Стучите, и вам откроют. Многие из нас, без всякого сомнения, слышали это выражение. Но насколько оно приемлемо в реальной современной жизни? Разрешите вам рассказать небольшую историю о том, как я написал письмо главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину.

Богдан Борман ИА REGNUM Первый груз бесплатного угля (по 300 килограммов на двор) прибыл в посёлок Белосарайская коса

В середине марта я, как и многие другие жители Мариуполя, смог наконец-то выбраться из горящего города. Около 3 тысяч мариупольских семей нашли свое пристанище в селе Белосарайская коса, соседние население пункты (Мелекино, Ялта) тоже приняли большое количество беженцев. Было всё — и тысячные очереди за гуманитарной помощью, и каждодневные отключение электричества (местные электростанции просто-напросто не выдерживали огромного количества включаемых обогревательных приборов). Мы все это пережили, и казалось, вот оно — лето и можно хоть немного отдохнуть. Но, как говорилось в одном известном сериале, зима близко, так что сани нужно готовить уже летом.

Богдан Борман ИА REGNUM Уголь для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР

Нужно отметить, что село Белосарайская коса не имеет централизованного отопления, как и множество сел и посёлков на территории ДНР. После победы Майдана в 2014 году проблема с твердым топливом росла ежегодно, как и цены на уголь у спекулянтов, — киевские власти даже не пытались регулировать «ценники». А чем будут топить односельчане в этом году, когда власть сменилась? Я в начале июля написал письмо-обращение в приемную руководителя ДНР Д. В. Пушилина, в котором описал проблему с отсутствием угля в поселках под Мариуполем вообще и в Белосарайской косе в частности. И, честно говоря, я не верил, что получу какой-то ответ, вспоминая свой богатый опыт общения с украинской бюрократической системой в самых различных сферах — от образовательной до медицинской.

Богдан Борман ИА REGNUM Ответ на обращение к главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину

Каково было моё удивление, когда пришёл официальный ответ. Мое обращение было перенаправлено в Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. Ответ из этой организации тоже не заставил себя ждать.

Богдан Борман ИА REGNUM Ответ на обращение к главе Донецкой Народной Республики (ДНР) Денису Пушилину

Также был телефонный звонок из приемной руководства ДНР, во время которого заверили, что проблема «взята на карандаш». И действительно, вскоре появилась новость, что уголь будет привезен в сёла и посёлки нашей области. Правда, появилась еще одна проблема — ближайший пункт выдачи угля будет находиться в соседнем посёлке, до которого ехать, туда и обратно, более десяти километров. А не у каждого жителя есть машина и прицеп — очень многие лишились личного транспорта во время недавних боевых действий. Большая часть жителей села — пенсионеры, которые физически не могут преодолеть пешком с тележкой такое расстояние по летней жаре. Снова звонки, на этот раз еще и в адрес местного руководства. И вот результат: 6 августа первый груз бесплатного угля (по 300 килограммов на двор) прибыл в посёлок. Плюс было обещано, что вскоре начнется продажа угля по фиксированной цене, а не как у спекулянтов по 15 000 рублей за тонну.

Богдан Борман ИА REGNUM С самого утра люди занимали очередь за углём. Посёлок Белосарайская коса, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Весы

Богдан Борман ИА REGNUM Уголь для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Уголь для жителей посёлка

Богдан Борман ИА REGNUM Мешки с бесплатным углём для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР

Богдан Борман ИА REGNUM Мешки с бесплатным углём для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР

Уже с утра люди занимали очередь, и уже ближе к полудню куча этого твёрдого топлива уменьшилась втрое. Причём уголь привезли намного раньше озвученной ранее даты — конца сентября этого года.

Богдан Борман ИА REGNUM Было обещано, что вскоре начнется продажа угля по фиксированной цене

Богдан Борман ИА REGNUM Мешки с бесплатным углём для жителей посёлка Белосарайская коса, ДНР

Вот так завершилась эта история. Чтобы там ни говорили, а, как оказалось, руководство ДНР действительно отвечает на письма и принимает соответствующие меры.