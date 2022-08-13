13 августа в Донецкой Народной Республике отмечается День работников физической культуры и спорта. Во многих населенных пунктах молодой республики проводятся праздничные мероприятия. Корреспондент ИА REGNUM посетил одно из них — День спорта в посёлке городского типа Ялта Мангушской (Першотравневой) области.
Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Ялта — это приморский посёлок, на берегу Азовского моря, основанный в 1780 году. Так что совсем не удивительно, что спортивное мероприятие прошло на живописном побережье, буквально в нескольких метрах от морского прибоя. Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах — дартс, перетягивание каната, подтягивание, пляжный футбол, пляжный волейбол. Причем в волейболе соревновались смешанные пары спортсменов — юноша и девушка в одной команде.
Дартс. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР
Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Физической культурой можно заниматься в любом возрасте. Вот и местный восьмидесятилетний «физкультурник» Николай Юрьевич подтянулся на турнике четырнадцать раз и сделал подряд семь подъёмов переворотом! Не каждый даже в сорок лет сможет повторить подобный результат!
Николаю Юрьевичу уже 80 лет, но он даст фору даже молодым спортсменам
Николай Юрьевич подтянулся на турнике четырнадцать раз
Подтягивание на турнике. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Николай Юрьевич с благодарностью за участие в соревнованиях
На спортивных площадках соревновались атлеты из таких поселков и сёл, как Мангуш, Ялта, Стародубовка, Урзуф, Камышеватое, Мелекино. По вполне понятной причине (в районе некоторых населенных пунктов весной проходили ожесточенные бои) «география соревнований» не охватила все населенные пункты области. Но тем не менее праздник спорта удался, и, по словам организаторов, мероприятие будет ежегодным.
Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Участники соревнований. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Ну а организовано это праздничное мероприятие было министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР и администрацией Першотравневого района.
Флаг России развевается над пляжем
Награды для участников соревнований. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Медали. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Награды для участников соревнований. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Медали. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.
Медали и награды для участников соревнований. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР.