Смог в Екатеринбурге — фото
10 августа 2022
В Екатеринбурге уже несколько дней ощущается смог. Одной из его причин стали природные пожары в Югре. Дым и запах гари от них дошли даже до Челябинска.
Подробно — в фоторепортаже.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог над Екатеринбургом
Алексей Колчин ИА REGNUM
Одной из причин смога над Екатеринбургом стали природные пожары в Югре
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог накрыл несколько районов Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Жители Екатеринбурга жалуются на дымку и запах гари