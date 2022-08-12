В Екатеринбурге расцвели сады — фоторепортаж
12 августа 2022
В Екатеринбурге 12 августа начал работу IV евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест».
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
На площади 1905 года можно увидеть 5 уникальных садов, выполненных в реальном размере и объединенных единой темой — зеленые истории Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
На площади 1905 года в Екатеринбурге было высажено 40 крупных деревьев и 400 кустарников
Алексей Колчин ИА REGNUM
На две недели часть Екатеринбурга превратили в красивый, уютный и более зеленый город
Алексей Колчин ИА REGNUM
Душа Фестиваля «Атмофест» — выставочные сады
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Посетители фестиваля «Атмофест» могут увидеть выставочные шоу-сады площадью до 100 кв. м каждый
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
В 2022 году его темой являются «Зелёные истории нашего города». В центре города и не только расцвели сады.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин ИА REGNUM
На площадке фестиваля «Атмофест» гостей ждут: «Зеленый лекторий», «Садовый маркет», эко- и релакс-зоны, шоу мастеров и различные мастер-классы
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга
Фестиваль продлится до 20 августа. А утром 21-го начнётся демонтаж выставочных садов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гости фестиваля «Атмофест»
Алексей Колчин ИА REGNUM
После окончания фестиваля «Атмофест» все сады переедут в детские социальные учреждения Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фестиваль «Атмофест» проработает до 21 августа