15 августа в парке «Патриот» стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022» и открылись Армейские игры 2022, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Осыко

Василий Иванов ИА REGNUM Юрий Борисов

Василий Иванов ИА REGNUM Денис Мантуров

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Чемезов

Василий Иванов ИА REGNUM Руслан Цаликов

Василий Иванов ИА REGNUM Алексей Лихачев

Василий Иванов ИА REGNUM Александр Михеев

Василий Иванов ИА REGNUM Иностранные гости на военно-техническом форуме «Армия-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Представитель китайской делегации

Василий Иванов ИА REGNUM Представитель делегации Мексики

Василий Иванов ИА REGNUM Мероприятие имеет своей целью укрепить боевое товарищество между странами

Василий Иванов ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM В рамках пленарного заседания были обозначены основные темы и задачи форума «Армия-2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Белорусская военная делегация на форуме

Василий Иванов ИА REGNUM Международный военно-технический форум «Армия 2022»

Василий Иванов ИА REGNUM Общий вид зала на пленуме в день открытия форума «Армия-2022»

Торжественную церемонию открытия посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. На этот раз на повестке дня много новых и важных вопросов. Участие в форуме и Армейских играх 2022 зарубежных партнёров и союзников России показывает положительную динамику на пути решения многих проблем и достижения важных целей.

Василий Иванов ИА REGNUM Полигон Алабино

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление президента Владимира Путина

Василий Иванов ИА REGNUM Вход на трибуны

Василий Иванов ИА REGNUM Крытая зрительская трибуна

Василий Иванов ИА REGNUM Судейская повязка

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление «Русских витязей» над полигоном Алабино

Василий Иванов ИА REGNUM «Русские витязи» в небе

Василий Иванов ИА REGNUM «Русские витязи» выполняют сложный маневр в небе над Алабино

Василий Иванов ИА REGNUM Выступление пилотной группы «Русские витязи»

Василий Иванов ИА REGNUM Парашютист с флагом России спускается на полигон Алабино

На форум приехало порядка 70 делегаций из разных стран. Среди них Белоруссия, Китай, Мьянма, Монголия, Казахстан, Бразилия и др. Около 37 сборных армий со всего мира борются в товарищеских состязаниях в рамках Army Games 2022. В актуальных условиях подобный пример сохранения боевого товарищества и партнёрских отношений между странами является залогом стабилизации и укрепления обстановки в мире.

Василий Иванов ИА REGNUM Анна Чичерова поднимает флаг Армейских игр 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Олимпийская чемпионка Анна Чичерова на танке

Василий Иванов ИА REGNUM Парад танковых экипажей

Василий Иванов ИА REGNUM Парадный расчёт Армении

Василий Иванов ИА REGNUM Российский парадный расчёт танковых экипажей

Важным событием в программе Army Games 2022 является танковый биатлон, который по традиции проводится на полигоне Алабино. В день официального открытия в заезде приняли участие сборные Азербайджана и Монголии. Перед началом соревнований на полигоне прошёл парад экипажей личного состава всех команд — участниц биатлона.

Василий Иванов ИА REGNUM Азербайджанский экипаж

Василий Иванов ИА REGNUM Азербайджанский экипаж выводит танк на огневую позицию

Василий Иванов ИА REGNUM Монгольский экипаж

Василий Иванов ИА REGNUM Азербайджанский экипаж

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественное построение экипажа Монголии

Василий Иванов ИА REGNUM Монгольский экипаж загружает снаряды

Василий Иванов ИА REGNUM Азербайджанский экипаж ведёт огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Монгольский экипаж преодолевает водную преграду

Василий Иванов ИА REGNUM Монгольский экипаж преодолевает водную преграду

Василий Иванов ИА REGNUM Монгольский экипаж преодолевает препятствие

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж Азербайджана преодолевает преграду на полигоне Алабино

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино

Василий Иванов ИА REGNUM Экипаж Азербайджана на трассе полигона Алабино