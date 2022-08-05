«Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков» в музее Рублёва
К 75-летию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева было создано новое выставочное пространство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Новый открытый фонд начал свою работу с выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков». Здесь представлено собрание памятников из белого камня. Экспозицию формируют архитектурные детали 1420-х гг., входившие в состав общего ансамбля Спасского собора Андроникова монастыря. Это древнейший храм Москвы, дошедший до наших дней.
Отдельным блоком выставлены уникальные надгробия XV–XVIII вв., изначально находившиеся на территории московских некрополей Андроникова монастыря и Храма Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Саркофаги, плиты, закладные надгробия, кресты предоставили исключительную возможность для исследования развития орнаментальных традиций и особенностей декоративной резьбы. Многие надгробия принадлежат представителям древних боярских и княжеских родов: Головиным, Вельяминовым, Загряжским, Шаховским. Исторические источники, высеченные в камне, согласно научной терминологии, принято называть «лапидариями» от латинского lapis — камень.
Фонд оборудован современной системой хранения экспонатов. Каменные блоки закреплены индивидуальными телескопическими кронштейнами, рассчитанными на большие нагрузки. Вся система подвесов и хранения была разработана специально для фонда.
Реставрационная группа смогла собрать разрозненные детали поврежденных саркофагов в единый комплекс. Тщательная работа реставраторов позволила воссоздать приближённые варианты изначального облика экспонируемых надгробных камней.