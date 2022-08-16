Приятно ли возвращаться в родной город после долгого отсутствия? Без всякого сомнения, да! Но если это уже совсем не тот город, который ты покинул несколько месяцев назад? Тогда на этот вопрос трудно ответить однозначно.

Богдан Борман ИА REGNUM Городские дома красноречиво показывают, где проходили уличные бои. Мариуполь, август 2022 г.

Город Мариуполь стал в феврале–марте настоящим полем боя. Мы уже вряд ли узнаем, сколько погибло военных и мирных жителей. А вот городские дома красноречиво показывают, где проходили уличные бои, а где горожанам повезло, и их жилье уцелело. Очень мало таких домов, если честно.

Богдан Борман ИА REGNUM Многие дома разрушены без малейших шансов на восстановление

Богдан Борман ИА REGNUM Основная часть боевых столкновений пришлась именно на центр города. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Разрушения. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Остатки автомобиля знакомой девушки. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM А вот этим домам повезло больше. Мариуполь, август 2022 г.

Свой пеший путь я начал от городской автостанции и продвигался по главным улицам в центр Мариуполя. Скажу сразу, что ни одного рабочего светофора я по дороге не встретил, да и автомобилей было в разы меньше, чем год назад.

Богдан Борман ИА REGNUM Памятник советской боевой авиации снова пережил войну. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Когда-то это была главная часовая башня города. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Здание драматического тетра — обещали восстановить. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Еще полгода назад это был крупный украинский банк. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Остатки единственного в городе подземного перехода. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Остатки единственного в городе подземного перехода. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Здание центрального универмага «Украина». Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Это был дорогой ювелирный магазин. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Это был центральный «Дом связи» — Главпочтамт. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Корпус Металлургического института — не работает. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Внутри уцелевшего корпуса института — стекла выбиты взрывом. Мариуполь, август 2022 г.

Основная часть боевых столкновений пришлась именно на центр города, так что более 90% встреченных мною домов были сильно повреждены либо вообще разрушены, без малейших шансов на восстановление. Так что на их месте будут возведены новые дома.

Богдан Борман ИА REGNUM Идет снос многоэтажного дома: ремонту не подлежит. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Здание супермаркета под снос. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Воронка от бомбы, попадание недалеко от дома — никто не пострадал. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Разбитые машины на улице Мариуполя. Август 2022 г.

Некоторые сооружения уже начали сносить и вывозить обломки на огромную свалку за пределами города. Буквально с каждым днем свалка растет — снос зданий и уборка остатков демонтажа идут в несколько смен.

Богдан Борман ИА REGNUM Это был фитнес-зал. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Разрушенный вход в фитнес-зал. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Брошенная машина. Мариуполь, август 2022 г.

К сожалению, попытка наконец-то оформить карту Центрального Республиканского Банка (ЦРБ) ДНР снова закончилось неудачей. С самого утра там очередь в десятки людей. Сотрудники банка просто-напросто не справляются с такой нагрузкой.

Богдан Борман ИА REGNUM Очередь в банк на получение карты в 8 часов утра. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Разрушенный банкомат. Мариуполь, август 2022 г.

Из крупных торговых сетей «в работе» остался только один магазин — к нему выстроилась целая очередь на улице. Ну и еще по дороге увидел с полдесятка магазинчиков поменьше. Это даже не десятая часть того, что было раньше.

Богдан Борман ИА REGNUM Единственный работающий большой продовольственный магазин — очередь на улице. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Работающий зоомагазин. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Торговая точка на площади, снова названной в честь Ленина. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Бывший супермаркет «Зеркальный» стал гуманитарным штабом. Мариуполь, август 2022 г.

Восстанавливается ли город? Без всякого сомнения, да. Строительная техника встречается на каждом шагу. Возводятся жилые сооружения, в которых заселят мариупольцев, потерявших свое жилье. Так что на улице никого зимовать не оставят.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление идёт. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Площадь Ленина в центре города полностью восстановлена. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Табличка на украинском языке — попробуйте найти что-то подобное на русском в украинских городах. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Новые дома на въезде в город, которые сдадут в октябре. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM В городе часто проезжает строительная техника. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Инженерные войска РФ также восстанавливают город. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Детский сад скоро будет открыт! Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановительные работы у детского сада. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление подачи электричества. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Восстановление здания больницы № 3 фактически с нуля. Мариуполь, август 2022 г.

Ну а многие жители города с тревогой ждут список домов «на снос» и «на ремонт». И я собственно один из них — тоже в ожидании.

Богдан Борман ИА REGNUM Пустые сгоревшие дома. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Более 90% домов были сильно повреждены. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM На месте разрушенных домов будут возведены новые. Мариуполь, август 2022 г.

Богдан Борман ИА REGNUM Дом с красивым муралом «Милана» уцелел, и изображение целое. Мариуполь, август 2022 г.

Пройдусь по этому маршруту еще через пару месяцев, чтобы показать перемены. А они, уверен, будут.