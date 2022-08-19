Во время учебы в советской школе мне запомнилась одна фотография: школьная доска, несколько парт, ученики, которые прилежно что-то пишут, а вместо помещения — развалины класса. И даже в таких страшных условиях образовательный процесс в Советском Союзе продолжался, как только линия фронта отодвигалась на безопасное расстояние.

В марте–апреле многие жители покинули Мариуполь. У кого-то были проукраинские взгляды, кто-то потерял жилище, ну а третьи просто решили переждать окончание городских боевых действий в более спокойном месте.

Богдан Борман ИА REGNUM Приазовский государственный технический университет. Основной корпус института заметно пострадал — мероприятие проходило в малом корпусе

Спустя несколько месяцев мариупольцы стали возвращаться в родной город. Естественно, те, кому было куда возвращаться, — напомню, что во время боев пострадало более 80% городских строений. По этой причине сейчас население составляет примерно половину от числа горожан до начала специальной военной операции (СВО).

Богдан Борман ИА REGNUM Зал Приазовского государственного технического университета

Но тем не менее жизнь в городе продолжается: большие стройки, большие ремонты и восстановление нормальной жизни. Если в новостных эпизодах чаще всего демонстрируется именно строительный процесс, то мы сегодня предлагаем обратить внимание, как восстанавливается образование Мариуполя.

Богдан Борман ИА REGNUM Зал Приазовского государственного технического университета

Богдан Борман ИА REGNUM Подготовка к мероприятию

Сейчас на дворе лето, учеба начнется совсем скоро. Но мариупольские учебные заведения не стоят без дела. До сих пор идет прием документов на поступление в учебные заведения. Причем недобор очень большой — многие выехали, так что выходит чуть ли не один человек на два места. Но это дело поправимое — город будет восстановлен.

Богдан Борман ИА REGNUM Первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации

Богдан Борман ИА REGNUM Информационная брошюра

15 августа прошла первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации. Открытая лекция на освобождённых территориях по следующим тематикам: «8-я годовщина боев за Иловайск»; «81-я годовщина создания Шахтерских дивизий». Кто же читал присутствующим этот любопытный исторический материал? Хусаинов Руфат Раффатович — заместитель директора центра развития молодежных инициатив республик, и Носков Владимир Юрьевич — директор Государственного бюджетного учреждения «Институт изучения истории Донбасса». На мероприятии присутствовали представители учебных заведений города, а также представители информационных изданий и телевидения.

Богдан Борман ИА REGNUM Присутствовало телевидение одного из каналов ДНР

Лекция проходила в зале Приазовского государственного технического университета. Большинство оконных стекол в помещении отсутствовало — бои в апреле проходили совсем рядом.

Богдан Борман ИА REGNUM Большинство оконных стекол в помещении отсутствовало — бои в апреле проходили совсем рядом

Богдан Борман ИА REGNUM Целых стекол в лекционном зале почти не осталось

Насколько важны такие лекции? Долгих восемь лет общество обрабатывалось украинской пропагандой. Даже доходило до того, что русскоязычные люди отказывались от родного языка и начинали разговаривать исключительно на суржике. И это совсем не единичный случай. А про переписывание истории в самом гротескном виде, думаю, и говорить не стоит.

Богдан Борман ИА REGNUM Первая в Мариуполе лекция после освобождения города от оккупации

Богдан Борман ИА REGNUM На лекции присутствовали представители учебных заведений города

Одна-единственная лекция, конечно, информационную ситуацию не исправит, но это первый шаг к правильной исторической оценке событий прошлого. А те, кто не помнит своей истории, как известно, не имеют будущего.