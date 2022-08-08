В Свердловской области 8 августа прошёл региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2022». Участники демонстрировали знание правил дорожного движения, улично-дорожной сети, исторических фактов и законодательства о такси. А после этого состоялся практический этап. В ходе него водители сразились в скоростном маневрировании и продемонстрировали навыки правильной установки детского кресла.

Алексей Колчин ИА REGNUM Автодром в Верхней Пышме, Свердловская область

Местом проведения стал автодром в Верхней Пышме. Среди прочего водители состязались и в плавности вождения. Им предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля.

Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»

Алексей Колчин ИА REGNUM Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»

Алексей Колчин ИА REGNUM Водителям предстояло выполнить основные элементы вождения, не расплескав содержимое стакана на крыше автомобиля

Алексей Колчин ИА REGNUM Водитель ставит стакан с водой на крышу автомобиля

Алексей Колчин ИА REGNUM Состязание в плавности вождения

Алексей Колчин ИА REGNUM Измерение расстояния до границ парковочного места

Алексей Колчин ИА REGNUM Установка детского кресла

Алексей Колчин ИА REGNUM Установка детского кресла

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурс на скоростное маневрирование

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»

Алексей Колчин ИА REGNUM Измерение расстояния до границ парковочного места

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»

Алексей Колчин ИА REGNUM Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»

Алексей Колчин ИА REGNUM Водители сразились в скоростном маневрировании

Алексей Колчин ИА REGNUM Парковка. Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»

Алексей Колчин ИА REGNUM Соревнования организовал общественный совет по развитию такси при поддержке Минтранса России и свердловского минтранса

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»

Алексей Колчин ИА REGNUM Конкурс «Лучший водитель такси в России 2022»