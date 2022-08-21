Наступил август. Скоро осень. Многие виды активного отдыха придётся отложить до следующего лета. Многие, но не все. Одним из таких исключений можно по праву считать страйкбол.

Изначально эта военно-тактическая игра стала набирать популярность в России с конца 1990-х гг. В 1997 г. страйкбол получил экипировку класса «мягкая пневматика». Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2020 г. включён во Всероссийский реестр видов спорта. В России за развитие данного вида спорта отвечает общественная организация Федерация страйкбола.

Василий Иванов ИА REGNUM Игроки подготавливают снаряжение перед стартом

Василий Иванов ИА REGNUM Амуниция и снаряжение страйкболистов

Василий Иванов ИА REGNUM Общее построение перед началом игры

Василий Иванов ИА REGNUM Скоро начнется!

Василий Иванов ИА REGNUM Члены одного из коллективов со своим флагом

Василий Иванов ИА REGNUM Боевая машина с установленным наверху пулеметом

Существуют как официальные страйкбольные соревнования, так и самостоятельные сценарные игры со своими сюжетами. Опытные страйкболисты, прошедшие многие бои за последние 20 лет, указывают на важные отличия страйкбола как спорта от страйкбола — военно-тактической игры. Площадь игрового поля в спорте значительно меньше, есть четкий судейский контроль и скоростные нормативы выполнения задач. Игра же в ее первоначальном виде предполагает большие локации с разнообразным ландшафтом. Судьи не следят за временем и точностью попаданий, игра основывается на честности и взаимоуважении самих игроков.

Василий Иванов ИА REGNUM Боец поправляет каску

Василий Иванов ИА REGNUM В лагере одной из команд

Василий Иванов ИА REGNUM В ожидании игры

Василий Иванов ИА REGNUM Защитная каска

Василий Иванов ИА REGNUM Перед наступлением

Василий Иванов ИА REGNUM Российскому страйкболу уже более 20 лет

Василий Иванов ИА REGNUM Игрок поправляет маскхалат

Сам игровой процесс представляет из себя имитацию боевых действий, в ходе которых команды участников выполняют поставленные в рамках игрового сценария задачи. Все действия осуществляются в соответствии с общими правилами, направленными на соблюдение мер безопасности здоровья и жизни, а также регулирующими уровень успешности выполнения задач. К участию в игре не допускаются люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это строгий закон для всех страйкболистов, который охотно соблюдается. Ведь игра стоит того.

Василий Иванов ИА REGNUM Бойцы одной из команд начали движение в сторону противника

Василий Иванов ИА REGNUM На марше

Василий Иванов ИА REGNUM Боец условной военной полиции

Василий Иванов ИА REGNUM Отряд условной военной полиции следит за порядком и дисциплиной

Василий Иванов ИА REGNUM В ожидании противника

Также обязательным условием участия является наличие защитной амуниции, в особенности защитных очков.

Василий Иванов ИА REGNUM Перерыв после боя. Боец заряжает обойму

Василий Иванов ИА REGNUM Прицельный огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Патруль с секретной позиции наблюдает за дорогой

Василий Иванов ИА REGNUM Условная зачистка населенного пункта

Игроки ведут перестрелку до первого попадания. Затем поражённый игрок выходит на время из боя.

Василий Иванов ИА REGNUM Игрок вышел из боя после ранения. Он держит красную тряпку, сигнализируя об этом остальным

Василий Иванов ИА REGNUM Игрок возвращается в укрытие после боя

Василий Иванов ИА REGNUM Оборона в коровнике

Длительность игрового процесса может варьироваться от нескольких часов до двух суток. Сами участники стремятся подобрать наиболее аутентичное снаряжение, соответствующее уставному облику того или иного реального подразделения. В целом игроки имеют право брать за образец любой отряд любой армии мира. Правда, иногда условия конкретной игры требуют конкретной экипировки и внешнего вида.

Василий Иванов ИА REGNUM Прицельный огонь на закате

Василий Иванов ИА REGNUM Дымовая граната

Василий Иванов ИА REGNUM Игрок оценивает ситуацию

Василий Иванов ИА REGNUM Игрок занял оборону