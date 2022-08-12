В Москве проходит этнический фестиваль дружбы «День Индии». Четыре дня, с 11 по 14 августа, на территории ландшафтного парка «Остров мечты» гости и жители столицы смогут поучаствовать в мероприятиях, которые познакомят их с культурой загадочной Индии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»

В дни проведения фестиваля парк «Остров Мечты» разбили на множество тематических зон. На площадках можно познакомиться с танцевальными традициями, чайными церемониями, заняться йогой, поучаствовать в мастер-классах и даже увидеть индийскую свадьбу и другие многочисленные обряды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по йоге в гамаках

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Занятия йогой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Влюбленные пары могут поучаствовать в свадебной церемонии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Под разноцветными шатрами можно позаниматься йогой и медитативными практиками

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Под разноцветными шатрами можно позаниматься йогой и медитативными практиками

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медитация на свежем воздухе

Специалисты сделают желающим роспись хной, нанесут узор на руку и поставят на лоб точку — тилаку гостям фестиваля, а также сделают индийский массаж и обучат медитации. На площадках можно узнать о блюдах национальной кухни и запахах специй. Здесь можно примерить сари и написать буквы тамильского алфавита.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роспись хной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роспись хной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роспись хной

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Консультация астролога

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нанесение на лоб гостьи фестиваля точки — тилаки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по тамильскому письму

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мастер-класс по тамильскому письму

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»

В открытии фестиваля приняли участие почетные гости из Индии. Посол Индии в России его превосходительство Паван Капура принял участие в посадке деревьев, приуроченной к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией. Индия и СССР установили дипломатические отношения 13 апреля 1947 года, за четыре месяца до обретения Индией независимости от Великобритании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревья, высаженные к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посадка деревьев в честь 75-летия установки дипломатических отношений между Россией и Индией

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посаженное дерево

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревья, высаженные к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Почётные гости фестиваля

Каждый вечер гостей ждет дискотека, индийские песни в современной обработке, лекции и консультации специалистов. В программу входят: живое общение с индийскими мудрецами, концерты на сцене, мастер-классы по вегетарианской кухне и ремеслам, также можно посмотреть документальные и художественные фильмы о традициях Индии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Диджей на фестивале «День Индии»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцевальная программа

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показ традиционной одежды Индии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показ традиционной одежды Индии

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Танцевальная программа

Все мероприятия проходят с 10:00 до 22:00 в основных зонах, расположенных на свежем воздухе в парке. Для детей предусмотрена детская программа с мастер-классами. Здесь же расположилась ярмарка индийских сувениров, товаров, продуктов и познавательно-развлекательных мероприятий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Площадка фестиваля «День Индии» в «Острове мечты»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыканты на фестивале «День Индии»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сувенирная продукция

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На ярмарке гости могут приобрести сувениры, национальные одеяния, оригинальные украшения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Девушка в сари

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля могут примерить традиционную индийскую одежду — сари

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости фестиваля «День Индии» в парке «Остров мечты»

Вход на территорию фестиваля «День Индии» для посетителей бесплатный.