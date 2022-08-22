В рамках форума «Армия-2022» прошла выставка трофейного вооружения ВСУ, захваченного ВС РФ в ходе специальной военной операции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выставка трофейной техники, состоявшей на вооружении ВСУ
Более 450 экспонатов: танки, бронеавтомобили, ракеты, артиллерия, огнестрельное оружие, предметы идеологической борьбы и многое другое — всё это представлено в парке «Патриот». Посещение выставки даёт представление о комплектации и вооружении ВСУ, а также масштабном снабжении со стороны многочисленных «союзников».
Австралийский автомобиль Bushmaster
Австралийский автомобиль Bushmaster
Салон австралийского автомобиля Bushmaster
Патрульный катер проекта 09 104 шифр КАЛКАН-П, бортовой номер BG-309
Пограничный патрульный катер проекта UMS-1000
В основном представленные экспонаты имеют американское и европейское происхождение. Здесь можно увидеть 155-мм гаубицу М-777 производства США, знаменитую Javelin. Также были захвачены машины и вооружение британского, австралийского, немецкого, австрийского, шведского, бельгийского, израильского производства.
Общий вид внутренней экспозиции выставки
Автомобиль HMMWV-M998, США
Американский пулемет Browning M2 на вооружении ВСУ
На выставке трофейного вооружения ВСУ
Автомобиль HMMWV-M1151, США
Стрелок на автомобиле HMMWV-M1151
Автомобиль Mamba MK2, ЮАР
Пробоины на лобовом стекле автомобиля
Эпизод установки сапером ВСУ германской противобортовой мины DM-22
Машина механического обезвреживания наземных мин и других взрывных устройств Mine Wolf, производство Германия
Автомобиль Pinzgauer 712M, Австрия
Широковещательный передатчик большой мощности, обеспечивающий радиосвязь с группировкой ВМС HARRIS TMW 5000
Имитация использования бойцом ВСУ элемента системы управления огнем артиллерии «Крапива» с применением планшета
Имитация использования боевых химических веществ
Средства индивидуальной защиты, используемые бойцами ВСУ
Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ
155-мм гаубица М-777 производства США
155-мм гаубица М-777 производства США
Реконструкция огневой точки бойцов ВСУ
Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения
Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения
Снаряд М-982 к гаубице М-777
Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ
Автомобиль HMMWV-M998, США
Имитация применения артиллерийских подразделений ВС РФ по позициям ВСУ
Боец ВСУ со шведским РПГ FFV AT4
Трофейный ПТРК BGM-71 TOW производства США
В экспозиции отдельным блоком представлены БПЛА, среди которых турецкий Bayraktar, а также китайские дроны и беспилотники из разных стран.
БПЛА Bayraktar TB2, Турция
Дрон DJI Matrice 200, Китай
Есть отдельные инсталляции, имитирующие эпизоды из фронтовой жизни. Наряду с этим отдельная экспозиция «Альянс обетованный» ярко иллюстрирует социальные тенденции и «традиции», поддерживаемые киевским режимом.
Фрагмент инсталляции Альянс Обетованный
Фрагмент инсталляции «Альянс обетованный»
Имитация применения артиллерии противника по объектам жилой инфраструктуры ЛНР
Экспозиция демонстрирует заминированную детскую площадку
Детские игрушки вперемешку с «Лепестками»
Бронированный автомобиль медицинской эвакуации Saxon. Имитация эпизода медицинской эвакуации бойцов ВСУ
MRE индивидуальный рацион питания производства США, поставленный бойцам ВСУ