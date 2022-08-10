В Екатеринбурге уже несколько дней ощущается смог. Одной из его причин стали природные пожары в Югре. Дым и запах гари от них дошли даже до Челябинска.

Подробно — в фоторепортаже.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог над Екатеринбургом

Алексей Колчин ИА REGNUM Одной из причин смога над Екатеринбургом стали природные пожары в Югре

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог накрыл несколько районов Екатеринбурга