Армия-2022: авиация в небе над Кубинкой — фоторепортаж
В рамках «Армейских игр-2022» в подмосковной Кубинке прошёл динамический показ авиационной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Одной из жемчужин Армейских игр в Подмосковном регионе наряду с танковым биатлоном в Алабино по праву можно считать выступление пилотажных групп над аэродромом Кубинка. В ходе первой недели работы форума «Армия-2022» и военных соревнований «Армейские игры-2022» был проведён динамический показ авиационной техники.
Над аэродромом Кубинка выступили легендарные «Русские витязи», «Стрижи», также была продемонстрирована работа пилотов отдельных боевых самолётов и вертолетов.
Также гостям мероприятия предлагается посетить масштабную выставку, демонстрирующую многообразие технического парка Воздушно-космических сил России.
Наряду с военной техникой вниманию посетителей представлен новый среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300.