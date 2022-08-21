Наступил август. Скоро осень. Многие виды активного отдыха придётся отложить до следующего лета. Многие, но не все. Одним из таких исключений можно по праву считать страйкбол.

Изначально эта военно-тактическая игра стала набирать популярность в России с конца 1990-х гг. В 1997 г. страйкбол получил экипировку класса «мягкая пневматика». Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2020 г. включён во Всероссийский реестр видов спорта. В России за развитие данного вида спорта отвечает общественная организация Федерация страйкбола.

Василий Иванов ИА REGNUM
Игроки подготавливают снаряжение перед стартом
Василий Иванов ИА REGNUM
Амуниция и снаряжение страйкболистов
Василий Иванов ИА REGNUM
Общее построение перед началом игры
Василий Иванов ИА REGNUM
Скоро начнется!
Василий Иванов ИА REGNUM
Члены одного из коллективов со своим флагом
Василий Иванов ИА REGNUM
Боевая машина с установленным наверху пулеметом

Существуют как официальные страйкбольные соревнования, так и самостоятельные сценарные игры со своими сюжетами. Опытные страйкболисты, прошедшие многие бои за последние 20 лет, указывают на важные отличия страйкбола как спорта от страйкбола — военно-тактической игры. Площадь игрового поля в спорте значительно меньше, есть четкий судейский контроль и скоростные нормативы выполнения задач. Игра же в ее первоначальном виде предполагает большие локации с разнообразным ландшафтом. Судьи не следят за временем и точностью попаданий, игра основывается на честности и взаимоуважении самих игроков.

Василий Иванов ИА REGNUM
Боец поправляет каску
Василий Иванов ИА REGNUM
В лагере одной из команд
Василий Иванов ИА REGNUM
В ожидании игры
Василий Иванов ИА REGNUM
Защитная каска
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед наступлением
Василий Иванов ИА REGNUM
Российскому страйкболу уже более 20 лет
Василий Иванов ИА REGNUM
Игрок поправляет маскхалат

Сам игровой процесс представляет из себя имитацию боевых действий, в ходе которых команды участников выполняют поставленные в рамках игрового сценария задачи. Все действия осуществляются в соответствии с общими правилами, направленными на соблюдение мер безопасности здоровья и жизни, а также регулирующими уровень успешности выполнения задач. К участию в игре не допускаются люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это строгий закон для всех страйкболистов, который охотно соблюдается. Ведь игра стоит того.

Василий Иванов ИА REGNUM
Бойцы одной из команд начали движение в сторону противника
Василий Иванов ИА REGNUM
На марше
Василий Иванов ИА REGNUM
Боец условной военной полиции
Василий Иванов ИА REGNUM
Отряд условной военной полиции следит за порядком и дисциплиной
Василий Иванов ИА REGNUM
В ожидании противника

Также обязательным условием участия является наличие защитной амуниции, в особенности защитных очков.

Василий Иванов ИА REGNUM
Перерыв после боя. Боец заряжает обойму
Василий Иванов ИА REGNUM
Прицельный огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
Патруль с секретной позиции наблюдает за дорогой
Василий Иванов ИА REGNUM
Условная зачистка населенного пункта

Игроки ведут перестрелку до первого попадания. Затем поражённый игрок выходит на время из боя.

Василий Иванов ИА REGNUM
Игрок вышел из боя после ранения. Он держит красную тряпку, сигнализируя об этом остальным
Василий Иванов ИА REGNUM
Игрок возвращается в укрытие после боя
Василий Иванов ИА REGNUM
Оборона в коровнике

Длительность игрового процесса может варьироваться от нескольких часов до двух суток. Сами участники стремятся подобрать наиболее аутентичное снаряжение, соответствующее уставному облику того или иного реального подразделения. В целом игроки имеют право брать за образец любой отряд любой армии мира. Правда, иногда условия конкретной игры требуют конкретной экипировки и внешнего вида.

Василий Иванов ИА REGNUM
Прицельный огонь на закате
Василий Иванов ИА REGNUM
Дымовая граната
Василий Иванов ИА REGNUM
Игрок оценивает ситуацию
Василий Иванов ИА REGNUM
Игрок занял оборону
Василий Иванов ИА REGNUM
Перестрелка