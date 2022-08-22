В усадьбе Захарово под открытым небом прошел семейный фестиваль «Традиция». Ежегодный праздник для интеллектуалов, меломанов, поклонников поэзии, театралов, родителей, любознательных детей. Праздник проходит в усадьбе, где провел свое детство Александр Сергеевич Пушкин, где слушал сказки Арины Родионовны будущий поэт.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дворянская усадьба Захарово, где прошло детство Пушкина. В настоящий момент здание находится на реконструкции
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Памятник юному Пушкину, скульптор А. С. Хижняк, 1999 г.
Фестиваль «Традиция» — это семейный фестиваль любителей искусства для всех возрастов. Во время праздника усадьба становится пикником под открытым небом. В этом году прошло более 50 событий. Ежегодно на фестиваль собирается несколько тысяч посетителей из Москвы и Подмосковья. Программа фестиваля меняется, учитывая изменения, которые происходят в мире, но опираясь на вечные ценности, которые составляют основы русской культуры.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Памятник юному Пушкину и его бабушке Марии Алексеевне Ганнибал
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Усадьба Захарово
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Усадьба Захарово
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Усадьба Захарово
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости семейного фестиваля «Традиция»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Евгения Смольянинова
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Несмотря на дождливую погоду, фестиваль собрал большое число поклонников творчества поэта
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выступление священника Павла Островского
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Православный священник Павел Островский
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лекция для гостей фестиваля «Традиция»
Праздник разделили по зонам на семь площадок. Гости фестиваля участвовали в хороводах, танцевали кадрили, играли в уличные игры. Они посетили лекции, слушали песни, народные инструменты и стихи. На большой поляне в течение всего праздника проходил концерт известных исполнителей, в котором участвовали Евгения Смольянинова, «Сирин», «Калинов мост», «Русский космос».
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книжная ярмарка под дождём
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Книжная ярмарка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ярмарка народной утвари
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сувенирная продукция
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Статуэтки великих русских писателей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ярмарка народной утвари
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На большой поляне расположилась ярмарка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ярмарка народной утвари
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Свежеиспеченный хлеб
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ярмарка народной утвари
Для детей провели мастер-классы и подвижные игры. На большой поляне расположилась ярмарка народной утвари, сувениров, подарков, продуктов и традиционных угощений.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Для детей провели мастер-классы и подвижные игры
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс по созданию соломенных кукол
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс для детей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Игрушки ручной работы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том…
«Поляна сказок» в усадьбе Захарово