В Москве проходит VIII Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ». Более двадцати садов и арт-объектов представили специалисты из России и Белоруссии. Здесь проходят экскурсии, лекции и мастер-классы и вечерние концерты «Музыка в садах». Для юных посетителей организованы познавательные квесты, ботанические прогулки и возможности научиться сажать растения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожка в саду

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Разговор у водоема

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыбы в саду

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы и насекомые

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В сказочном пространстве сада

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Птица на крыше

Фестиваль в этом году проходит под темой «Сон в летнюю ночь». Авторы раскрывают тему средствами садового дизайна. Сад «Театр Сновидений» показывает образ сухого Средиземноморья, к которому отсылает пьеса Шекспира «Сон в летнюю ночь». Противоположность реальности и сна, жизни и театральной сцены, природы и декораций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Город из металла

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нежный цвет в дизайне

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Девушки в венках на пруду

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Венок в пруду

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на ландшафтном фестивале

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флоксы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кореопсис крупноцветковый

В саду «Гипнос» показаны афинские улицы, дворы, волшебный южный лес, где проходят репетиции артистов. Сад с названием «Ведьма» погружает в мистическую атмосферу сказки и древних легенд. Рассуждение дизайнеров по теме в саду «За пределами геометрии» показывают, как создать сад, идентичный личности его хозяина, который дарит ему покой и свободу или вызывать забытые эмоции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Архитектурные формы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Феи из металла

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ландшафтный фестиваль на ВДНХ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители на ландшафтном фестивале

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пруд

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колесо, встроенное в забор

Гостей фестиваля научат сажать огород в квартире мегаполиса — прямо на подоконнике. Желающие могут обучиться резьбе по дереву или создать собственный миниатюрный сад. Зеленый лекторий подготовил актуальные темы от ландшафтных дизайнеров и специалистов по продвижению личного бренда и развития бизнеса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражение неба и сада

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дизайнер Ольга

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колоннада в саду

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стул на заборе

Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» открыл свои двери для посетителей с 12 августа по 21 августа в Северном сквере с 9:00 до 22:00 на ВДНХ в Москве.