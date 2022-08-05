К 75-летию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева было создано новое выставочное пространство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Перед посещение выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков»

Новый открытый фонд начал свою работу с выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков». Здесь представлено собрание памятников из белого камня. Экспозицию формируют архитектурные детали 1420-х гг., входившие в состав общего ансамбля Спасского собора Андроникова монастыря. Это древнейший храм Москвы, дошедший до наших дней.

Василий Иванов ИА REGNUM
Новый открытый фонд Музея имени Андрея Рублева
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагменты надгробий XVII века
Василий Иванов ИА REGNUM
Саркофаг княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г.
Василий Иванов ИА REGNUM
Изножье надгробной плиты дворянина Андрея Барднишлева
Василий Иванов ИА REGNUM
Выставочное пространство
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент саркофагообразного надгробия XVIII век
Василий Иванов ИА REGNUM
Архитектурная деталь первой трети XVIII века

Отдельным блоком выставлены уникальные надгробия XV–XVIII вв., изначально находившиеся на территории московских некрополей Андроникова монастыря и Храма Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Саркофаги, плиты, закладные надгробия, кресты предоставили исключительную возможность для исследования развития орнаментальных традиций и особенностей декоративной резьбы. Многие надгробия принадлежат представителям древних боярских и княжеских родов: Головиным, Вельяминовым, Загряжским, Шаховским. Исторические источники, высеченные в камне, согласно научной терминологии, принято называть «лапидариями» от латинского lapis — камень.

Василий Иванов ИА REGNUM
Закладное надгробие XVIII века
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент надгробной плиты, первая половина XVI века
Василий Иванов ИА REGNUM
Надгробная плита Евстафия Ивановича Милюкова 1668 г.
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент надгробия с резьбой
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагменты надгробного креста
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент полуколонки XVII–XVIII вв
Василий Иванов ИА REGNUM
Надгробный крест Мавры Борисовны Окуловой XVI–XVII вв.
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент саркофага князя Никиты Андреевича Шаховского 1747 г.
Василий Иванов ИА REGNUM
Надгробная плита Марфы Ивановны Головиной 1654 г.
Василий Иванов ИА REGNUM
Фрагмент саркофага княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г.
Василий Иванов ИА REGNUM
На открытии выставки Архитектурные детали и надгробия XIV–XVIII вв.

Фонд оборудован современной системой хранения экспонатов. Каменные блоки закреплены индивидуальными телескопическими кронштейнами, рассчитанными на большие нагрузки. Вся система подвесов и хранения была разработана специально для фонда.

Василий Иванов ИА REGNUM
Куратор выставки Светлана Гаркуша
Василий Иванов ИА REGNUM
Элементы архитектурного ансамбля Спасского собора
Василий Иванов ИА REGNUM
Кураторская экскурсия

Реставрационная группа смогла собрать разрозненные детали поврежденных саркофагов в единый комплекс. Тщательная работа реставраторов позволила воссоздать приближённые варианты изначального облика экспонируемых надгробных камней.