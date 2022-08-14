Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Газпром-арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» выходят на поле
Дарья Дарья ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ПФК ЦСКА Роберто Мойзес
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов
Дарья Дарья ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Дарья ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес
Дарья Дарья ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает мяч
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу
Дарья Дарья ИА REGNUM
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев

Победу сине-бело-голубым принесли голы Малкома и Мантуана. У ЦСКА отметился нападающий Фёдор Чалов, который на 63 минуте матча сумел реализовать пенальти. По результатам встречи «Зенит» набрал 11 очков и возглавил таблицу РПЛ, ЦСКА с 10 очками занимает третье место.

Дарья Дарья ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев и игрок ПФК ЦСКА Мойзес
Дарья Дарья ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес
Дарья Драй ИА REGNUM
Igrok FK CSKA Igor' Diveev
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Хорхе Карраскаль и игрок ФК «Зенит» Вендел
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вендел
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков пропускает пенальти
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков

«Думаю, хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первый тайм. По движению, созданным голевым моментам — смотрелись очень хорошо. Во втором тайме где-то фрагментарно армейцы больше контролировали мяч, чем в первом, но по итогу всего матча, конечно, огромное преимущество, огромное количество созданных моментов. Конечно, жаль, что единственная ошибка в обороне привела к пенальти. Такое бывает в футболе, мы тоже к этому должны быть готовы», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков
Дарья Дарья ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев
Дарья Дарья ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес
Дарья Дарья ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ПФК ЦСКА Саша Зделар
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Следующие матчи команды проведут в воскресенье, 21 августа. В шестом туре Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» на сыграет с «Торпедо», а ЦСКА встретится с «Ахматом».

Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуется победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Болельщики
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуется победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА