В рамках «Армейских игр-2022» в подмосковной Кубинке прошёл динамический показ авиационной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители форума осматривают экспозицию на аэродроме Кубинка

Одной из жемчужин Армейских игр в Подмосковном регионе наряду с танковым биатлоном в Алабино по праву можно считать выступление пилотажных групп над аэродромом Кубинка. В ходе первой недели работы форума «Армия-2022» и военных соревнований «Армейские игры-2022» был проведён динамический показ авиационной техники.

Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж Стрижей выводит машину на взлетную полосу
Василий Иванов ИА REGNUM
Стрижи
Василий Иванов ИА REGNUM
Стрижи взлетают
Василий Иванов ИА REGNUM
Стрижи в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
Стрижи в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
Стрижи в небе
Василий Иванов ИА REGNUM
Стрижи в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
Авиашоу в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
Авиашоу в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
МИ-28Н выполняет маневр в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
МИ-28Н в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
МИ-28Н выполняет маневр в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
Як-130
Василий Иванов ИА REGNUM
Маневр в небе
Василий Иванов ИА REGNUM
Гости авиашоу на аэродроме Кубинка

Над аэродромом Кубинка выступили легендарные «Русские витязи», «Стрижи», также была продемонстрирована работа пилотов отдельных боевых самолётов и вертолетов.

Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж Русских витязей выводит машину на взлетную полосу
Василий Иванов ИА REGNUM
Русский витязь
Василий Иванов ИА REGNUM
Взлет Русских витязей
Василий Иванов ИА REGNUM
Русский витязь в небе
Василий Иванов ИА REGNUM
Русские витязи в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
Русские витязи в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
Русские витязи в небе над Кубинкой
Василий Иванов ИА REGNUM
Русские витязи в небе над Кубинкой

Также гостям мероприятия предлагается посетить масштабную выставку, демонстрирующую многообразие технического парка Воздушно-космических сил России.

Василий Иванов ИА REGNUM
Выставка авиатехники ВКС России
Василий Иванов ИА REGNUM
МИ 171-Ш
Василий Иванов ИА REGNUM
МИ-28Н
Василий Иванов ИА REGNUM
Боекомплект МИ-28Н
Василий Иванов ИА REGNUM
Боекомплект МИ-28Н
Василий Иванов ИА REGNUM
Вертолет МИ-8МТВ5-М
Василий Иванов ИА REGNUM
Бортовое вооружение МИ-8МТВ5-М
Василий Иванов ИА REGNUM
Бортовое вооружение МИ-8МТВ5-М
Василий Иванов ИА REGNUM
В салоне МИ-8МТВ5-М
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке авиатехники ВКС России
Василий Иванов ИА REGNUM
Стратегический ракетоносец ТУ-95МС
Василий Иванов ИА REGNUM
Боевой вертолет корабельного базирования КА-52К
Василий Иванов ИА REGNUM
На выставке авиатехники ВКС России
Василий Иванов ИА REGNUM
Многоцелевой истребитель СУ-30СМ2
Василий Иванов ИА REGNUM
Противолодочный самолет ИЛ-38Н

Наряду с военной техникой вниманию посетителей представлен новый среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300.

Василий Иванов ИА REGNUM
МС-21-300
Василий Иванов ИА REGNUM
Самолет МС-21-300
Василий Иванов ИА REGNUM
В салоне самолета МС-21-300
Василий Иванов ИА REGNUM
Очередь на посещение самолета МС-21-300