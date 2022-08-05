К 75-летию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева было создано новое выставочное пространство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Перед посещение выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков»

Новый открытый фонд начал свою работу с выставки «Архитектурные детали и надгробия конца XIV–XVIII веков». Здесь представлено собрание памятников из белого камня. Экспозицию формируют архитектурные детали 1420-х гг., входившие в состав общего ансамбля Спасского собора Андроникова монастыря. Это древнейший храм Москвы, дошедший до наших дней.

Василий Иванов ИА REGNUM Новый открытый фонд Музея имени Андрея Рублева

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагменты надгробий XVII века

Василий Иванов ИА REGNUM Саркофаг княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Изножье надгробной плиты дворянина Андрея Барднишлева

Василий Иванов ИА REGNUM Выставочное пространство

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент саркофагообразного надгробия XVIII век

Василий Иванов ИА REGNUM Архитектурная деталь первой трети XVIII века

Отдельным блоком выставлены уникальные надгробия XV–XVIII вв., изначально находившиеся на территории московских некрополей Андроникова монастыря и Храма Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Саркофаги, плиты, закладные надгробия, кресты предоставили исключительную возможность для исследования развития орнаментальных традиций и особенностей декоративной резьбы. Многие надгробия принадлежат представителям древних боярских и княжеских родов: Головиным, Вельяминовым, Загряжским, Шаховским. Исторические источники, высеченные в камне, согласно научной терминологии, принято называть «лапидариями» от латинского lapis — камень.

Василий Иванов ИА REGNUM Закладное надгробие XVIII века

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент надгробной плиты, первая половина XVI века

Василий Иванов ИА REGNUM Надгробная плита Евстафия Ивановича Милюкова 1668 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент надгробия с резьбой

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагменты надгробного креста

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент полуколонки XVII–XVIII вв

Василий Иванов ИА REGNUM Надгробный крест Мавры Борисовны Окуловой XVI–XVII вв.

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент саркофага князя Никиты Андреевича Шаховского 1747 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Надгробная плита Марфы Ивановны Головиной 1654 г.

Василий Иванов ИА REGNUM Фрагмент саркофага княжны Прасковьи Никитичны Шаховской 1743 г.

Василий Иванов ИА REGNUM На открытии выставки Архитектурные детали и надгробия XIV–XVIII вв.

Фонд оборудован современной системой хранения экспонатов. Каменные блоки закреплены индивидуальными телескопическими кронштейнами, рассчитанными на большие нагрузки. Вся система подвесов и хранения была разработана специально для фонда.

Василий Иванов ИА REGNUM Куратор выставки Светлана Гаркуша

Василий Иванов ИА REGNUM Элементы архитектурного ансамбля Спасского собора

Василий Иванов ИА REGNUM Кураторская экскурсия

Реставрационная группа смогла собрать разрозненные детали поврежденных саркофагов в единый комплекс. Тщательная работа реставраторов позволила воссоздать приближённые варианты изначального облика экспонируемых надгробных камней.