаев, Матео Кассьерра и игрок ФК «Торпедо» Егор Прошкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Торпедо» Давид Караев

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Старший тренер ФК «Торпедо» Николай Ковардаев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Торпедо» Артем Самсонов

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Торпедо» Артем Самсонов и игрок ФК «Зенит»Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Торпедо» Артем Самсонов и игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Матео Кассьерра

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ФК «Торпедо» Хожимат Эркинов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» Матео Кассьерра и Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Торпедо» Максим Турищев и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

«Игра получилась нервная вследствие того, что очень долго не могли забить. Понятно, что и преимущество большое, и моментов было много. В таких матчах, когда много бьешь и не забиваешь, важно не впасть в уныние, не расстроиться из-за того, что мяч не идет в ворота, а продолжать делать и верить, играть активно, стараться забить и победить. Тяжелая, заслуженная победа. Будем готовиться к следующему матчу», — отметил после встречи главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Торпедо» Игорь Смольников

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Торпедо» Амур Калмыков

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Торпедо» Егор Бабурин Ловит мяч

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Торпедо» Максим Турищев после пропущенного гола

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Торпедо» Амур Калмыков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Торпедо» Амур Калмыков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Деян Ловрен

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Забитый гол в ворота команды «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Забитый гол в ворота команды «Торпедо»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу

Таким образом, после шести туров «Зенит» набрал 14 очков и снова занял лидирующую позицию турнирной таблицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуются победе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе

28 августа «Зенит» в Екатеринбурге сыграет с «Уралом», а «Торпедо» встретится с Краснодаром на стадионе «Арена Химки».