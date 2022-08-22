В рамках форума «Армия-2022» прошла выставка трофейного вооружения ВСУ, захваченного ВС РФ в ходе специальной военной операции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка трофейной техники, состоявшей на вооружении ВСУ

Более 450 экспонатов: танки, бронеавтомобили, ракеты, артиллерия, огнестрельное оружие, предметы идеологической борьбы и многое другое — всё это представлено в парке «Патриот». Посещение выставки даёт представление о комплектации и вооружении ВСУ, а также масштабном снабжении со стороны многочисленных «союзников».

Василий Иванов ИА REGNUM
Австралийский автомобиль Bushmaster
Василий Иванов ИА REGNUM
Австралийский автомобиль Bushmaster
Василий Иванов ИА REGNUM
Салон австралийского автомобиля Bushmaster
Василий Иванов ИА REGNUM
БТР-3Е
Василий Иванов ИА REGNUM
БТР-4Е
Василий Иванов ИА REGNUM
БТР-4Е
Василий Иванов ИА REGNUM
Т-72 АГ
Василий Иванов ИА REGNUM
Т-64 БВ
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль «Варта»
Василий Иванов ИА REGNUM
«Богдан-2251»
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль «Тритон-01»
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль «Козак-2»
Василий Иванов ИА REGNUM
Чешский БМП-1
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль АТ-105 Saxon
Василий Иванов ИА REGNUM
Патрульный катер проекта 09 104 шифр КАЛКАН-П, бортовой номер BG-309
Василий Иванов ИА REGNUM
Пограничный патрульный катер проекта UMS-1000
Василий Иванов ИА REGNUM
Якорная морская мина ЯМ

В основном представленные экспонаты имеют американское и европейское происхождение. Здесь можно увидеть 155-мм гаубицу М-777 производства США, знаменитую Javelin. Также были захвачены машины и вооружение британского, австралийского, немецкого, австрийского, шведского, бельгийского, израильского производства.

Василий Иванов ИА REGNUM
Общий вид внутренней экспозиции выставки
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль HMMWV-M998, США
Василий Иванов ИА REGNUM
Американский пулемет Browning M2 на вооружении ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке трофейного вооружения ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль HMMWV-M1151, США
Василий Иванов ИА REGNUM
Стрелок на автомобиле HMMWV-M1151
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль Mamba MK2, ЮАР
Василий Иванов ИА REGNUM
Пробоины на лобовом стекле автомобиля
Василий Иванов ИА REGNUM
Эпизод установки сапером ВСУ германской противобортовой мины DM-22
Василий Иванов ИА REGNUM
Машина механического обезвреживания наземных мин и других взрывных устройств Mine Wolf, производство Германия
Василий Иванов ИА REGNUM
Магнитометр Ferex 4-032
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль Pinzgauer 712M, Австрия
Василий Иванов ИА REGNUM
Сапер ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Средства связи ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Широковещательный передатчик большой мощности, обеспечивающий радиосвязь с группировкой ВМС HARRIS TMW 5000
Василий Иванов ИА REGNUM
Имитация использования бойцом ВСУ элемента системы управления огнем артиллерии «Крапива» с применением планшета
Василий Иванов ИА REGNUM
Шевроны бойцов ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Бронежилет нацгвардии
Василий Иванов ИА REGNUM
Имитация использования боевых химических веществ
Василий Иванов ИА REGNUM
Средства индивидуальной защиты, используемые бойцами ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
155-мм гаубица М-777 производства США
Василий Иванов ИА REGNUM
155-мм гаубица М-777 производства США
Василий Иванов ИА REGNUM
Реконструкция огневой точки бойцов ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения
Василий Иванов ИА REGNUM
Экспозиция ракетно-артиллерийского вооружения
Василий Иванов ИА REGNUM
Снаряд М-982 к гаубице М-777
Василий Иванов ИА REGNUM
Зарубежное огнестрельное оружие, применяемое бойцами ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Автомобиль HMMWV-M998, США
Василий Иванов ИА REGNUM
ПТРК FGM-148 Javelin
Василий Иванов ИА REGNUM
Имитация применения артиллерийских подразделений ВС РФ по позициям ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Боец ВСУ со шведским РПГ FFV AT4
Василий Иванов ИА REGNUM
Трофейный ПТРК BGM-71 TOW производства США

В экспозиции отдельным блоком представлены БПЛА, среди которых турецкий Bayraktar, а также китайские дроны и беспилотники из разных стран.

Василий Иванов ИА REGNUM
БПЛА Bayraktar TB2, Турция
Василий Иванов ИА REGNUM
БПЛА Penguin, Латвия
Василий Иванов ИА REGNUM
Дрон DJI Matrice 200, Китай

Есть отдельные инсталляции, имитирующие эпизоды из фронтовой жизни. Наряду с этим отдельная экспозиция «Альянс обетованный» ярко иллюстрирует социальные тенденции и «традиции», поддерживаемые киевским режимом.

Василий Иванов ИА REGNUM
Детское образование
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент инсталляции Альянс Обетованный
Василий Иванов ИА REGNUM
Агитационный плакат
Василий Иванов ИА REGNUM
Агитационный плакат
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент инсталляции «Альянс обетованный»
Василий Иванов ИА REGNUM
Имитация применения артиллерии противника по объектам жилой инфраструктуры ЛНР
Василий Иванов ИА REGNUM
Экспозиция демонстрирует заминированную детскую площадку
Василий Иванов ИА REGNUM
Детские игрушки вперемешку с «Лепестками»
Василий Иванов ИА REGNUM
Мина «Лепесток»
Василий Иванов ИА REGNUM
Бронированный автомобиль медицинской эвакуации Saxon. Имитация эпизода медицинской эвакуации бойцов ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
Мед. средства бойцов ВСУ
Василий Иванов ИА REGNUM
MRE индивидуальный рацион питания производства США, поставленный бойцам ВСУ