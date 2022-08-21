Екатеринбург отметил своё 299-летие — фоторепортаж
21 августа 2022
Жители и гости Екатеринбурга 20 августа отметили 299-летие со дня основания города. Одним из мест притяжения стала Октябрьская площадь, где состоялся концерт. А завершился праздник салютом.
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители
Алексей Колчин ИА REGNUM
Выступление барда Александра Новикова
Алексей Колчин ИА REGNUM
Бард Александр Новиков
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Александр Маршал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Александр Маршал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин ИА REGNUM
Световое шоу на Макаровском мосту
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга