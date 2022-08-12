В Москве проходит этнический фестиваль дружбы «День Индии». Четыре дня, с 11 по 14 августа, на территории ландшафтного парка «Остров мечты» гости и жители столицы смогут поучаствовать в мероприятиях, которые познакомят их с культурой загадочной Индии.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
В дни проведения фестиваля парк «Остров Мечты» разбили на множество тематических зон. На площадках можно познакомиться с танцевальными традициями, чайными церемониями, заняться йогой, поучаствовать в мастер-классах и даже увидеть индийскую свадьбу и другие многочисленные обряды.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс по йоге в гамаках
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Занятия йогой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Влюбленные пары могут поучаствовать в свадебной церемонии
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Под разноцветными шатрами можно позаниматься йогой и медитативными практиками
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Под разноцветными шатрами можно позаниматься йогой и медитативными практиками
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Медитация на свежем воздухе
Специалисты сделают желающим роспись хной, нанесут узор на руку и поставят на лоб точку — тилаку гостям фестиваля, а также сделают индийский массаж и обучат медитации. На площадках можно узнать о блюдах национальной кухни и запахах специй. Здесь можно примерить сари и написать буквы тамильского алфавита.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Роспись хной
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Роспись хной
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Роспись хной
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Консультация астролога
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Нанесение на лоб гостьи фестиваля точки — тилаки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс по тамильскому письму
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Мастер-класс по тамильскому письму
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
В открытии фестиваля приняли участие почетные гости из Индии. Посол Индии в России его превосходительство Паван Капура принял участие в посадке деревьев, приуроченной к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией. Индия и СССР установили дипломатические отношения 13 апреля 1947 года, за четыре месяца до обретения Индией независимости от Великобритании.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Деревья, высаженные к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посадка деревьев в честь 75-летия установки дипломатических отношений между Россией и Индией
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Посаженное дерево
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Деревья, высаженные к 75-летию установки дипломатических отношений между Россией и Индией
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Почётные гости фестиваля
Каждый вечер гостей ждет дискотека, индийские песни в современной обработке, лекции и консультации специалистов. В программу входят: живое общение с индийскими мудрецами, концерты на сцене, мастер-классы по вегетарианской кухне и ремеслам, также можно посмотреть документальные и художественные фильмы о традициях Индии.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Диджей на фестивале «День Индии»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Танцевальная программа
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Показ традиционной одежды Индии
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Показ традиционной одежды Индии
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Танцевальная программа
Все мероприятия проходят с 10:00 до 22:00 в основных зонах, расположенных на свежем воздухе в парке. Для детей предусмотрена детская программа с мастер-классами. Здесь же расположилась ярмарка индийских сувениров, товаров, продуктов и познавательно-развлекательных мероприятий.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Площадка фестиваля «День Индии» в «Острове мечты»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Музыканты на фестивале «День Индии»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сувенирная продукция
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На ярмарке гости могут приобрести сувениры, национальные одеяния, оригинальные украшения
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Этнический фестиваль дружбы «День Индии» в парке «Остров мечты»
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Девушка в сари
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости фестиваля могут примерить традиционную индийскую одежду — сари
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Гости фестиваля «День Индии» в парке «Остров мечты»
Вход на территорию фестиваля «День Индии» для посетителей бесплатный.