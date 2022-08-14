Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Газпром-арене» завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» выходят на поле

Дарья Дарья ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ПФК ЦСКА Роберто Мойзес

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Малком

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов

Дарья Дарья ИА REGNUM Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Дарья ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес

Дарья Дарья ИА REGNUM Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает мяч

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком радуется забитому голу

Дарья Дарья ИА REGNUM Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев

Победу сине-бело-голубым принесли голы Малкома и Мантуана. У ЦСКА отметился нападающий Фёдор Чалов, который на 63 минуте матча сумел реализовать пенальти. По результатам встречи «Зенит» набрал 11 очков и возглавил таблицу РПЛ, ЦСКА с 10 очками занимает третье место.

Дарья Дарья ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев и игрок ПФК ЦСКА Мойзес

Дарья Дарья ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес

Дарья Драй ИА REGNUM Igrok FK CSKA Igor' Diveev

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Хорхе Карраскаль и игрок ФК «Зенит» Вендел

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков пропускает пенальти

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков

«Думаю, хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первый тайм. По движению, созданным голевым моментам — смотрелись очень хорошо. Во втором тайме где-то фрагментарно армейцы больше контролировали мяч, чем в первом, но по итогу всего матча, конечно, огромное преимущество, огромное количество созданных моментов. Конечно, жаль, что единственная ошибка в обороне привела к пенальти. Такое бывает в футболе, мы тоже к этому должны быть готовы», — отметил главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Зенит» и ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ФК «Зенит» Михаил Кержаков

Дарья Дарья ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев

Дарья Дарья ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Алексей Сутормин и игрок ПФК ЦСКА Виктор Мендес

Дарья Дарья ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Бактиер Зайнутдинов и игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина и игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел и игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ПФК ЦСКА Саша Зделар

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Никита Ермаков

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

Следующие матчи команды проведут в воскресенье, 21 августа. В шестом туре Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» на сыграет с «Торпедо», а ЦСКА встретится с «Ахматом».

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуется победе в матче с ПФК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак радуется победе в матче с ПФК ЦСКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК «Зенит» радуются победе в матче с ПФК ЦСКА