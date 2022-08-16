Приятно ли возвращаться в родной город после долгого отсутствия? Без всякого сомнения, да! Но если это уже совсем не тот город, который ты покинул несколько месяцев назад? Тогда на этот вопрос трудно ответить однозначно.
Городские дома красноречиво показывают, где проходили уличные бои. Мариуполь, август 2022 г.
Город Мариуполь стал в феврале–марте настоящим полем боя. Мы уже вряд ли узнаем, сколько погибло военных и мирных жителей. А вот городские дома красноречиво показывают, где проходили уличные бои, а где горожанам повезло, и их жилье уцелело. Очень мало таких домов, если честно.
Многие дома разрушены без малейших шансов на восстановление
Основная часть боевых столкновений пришлась именно на центр города. Мариуполь, август 2022 г.
Мариуполь, август 2022 г.
Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г.
Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г.
Разрушенный дом. Мариуполь, август 2022 г.
Разрушения. Мариуполь, август 2022 г.
Остатки автомобиля знакомой девушки. Мариуполь, август 2022 г.
А вот этим домам повезло больше. Мариуполь, август 2022 г.
Свой пеший путь я начал от городской автостанции и продвигался по главным улицам в центр Мариуполя. Скажу сразу, что ни одного рабочего светофора я по дороге не встретил, да и автомобилей было в разы меньше, чем год назад.
Памятник советской боевой авиации снова пережил войну. Мариуполь, август 2022 г.
Когда-то это была главная часовая башня города. Мариуполь, август 2022 г.
Здание драматического тетра — обещали восстановить. Мариуполь, август 2022 г.
Еще полгода назад это был крупный украинский банк. Мариуполь, август 2022 г.
Остатки единственного в городе подземного перехода. Мариуполь, август 2022 г.
Остатки единственного в городе подземного перехода. Мариуполь, август 2022 г.
Здание центрального универмага «Украина». Мариуполь, август 2022 г.
Это был дорогой ювелирный магазин. Мариуполь, август 2022 г.
Это был центральный «Дом связи» — Главпочтамт. Мариуполь, август 2022 г.
Корпус Металлургического института — не работает. Мариуполь, август 2022 г.
Внутри уцелевшего корпуса института — стекла выбиты взрывом. Мариуполь, август 2022 г.
Основная часть боевых столкновений пришлась именно на центр города, так что более 90% встреченных мною домов были сильно повреждены либо вообще разрушены, без малейших шансов на восстановление. Так что на их месте будут возведены новые дома.
Идет снос многоэтажного дома: ремонту не подлежит. Мариуполь, август 2022 г.
Здание супермаркета под снос. Мариуполь, август 2022 г.
Воронка от бомбы, попадание недалеко от дома — никто не пострадал. Мариуполь, август 2022 г.
Разбитые машины на улице Мариуполя. Август 2022 г.
Некоторые сооружения уже начали сносить и вывозить обломки на огромную свалку за пределами города. Буквально с каждым днем свалка растет — снос зданий и уборка остатков демонтажа идут в несколько смен.
Это был фитнес-зал. Мариуполь, август 2022 г.
Разрушенный вход в фитнес-зал. Мариуполь, август 2022 г.
Мариуполь, август 2022 г.
Мариуполь, август 2022 г.
Брошенная машина. Мариуполь, август 2022 г.
К сожалению, попытка наконец-то оформить карту Центрального Республиканского Банка (ЦРБ) ДНР снова закончилось неудачей. С самого утра там очередь в десятки людей. Сотрудники банка просто-напросто не справляются с такой нагрузкой.
Очередь в банк на получение карты в 8 часов утра. Мариуполь, август 2022 г.
Разрушенный банкомат. Мариуполь, август 2022 г.
Из крупных торговых сетей «в работе» остался только один магазин — к нему выстроилась целая очередь на улице. Ну и еще по дороге увидел с полдесятка магазинчиков поменьше. Это даже не десятая часть того, что было раньше.
Единственный работающий большой продовольственный магазин — очередь на улице. Мариуполь, август 2022 г.
Работающий зоомагазин. Мариуполь, август 2022 г.
Торговая точка на площади, снова названной в честь Ленина. Мариуполь, август 2022 г.
Бывший супермаркет «Зеркальный» стал гуманитарным штабом. Мариуполь, август 2022 г.
Восстанавливается ли город? Без всякого сомнения, да. Строительная техника встречается на каждом шагу. Возводятся жилые сооружения, в которых заселят мариупольцев, потерявших свое жилье. Так что на улице никого зимовать не оставят.
Восстановление идёт. Мариуполь, август 2022 г.
Площадь Ленина в центре города полностью восстановлена. Мариуполь, август 2022 г.
Табличка на украинском языке — попробуйте найти что-то подобное на русском в украинских городах. Мариуполь, август 2022 г.
Новые дома на въезде в город, которые сдадут в октябре. Мариуполь, август 2022 г.
В городе часто проезжает строительная техника. Мариуполь, август 2022 г.
Инженерные войска РФ также восстанавливают город. Мариуполь, август 2022 г.
Детский сад скоро будет открыт! Мариуполь, август 2022 г.
Восстановительные работы у детского сада. Мариуполь, август 2022 г.
Восстановление подачи электричества. Мариуполь, август 2022 г.
Восстановление здания больницы № 3 фактически с нуля. Мариуполь, август 2022 г.
Ну а многие жители города с тревогой ждут список домов «на снос» и «на ремонт». И я собственно один из них — тоже в ожидании.
Пустые сгоревшие дома. Мариуполь, август 2022 г.
Более 90% домов были сильно повреждены. Мариуполь, август 2022 г.
На месте разрушенных домов будут возведены новые. Мариуполь, август 2022 г.
Дом с красивым муралом «Милана» уцелел, и изображение целое. Мариуполь, август 2022 г.
Пройдусь по этому маршруту еще через пару месяцев, чтобы показать перемены. А они, уверен, будут.