19 августа отмечается Всемирный день фотографии. ГМИИ имени А. С. Пушкина отметил праздник, пригласив желающих принять участие в мастер-классе и создать свою собственную фотограмму.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон»

Фотограмма — это изображение, полученное фотохимическим способом без применения камеры. Первые фотограммы появились в 1802 году. Создателями считают британских изобритателей Томаса Веджвуд и Гемфри Дэви. Известны работы модернистов Ман Рэя и Ласло Махой-Надя. Второй и придумал само название «фотограмма», отметила научный сотрудник отдела фотографии Дарья Панайотти перед мастер-классом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Научный сотрудник отдела фотографии Дарья Панайотти

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекция Дарьи Панайотти рассказывает про историю создания фотограммы

После теоретической части участники мероприятия прошли в специально оборудованное помещение. Из простых предметов составили композицию, разложив ее на фотобумаге при выключенном свете, кроме специального освещения красным светом. Секундная засветка позволила запечатлеть выложенный силуэт. Изображения на фотобумаге, созданные участниками, прополоскали в специальных лоточках в проявителе, воде и закрепителе. Затем, подсушив, их забрали с собой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Участники готовы к выключению освещения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс создания фотограммы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Элементы будущей фотограммы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Элементы будущей фотограммы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс создания фотограммы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Процесс проявки фотограммы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс создания фотограммы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс создания фотограммы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотограмма

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фотограмма

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Готовые работы можно взять с собой

Мастер-классы прошли в небольших группах в Центре эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» по адресу Колымажный переулок, дом 6, стр. 2 бесплатно