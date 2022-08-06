Футбольный клуб «Урал» всухую проиграл команде «Спартак» в ходе домашнего матча. Игра состоялась 6 августа на стадионе в Екатеринбурге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выход на поле

Алексей Колчин ИА REGNUM Трибуна болельщиков «Спартака»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Эрик Бикфалви

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Нападающий ФК «Спартак»Александр Соболев

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Александр Соболев

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Егорычев

Алексей Колчин ИА REGNUM Иллой-Айет Эмерсон

Итоговый счёт составил 0:2. Голы забили Квинси Промес и Михаил Игнатов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов

Алексей Колчин ИА REGNUM Трибуна болельщиков «Спартака»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Урал» Игорь Шалимов

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Рамазан Гаджимурадов

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбольный матч «Урал» — «Спартак»

Игра проходила в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги.