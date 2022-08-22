В усадьбе Захарово под открытым небом прошел семейный фестиваль «Традиция». Ежегодный праздник для интеллектуалов, меломанов, поклонников поэзии, театралов, родителей, любознательных детей. Праздник проходит в усадьбе, где провел свое детство Александр Сергеевич Пушкин, где слушал сказки Арины Родионовны будущий поэт.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дворянская усадьба Захарово, где прошло детство Пушкина. В настоящий момент здание находится на реконструкции

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник юному Пушкину, скульптор А. С. Хижняк, 1999 г.

Фестиваль «Традиция» — это семейный фестиваль любителей искусства для всех возрастов. Во время праздника усадьба становится пикником под открытым небом. В этом году прошло более 50 событий. Ежегодно на фестиваль собирается несколько тысяч посетителей из Москвы и Подмосковья. Программа фестиваля меняется, учитывая изменения, которые происходят в мире, но опираясь на вечные ценности, которые составляют основы русской культуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник юному Пушкину и его бабушке Марии Алексеевне Ганнибал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Захарово

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Захарово

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Захарово

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости семейного фестиваля «Традиция»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Евгения Смольянинова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Несмотря на дождливую погоду, фестиваль собрал большое число поклонников творчества поэта

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выступление священника Павла Островского

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Православный священник Павел Островский

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекция для гостей фестиваля «Традиция»

Праздник разделили по зонам на семь площадок. Гости фестиваля участвовали в хороводах, танцевали кадрили, играли в уличные игры. Они посетили лекции, слушали песни, народные инструменты и стихи. На большой поляне в течение всего праздника проходил концерт известных исполнителей, в котором участвовали Евгения Смольянинова, «Сирин», «Калинов мост», «Русский космос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книжная ярмарка под дождём

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книжная ярмарка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка народной утвари

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сувенирная продукция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Статуэтки великих русских писателей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка народной утвари

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На большой поляне расположилась ярмарка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка народной утвари

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежеиспеченный хлеб

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ярмарка народной утвари

Для детей провели мастер-классы и подвижные игры. На большой поляне расположилась ярмарка народной утвари, сувениров, подарков, продуктов и традиционных угощений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Для детей провели мастер-классы и подвижные игры

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по созданию соломенных кукол

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс для детей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Игрушки ручной работы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе том… «Поляна сказок» в усадьбе Захарово