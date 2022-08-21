Жители и гости Екатеринбурга 20 августа отметили 299-летие со дня основания города. Одним из мест притяжения стала Октябрьская площадь, где состоялся концерт. А завершился праздник салютом.

Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители

Алексей Колчин ИА REGNUM Выступление барда Александра Новикова

Алексей Колчин ИА REGNUM Бард Александр Новиков

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Маршал

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Маршал

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Концерт на Октябрьской площади в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Световое шоу на Макаровском мосту

Алексей Колчин ИА REGNUM Световое шоу на Макаровском мосту

Алексей Колчин ИА REGNUM Световое шоу на Макаровском мосту

Алексей Колчин ИА REGNUM Световое шоу на Макаровском мосту

Алексей Колчин ИА REGNUM Световое шоу на Макаровском мосту

Алексей Колчин ИА REGNUM Световое шоу на Макаровском мосту

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Праздничный фейерверк в честь 299-летия со дня основания Екатеринбурга