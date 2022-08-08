В Свердловской области 8 августа прошёл региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2022». Участники демонстрировали знание правил дорожного движения, улично-дорожной сети, исторических фактов и законодательства о такси. А после этого состоялся практический этап. В ходе него водители сразились в скоростном маневрировании и продемонстрировали навыки правильной установки детского кресла.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Автодром в Верхней Пышме, Свердловская область

Местом проведения стал автодром в Верхней Пышме. Среди прочего водители состязались и в плавности вождения. Им предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля.

Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрители
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водителям предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водитель ставит стакан с водой на крышу автомобиля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Состязание в плавности вождения
Алексей Колчин ИА REGNUM
Измерение расстояния до границ парковочного места
Алексей Колчин ИА REGNUM
Установка детского кресла
Алексей Колчин ИА REGNUM
Установка детского кресла
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурс на скоростное маневрирование
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Измерение расстояния до границ парковочного места
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Водители сразились в скоростном маневрировании
Алексей Колчин ИА REGNUM
Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Игрушечное такси