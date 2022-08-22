В рамках форума «Армия-2022» прошла выставка трофейного вооружения ВСУ, захваченного ВС РФ в ходе специальной военной операции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка трофейной техники, состоявшей на вооружении ВСУ

Более 450 экспонатов: танки, бронеавтомобили, ракеты, артиллерия, огнестрельное оружие, предметы идеологической борьбы и многое другое — всё это представлено в парке «Патриот». Посещение выставки даёт представление о комплектации и вооружении ВСУ, а также масштабном снабжении со стороны многочисленных «союзников».

Василий Иванов ИА REGNUM Австралийский автомобиль Bushmaster

Василий Иванов ИА REGNUM Австралийский автомобиль Bushmaster

Василий Иванов ИА REGNUM Салон австралийского автомобиля Bushmaster

Василий Иванов ИА REGNUM БТР-3Е

Василий Иванов ИА REGNUM БТР-4Е

Василий Иванов ИА REGNUM БТР-4Е

Василий Иванов ИА REGNUM Т-72 АГ

Василий Иванов ИА REGNUM Т-64 БВ

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль «Варта»

Василий Иванов ИА REGNUM «Богдан-2251»

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль «Тритон-01»

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль «Козак-2»

Василий Иванов ИА REGNUM Чешский БМП-1

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль АТ-105 Saxon

Василий Иванов ИА REGNUM Патрульный катер проекта 09 104 шифр КАЛКАН-П, бортовой номер BG-309

Василий Иванов ИА REGNUM Пограничный патрульный катер проекта UMS-1000

Василий Иванов ИА REGNUM Якорная морская мина ЯМ

В основном представленные экспонаты имеют американское и европейское происхождение. Здесь можно увидеть 155-мм гаубицу М-777 производства США, знаменитую Javelin. Также были захвачены машины и вооружение британского, австралийского, немецкого, австрийского, шведского, бельгийского, израильского производства.

Василий Иванов ИА REGNUM Общий вид внутренней экспозиции выставки

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль HMMWV-M998, США

Василий Иванов ИА REGNUM Американский пулемет Browning M2 на вооружении ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке трофейного вооружения ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль HMMWV-M1151, США

Василий Иванов ИА REGNUM Стрелок на автомобиле HMMWV-M1151

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль Mamba MK2, ЮАР

Василий Иванов ИА REGNUM Пробоины на лобовом стекле автомобиля

Василий Иванов ИА REGNUM Эпизод установки сапером ВСУ германской противобортовой мины DM-22

Василий Иванов ИА REGNUM Машина механического обезвреживания наземных мин и других взрывных устройств Mine Wolf, производство Германия

Василий Иванов ИА REGNUM Магнитометр Ferex 4-032

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль Pinzgauer 712M, Австрия

Василий Иванов ИА REGNUM Сапер ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM Средства связи ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM Широковещательный передатчик большой мощности, обеспечивающий радиосвязь с группировкой ВМС HARRIS TMW 5000

Василий Иванов ИА REGNUM Имитация использования бойцом ВСУ элемента системы управления огнем артиллерии «Крапива» с применением планшета

Василий Иванов ИА REGNUM Шевроны бойцов ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM Бронежилет нацгвардии

Василий Иванов ИА REGNUM Имитация использования боевых химических веществ

Василий Иванов ИА REGNUM Средства индивидуальной защиты, используемые бойцами ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM 155-мм гаубица М-777 производства США

Василий Иванов ИА REGNUM 155-мм гаубица М-777 производства США

Василий Иванов ИА REGNUM Реконструкция огневой точки бойцов ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения

Василий Иванов ИА REGNUM Снаряд М-982 к гаубице М-777

Василий Иванов ИА REGNUM Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM Автомобиль HMMWV-M998, США

Василий Иванов ИА REGNUM ПТРК FGM-148 Javelin

Василий Иванов ИА REGNUM Имитация применения артиллерийских подразделений ВС РФ по позициям ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM Боец ВСУ со шведским РПГ FFV AT4

Василий Иванов ИА REGNUM Трофейный ПТРК BGM-71 TOW производства США

В экспозиции отдельным блоком представлены БПЛА, среди которых турецкий Bayraktar, а также китайские дроны и беспилотники из разных стран.

Василий Иванов ИА REGNUM БПЛА Bayraktar TB2, Турция

Василий Иванов ИА REGNUM БПЛА Penguin, Латвия

Василий Иванов ИА REGNUM Дрон DJI Matrice 200, Китай

Есть отдельные инсталляции, имитирующие эпизоды из фронтовой жизни. Наряду с этим отдельная экспозиция «Альянс обетованный» ярко иллюстрирует социальные тенденции и «традиции», поддерживаемые киевским режимом.

Василий Иванов ИА REGNUM Детское образование

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент инсталляции Альянс Обетованный

Василий Иванов ИА REGNUM Агитационный плакат

Василий Иванов ИА REGNUM Агитационный плакат

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент инсталляции «Альянс обетованный»

Василий Иванов ИА REGNUM Имитация применения артиллерии противника по объектам жилой инфраструктуры ЛНР

Василий Иванов ИА REGNUM Экспозиция демонстрирует заминированную детскую площадку

Василий Иванов ИА REGNUM Детские игрушки вперемешку с «Лепестками»

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

Василий Иванов ИА REGNUM Бронированный автомобиль медицинской эвакуации Saxon. Имитация эпизода медицинской эвакуации бойцов ВСУ

Василий Иванов ИА REGNUM Мед. средства бойцов ВСУ