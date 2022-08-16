15 августа в парке «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022» и открылись Армейские игры 2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Иностранные гости на военно-техническом форуме «Армия-2022»
Представитель китайской делегации
Представитель делегации Мексики
Мероприятие имеет своей целью укрепить боевое товарищество между странами
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Международный военно-технический форум «Армия 2022»
В рамках пленарного заседания были обозначены основные темы и задачи форума «Армия-2022»
Белорусская военная делегация на форуме
Международный военно-технический форум «Армия 2022»
Общий вид зала на пленуме в день открытия форума «Армия-2022»
Торжественную церемонию открытия посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. На этот раз на повестке дня много новых и важных вопросов. Участие в форуме и Армейских играх 2022 зарубежных партнёров и союзников России показывает положительную динамику на пути решения многих проблем и достижения важных целей.
Выступление президента Владимира Путина
Крытая зрительская трибуна
Выступление «Русских витязей» над полигоном Алабино
«Русские витязи» выполняют сложный маневр в небе над Алабино
Выступление пилотной группы «Русские витязи»
Парашютист с флагом России спускается на полигон Алабино
На форум приехало порядка 70 делегаций из разных стран. Среди них Белоруссия, Китай, Мьянма, Монголия, Казахстан, Бразилия и др. Около 37 сборных армий со всего мира борются в товарищеских состязаниях в рамках Army Games 2022. В актуальных условиях подобный пример сохранения боевого товарищества и партнёрских отношений между странами является залогом стабилизации и укрепления обстановки в мире.
Анна Чичерова поднимает флаг Армейских игр 2022
Олимпийская чемпионка Анна Чичерова на танке
Российский парадный расчёт танковых экипажей
Важным событием в программе Army Games 2022 является танковый биатлон, который по традиции проводится на полигоне Алабино. В день официального открытия в заезде приняли участие сборные Азербайджана и Монголии. Перед началом соревнований на полигоне прошёл парад экипажей личного состава всех команд — участниц биатлона.
Азербайджанский экипаж выводит танк на огневую позицию
Торжественное построение экипажа Монголии
Монгольский экипаж загружает снаряды
Азербайджанский экипаж ведёт огонь
Монгольский экипаж преодолевает водную преграду
Монгольский экипаж преодолевает водную преграду
Монгольский экипаж преодолевает препятствие
Экипаж Азербайджана преодолевает преграду на полигоне Алабино
Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино
Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино