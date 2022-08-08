В Свердловской области 8 августа прошёл региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2022». Участники демонстрировали знание правил дорожного движения, улично-дорожной сети, исторических фактов и законодательства о такси. А после этого состоялся практический этап. В ходе него водители сразились в скоростном маневрировании и продемонстрировали навыки правильной установки детского кресла.
Автодром в Верхней Пышме, Свердловская область
Местом проведения стал автодром в Верхней Пышме. Среди прочего водители состязались и в плавности вождения. Им предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля.
Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Водителям предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля
Водитель ставит стакан с водой на крышу автомобиля
Состязание в плавности вождения
Измерение расстояния до границ парковочного места
Установка детского кресла
Установка детского кресла
Конкурс на скоростное маневрирование
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Измерение расстояния до границ парковочного места
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Водители сразились в скоростном маневрировании
Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»
Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»