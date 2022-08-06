На черноморском побережье есть село, которое во все ненастные дни летнего сезона 2022 года живет своей спокойной и беспечной сельской жизнью, принимает туристов и занимается ведением домашнего хозяйства.

Александр Погожев ИА REGNUM
Отдых на море в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

В селе Агой в Туапсинском районе спокойный отдых приезжим полностью гарантирован. Здесь нет шумных ресторанов и казино, нет парка с аттракционами и концертных площадок. Здесь есть пляж, море и шум прибоя.

Александр Погожев ИА REGNUM
Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Отдыхающие на пляже наблюдают за учениями
Александр Погожев ИА REGNUM
Ежегодные учения в воздухе и на море
Александр Погожев ИА REGNUM
Ежегодные учения в воздухе и на море

Из всех развлечений, которые есть в селе Агой, самое популярное — прогулка по местному сувенирному рынку в поиске красивой безделушки, пряностей или сувенирного ножа, так похожего на охотничий.

Александр Погожев ИА REGNUM
Рынок по пути на пляж в селе Агой
Александр Погожев ИА REGNUM
Пляжный досуг для курортников
Александр Погожев ИА REGNUM
Гончар делает кувшин
Александр Погожев ИА REGNUM
Процесс создания кувшина
Александр Погожев ИА REGNUM
Процесс создания кувшина
Александр Погожев ИА REGNUM
Изделия из глины

После рынка по пути к морю курортника ожидают гастрономические соблазны. Из столовой ароматно тянет супами, из киоска кукурузой, легкий ветер доносит запах шашлыка. Еда на побережье предлагается в большом ассортименте.

Александр Погожев ИА REGNUM
Отдых на море
Александр Погожев ИА REGNUM
Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Потерянные тапочки
Александр Погожев ИА REGNUM
Аренда досок для плавания
Александр Погожев ИА REGNUM
Отдых на море в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

Местные жители купаться на море рекомендуют ходить с утра, когда вода еще чистая и море спокойное. Вечером волны делают воду мутной, она может попасть в организм и уже ночью не заставит себя ждать плохое самочувствие.

Несмотря на то, что в селе есть аптеки, аптечку лучше брать с собой.

Александр Погожев ИА REGNUM
Размытый пирс

Все привычные магазины с необходимыми товарами в Агой есть в шаговой доступности, цены мало чем отличаются от цен в регионах.

Александр Погожев ИА REGNUM
Кафе на пляже
Александр Погожев ИА REGNUM
Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

Отдых в Агой для тех, кто не хочет далеко ходить к морю, может днями загорать на солнце и не выходить из воды. Есть где поудить рыбу и пожарить шашлыки, а вечером у костра петь песни.

Александр Погожев ИА REGNUM
Морская рыбалка
Александр Погожев ИА REGNUM
Дельфин в море заигрывает с людьми

Чтобы уехать из Агой на поезде или автобусе, надо ехать в Туапсе. Железнодорожный вокзал и автостанция находятся недалеко друг от друга. Из Агой в Туапсе ехать около 20 минут, на автобусе проезд стоит почти 40 рублей, на такси 500 рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM
Женщина выгуливает козу в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край
Александр Погожев ИА REGNUM
Охрана гостиничного комплекса
Александр Погожев ИА REGNUM
Граффити на здании в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край