В Москве проходит VIII Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ». Более двадцати садов и арт-объектов представили специалисты из России и Белоруссии. Здесь проходят экскурсии, лекции и мастер-классы и вечерние концерты «Музыка в садах». Для юных посетителей организованы познавательные квесты, ботанические прогулки и возможности научиться сажать растения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дорожка в саду
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Разговор у водоема
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рыбы в саду
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Цветы и насекомые
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
В сказочном пространстве сада
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Птица на крыше

Фестиваль в этом году проходит под темой «Сон в летнюю ночь». Авторы раскрывают тему средствами садового дизайна. Сад «Театр Сновидений» показывает образ сухого Средиземноморья, к которому отсылает пьеса Шекспира «Сон в летнюю ночь». Противоположность реальности и сна, жизни и театральной сцены, природы и декораций.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Город из металла
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Нежный цвет в дизайне
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Девушки в венках на пруду
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Венок в пруду
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посетители на ландшафтном фестивале
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Флоксы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кореопсис крупноцветковый

В саду «Гипнос» показаны афинские улицы, дворы, волшебный южный лес, где проходят репетиции артистов. Сад с названием «Ведьма» погружает в мистическую атмосферу сказки и древних легенд. Рассуждение дизайнеров по теме в саду «За пределами геометрии» показывают, как создать сад, идентичный личности его хозяина, который дарит ему покой и свободу или вызывать забытые эмоции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Архитектурные формы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Феи из металла
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ландшафтный фестиваль на ВДНХ
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посетители на ландшафтном фестивале
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пруд
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Колесо, встроенное в забор

Гостей фестиваля научат сажать огород в квартире мегаполиса — прямо на подоконнике. Желающие могут обучиться резьбе по дереву или создать собственный миниатюрный сад. Зеленый лекторий подготовил актуальные темы от ландшафтных дизайнеров и специалистов по продвижению личного бренда и развития бизнеса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Отражение неба и сада
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дизайнер Ольга
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Колоннада в саду
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Стул на заборе

Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» открыл свои двери для посетителей с 12 августа по 21 августа в Северном сквере с 9:00 до 22:00 на ВДНХ в Москве.