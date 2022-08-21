Страйкбол: игра для смелых — фоторепортаж
Наступил август. Скоро осень. Многие виды активного отдыха придётся отложить до следующего лета. Многие, но не все. Одним из таких исключений можно по праву считать страйкбол.
Изначально эта военно-тактическая игра стала набирать популярность в России с конца 1990-х гг. В 1997 г. страйкбол получил экипировку класса «мягкая пневматика». Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2020 г. включён во Всероссийский реестр видов спорта. В России за развитие данного вида спорта отвечает общественная организация Федерация страйкбола.
Существуют как официальные страйкбольные соревнования, так и самостоятельные сценарные игры со своими сюжетами. Опытные страйкболисты, прошедшие многие бои за последние 20 лет, указывают на важные отличия страйкбола как спорта от страйкбола — военно-тактической игры. Площадь игрового поля в спорте значительно меньше, есть четкий судейский контроль и скоростные нормативы выполнения задач. Игра же в ее первоначальном виде предполагает большие локации с разнообразным ландшафтом. Судьи не следят за временем и точностью попаданий, игра основывается на честности и взаимоуважении самих игроков.
Сам игровой процесс представляет из себя имитацию боевых действий, в ходе которых команды участников выполняют поставленные в рамках игрового сценария задачи. Все действия осуществляются в соответствии с общими правилами, направленными на соблюдение мер безопасности здоровья и жизни, а также регулирующими уровень успешности выполнения задач. К участию в игре не допускаются люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это строгий закон для всех страйкболистов, который охотно соблюдается. Ведь игра стоит того.
Также обязательным условием участия является наличие защитной амуниции, в особенности защитных очков.
Игроки ведут перестрелку до первого попадания. Затем поражённый игрок выходит на время из боя.
Длительность игрового процесса может варьироваться от нескольких часов до двух суток. Сами участники стремятся подобрать наиболее аутентичное снаряжение, соответствующее уставному облику того или иного реального подразделения. В целом игроки имеют право брать за образец любой отряд любой армии мира. Правда, иногда условия конкретной игры требуют конкретной экипировки и внешнего вида.