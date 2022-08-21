2022 год богат на события. И, к сожалению, эти события в большинстве своем не очень приятные. Если мы возьмем ставший печально известным Мариуполь, то этот год стал, пожалуй, самым тяжелым за всю историю его существования.

Богдан Борман ИА REGNUM Пляж в посёлке Белосарайская коса, ДНР

Но вот боевые действия в Мариуполе и соседних к нему селах и поселках остались в прошлом. Жизнь постепенно приходит в норму: разрушенные дома восстанавливаются, жители возвращаются в город. Кажется, сейчас самое время в последние летние дни отдохнуть на морском пляже, тем более вот оно, совсем рядом — теплое Азовское море. Но не всё так спокойно на берегу, как может показаться на первый взгляд.

Богдан Борман ИА REGNUM До середины лета шло разминирование мариупольских пляжей. Пляж в посёлке Белосарайская коса, ДНР

До середины лета шло разминирование мариупольских пляжей. Во время оккупации ВСУ буквально «нашпиговывали» минами городские пляжи. И еще этим летом от взрыва противопехотной мины на мариупольском пляже гибли люди.

Богдан Борман ИА REGNUM Побережье Азовского моря

На данный момент опасности пострадать от мины на городских пляжах нашего города нет — они разминированы. Но теперь опасность для отдыхающих создали уже не люди, а сама природа.

Богдан Борман ИА REGNUM Сейчас на пляжах Азовского моря можно увидеть большое скопление медуз

Еще летом прошлого года на пляжах Азовского моря можно было увидеть большое количество медуз. Экологи объясняли эту неприятную ситуацию тем, что морская вода стала более соленой. Причина — загрязнение пресных вод, а том числе и из-за происходящих рядом боевых действий. А еще и браконьерство (лов рыбы) растет, что нарушает пищевую цепочку — вот и еще одна причина того, почему количество и размер медуз увеличиваются в разы.

Богдан Борман ИА REGNUM Медузы на побережье Азовского моря в посёлке Белосарайская коса, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Медузы в Азовском море обитали всегда, хотя и не в таких количествах

Богдан Борман ИА REGNUM Медузы рода Корнерот вырастают до полуметра в диаметре и являются ядовитыми

Богдан Борман ИА REGNUM Медузы заполонили побережье Азовского моря

Богдан Борман ИА REGNUM Появление такого количества медуз экологи объясняют тем, что морская вода стала более солёной из-за загрязнения пресных вод

А что говорят ученые? Их прогнозы неутешительны — медуз следующим летом явно не будет меньше, а возможно, даже будет больше. Браконьеры все так же будут сокращать количество рыбы в Азовском море, да и про желание привести в порядок пресные источники воды, впадающие в море, нет смысла говорить — война еще не закончилась.

Богдан Борман ИА REGNUM Медузы в Азовском море обитали всегда, хотя и не в таких количествах

Богдан Борман ИА REGNUM Медузы на побережье Азовского моря в посёлке Белосарайская коса, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Медузы на побережье Азовского моря в посёлке Белосарайская коса, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Медузы в Азовском море обитали всегда, хотя и не в таких количествах

Богдан Борман ИА REGNUM Медузы на побережье Азовского моря в посёлке Белосарайская коса, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM К берегу прибило сотни медуз

Богдан Борман ИА REGNUM Привести в порядок пресные источники воды, впадающие в море, невозможно — война еще не закончилась

Могут ли медузы быть опасными для человека? Большая часть этих существ безопасна, но есть и более опасные виды, к примеру Корнерот (Rhizostoma pulmo), которую можно узнать по синему или фиолетовому цвету тела. Этот подвид «оснащен» комплектом пышных щупалец. Корнерот вырастает до полуметра в диаметре и является ядовитым. Сильный ожог кожи, конечно, вас не убьет, но если щупальце попадет на слизистую оболочку или глаза, то последствия могут быть самыми неприятными. Да. И возможную аллергическую реакцию организма на ожог никто не отменял.

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Вот такая опасность поджидает отдыхающих на побережье Азовского моря.