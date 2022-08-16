15 августа в парке «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022» и открылись Армейские игры 2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Михаил Осыко
Василий Иванов ИА REGNUM
Юрий Борисов
Василий Иванов ИА REGNUM
Денис Мантуров
Василий Иванов ИА REGNUM
Сергей Чемезов
Василий Иванов ИА REGNUM
Руслан Цаликов
Василий Иванов ИА REGNUM
Алексей Лихачев
Василий Иванов ИА REGNUM
Александр Михеев
Василий Иванов ИА REGNUM
Иностранные гости на военно-техническом форуме «Армия-2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Представитель китайской делегации
Василий Иванов ИА REGNUM
Представитель делегации Мексики
Василий Иванов ИА REGNUM
Мероприятие имеет своей целью укрепить боевое товарищество между странами
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
В рамках пленарного заседания были обозначены основные темы и задачи форума «Армия-2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Белорусская военная делегация на форуме
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный военно-технический форум «Армия 2022»
Василий Иванов ИА REGNUM
Общий вид зала на пленуме в день открытия форума «Армия-2022»

Торжественную церемонию открытия посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. На этот раз на повестке дня много новых и важных вопросов. Участие в форуме и Армейских играх 2022 зарубежных партнёров и союзников России показывает положительную динамику на пути решения многих проблем и достижения важных целей.

Василий Иванов ИА REGNUM
Полигон Алабино
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление президента Владимира Путина
Василий Иванов ИА REGNUM
Вход на трибуны
Василий Иванов ИА REGNUM
Крытая зрительская трибуна
Василий Иванов ИА REGNUM
Судейская повязка
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление «Русских витязей» над полигоном Алабино
Василий Иванов ИА REGNUM
«Русские витязи» в небе
Василий Иванов ИА REGNUM
«Русские витязи» выполняют сложный маневр в небе над Алабино
Василий Иванов ИА REGNUM
Выступление пилотной группы «Русские витязи»
Василий Иванов ИА REGNUM
Парашютист с флагом России спускается на полигон Алабино

На форум приехало порядка 70 делегаций из разных стран. Среди них Белоруссия, Китай, Мьянма, Монголия, Казахстан, Бразилия и др. Около 37 сборных армий со всего мира борются в товарищеских состязаниях в рамках Army Games 2022. В актуальных условиях подобный пример сохранения боевого товарищества и партнёрских отношений между странами является залогом стабилизации и укрепления обстановки в мире.

Василий Иванов ИА REGNUM
Анна Чичерова поднимает флаг Армейских игр 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Олимпийская чемпионка Анна Чичерова на танке
Василий Иванов ИА REGNUM
Парад танковых экипажей
Василий Иванов ИА REGNUM
Парадный расчёт Армении
Василий Иванов ИА REGNUM
Российский парадный расчёт танковых экипажей

Важным событием в программе Army Games 2022 является танковый биатлон, который по традиции проводится на полигоне Алабино. В день официального открытия в заезде приняли участие сборные Азербайджана и Монголии. Перед началом соревнований на полигоне прошёл парад экипажей личного состава всех команд — участниц биатлона.

Василий Иванов ИА REGNUM
Азербайджанский экипаж
Василий Иванов ИА REGNUM
Азербайджанский экипаж выводит танк на огневую позицию
Василий Иванов ИА REGNUM
Монгольский экипаж
Василий Иванов ИА REGNUM
Азербайджанский экипаж
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественное построение экипажа Монголии
Василий Иванов ИА REGNUM
Монгольский экипаж загружает снаряды
Василий Иванов ИА REGNUM
Азербайджанский экипаж ведёт огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
Монгольский экипаж преодолевает водную преграду
Василий Иванов ИА REGNUM
Монгольский экипаж преодолевает водную преграду
Василий Иванов ИА REGNUM
Монгольский экипаж преодолевает препятствие
Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж Азербайджана преодолевает преграду на полигоне Алабино
Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино
Василий Иванов ИА REGNUM
Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино
Василий Иванов ИА REGNUM
На полигоне Алабино