В рамках «Армейских игр-2022» в подмосковной Кубинке прошёл динамический показ авиационной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители форума осматривают экспозицию на аэродроме Кубинка

Одной из жемчужин Армейских игр в Подмосковном регионе наряду с танковым биатлоном в Алабино по праву можно считать выступление пилотажных групп над аэродромом Кубинка. В ходе первой недели работы форума «Армия-2022» и военных соревнований «Армейские игры-2022» был проведён динамический показ авиационной техники.

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж Стрижей выводит машину на взлетную полосу

Василий Иванов ИА REGNUM Стрижи

Василий Иванов ИА REGNUM Стрижи взлетают

Василий Иванов ИА REGNUM Стрижи в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM Стрижи в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM Стрижи в небе

Василий Иванов ИА REGNUM Стрижи в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM Авиашоу в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM Авиашоу в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM МИ-28Н выполняет маневр в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM МИ-28Н в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM МИ-28Н выполняет маневр в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM Як-130

Василий Иванов ИА REGNUM Маневр в небе

Василий Иванов ИА REGNUM Гости авиашоу на аэродроме Кубинка

Над аэродромом Кубинка выступили легендарные «Русские витязи», «Стрижи», также была продемонстрирована работа пилотов отдельных боевых самолётов и вертолетов.

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж Русских витязей выводит машину на взлетную полосу

Василий Иванов ИА REGNUM Русский витязь

Василий Иванов ИА REGNUM Взлет Русских витязей

Василий Иванов ИА REGNUM Русский витязь в небе

Василий Иванов ИА REGNUM Русские витязи в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM Русские витязи в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM Русские витязи в небе над Кубинкой

Василий Иванов ИА REGNUM Русские витязи в небе над Кубинкой

Также гостям мероприятия предлагается посетить масштабную выставку, демонстрирующую многообразие технического парка Воздушно-космических сил России.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка авиатехники ВКС России

Василий Иванов ИА REGNUM МИ 171-Ш

Василий Иванов ИА REGNUM МИ-28Н

Василий Иванов ИА REGNUM Боекомплект МИ-28Н

Василий Иванов ИА REGNUM Боекомплект МИ-28Н

Василий Иванов ИА REGNUM Вертолет МИ-8МТВ5-М

Василий Иванов ИА REGNUM Бортовое вооружение МИ-8МТВ5-М

Василий Иванов ИА REGNUM Бортовое вооружение МИ-8МТВ5-М

Василий Иванов ИА REGNUM В салоне МИ-8МТВ5-М

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке авиатехники ВКС России

Василий Иванов ИА REGNUM Стратегический ракетоносец ТУ-95МС

Василий Иванов ИА REGNUM Боевой вертолет корабельного базирования КА-52К

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке авиатехники ВКС России

Василий Иванов ИА REGNUM Многоцелевой истребитель СУ-30СМ2

Василий Иванов ИА REGNUM Противолодочный самолет ИЛ-38Н

Наряду с военной техникой вниманию посетителей представлен новый среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300.

Василий Иванов ИА REGNUM МС-21-300

Василий Иванов ИА REGNUM Самолет МС-21-300

Василий Иванов ИА REGNUM В салоне самолета МС-21-300