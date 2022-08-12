В Екатеринбурге 12 августа начал работу IV евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест».

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM На площади 1905 года можно увидеть 5 уникальных садов, выполненных в реальном размере и объединенных единой темой — зеленые истории Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM На площади 1905 года в Екатеринбурге было высажено 40 крупных деревьев и 400 кустарников

Алексей Колчин ИА REGNUM На две недели часть Екатеринбурга превратили в красивый, уютный и более зеленый город

Алексей Колчин ИА REGNUM Душа Фестиваля «Атмофест» — выставочные сады

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»

Алексей Колчин ИА REGNUM Посетители фестиваля «Атмофест» могут увидеть выставочные шоу-сады площадью до 100 кв. м каждый

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга

В 2022 году его темой являются «Зелёные истории нашего города». В центре города и не только расцвели сады.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»

Алексей Колчин ИА REGNUM На площадке фестиваля «Атмофест» гостей ждут: «Зеленый лекторий», «Садовый маркет», эко- и релакс-зоны, шоу мастеров и различные мастер-классы

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие фестиваля «Атмофест» на площади 1905 года Екатеринбурга

Фестиваль продлится до 20 августа. А утром 21-го начнётся демонтаж выставочных садов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»

Алексей Колчин ИА REGNUM Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурсные сады фестиваля «Атмофест»

Алексей Колчин ИА REGNUM Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Гости фестиваля «Атмофест»

Алексей Колчин ИА REGNUM После окончания фестиваля «Атмофест» все сады переедут в детские социальные учреждения Екатеринбурга