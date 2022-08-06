На черноморском побережье есть село, которое во все ненастные дни летнего сезона 2022 года живет своей спокойной и беспечной сельской жизнью, принимает туристов и занимается ведением домашнего хозяйства.

Александр Погожев ИА REGNUM Отдых на море в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

В селе Агой в Туапсинском районе спокойный отдых приезжим полностью гарантирован. Здесь нет шумных ресторанов и казино, нет парка с аттракционами и концертных площадок. Здесь есть пляж, море и шум прибоя.

Александр Погожев ИА REGNUM Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

Александр Погожев ИА REGNUM Отдыхающие на пляже наблюдают за учениями

Александр Погожев ИА REGNUM Ежегодные учения в воздухе и на море

Александр Погожев ИА REGNUM Ежегодные учения в воздухе и на море

Из всех развлечений, которые есть в селе Агой, самое популярное — прогулка по местному сувенирному рынку в поиске красивой безделушки, пряностей или сувенирного ножа, так похожего на охотничий.

Александр Погожев ИА REGNUM Рынок по пути на пляж в селе Агой

Александр Погожев ИА REGNUM Пляжный досуг для курортников

Александр Погожев ИА REGNUM Гончар делает кувшин

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс создания кувшина

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс создания кувшина

Александр Погожев ИА REGNUM Изделия из глины

После рынка по пути к морю курортника ожидают гастрономические соблазны. Из столовой ароматно тянет супами, из киоска кукурузой, легкий ветер доносит запах шашлыка. Еда на побережье предлагается в большом ассортименте.

Александр Погожев ИА REGNUM Отдых на море

Александр Погожев ИА REGNUM Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

Александр Погожев ИА REGNUM Потерянные тапочки

Александр Погожев ИА REGNUM Аренда досок для плавания

Александр Погожев ИА REGNUM Отдых на море в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

Местные жители купаться на море рекомендуют ходить с утра, когда вода еще чистая и море спокойное. Вечером волны делают воду мутной, она может попасть в организм и уже ночью не заставит себя ждать плохое самочувствие.

Несмотря на то, что в селе есть аптеки, аптечку лучше брать с собой.

Александр Погожев ИА REGNUM Размытый пирс

Все привычные магазины с необходимыми товарами в Агой есть в шаговой доступности, цены мало чем отличаются от цен в регионах.

Александр Погожев ИА REGNUM Кафе на пляже

Александр Погожев ИА REGNUM Пляж в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

Отдых в Агой для тех, кто не хочет далеко ходить к морю, может днями загорать на солнце и не выходить из воды. Есть где поудить рыбу и пожарить шашлыки, а вечером у костра петь песни.

Александр Погожев ИА REGNUM Морская рыбалка

Александр Погожев ИА REGNUM Дельфин в море заигрывает с людьми

Чтобы уехать из Агой на поезде или автобусе, надо ехать в Туапсе. Железнодорожный вокзал и автостанция находятся недалеко друг от друга. Из Агой в Туапсе ехать около 20 минут, на автобусе проезд стоит почти 40 рублей, на такси 500 рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина выгуливает козу в селе Агой, Туапсинский район, Краснодарский край

Александр Погожев ИА REGNUM Охрана гостиничного комплекса