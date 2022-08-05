В августе Ставрополь особенно привлекателен для посещения. Просторные улицы города утопают в тени деревьев и освежаются сквозняком легкого ветра. В этот момент брызги фонтанов увлажняют горячий воздух. Ежегодно десятки тысяч туристов посещают Ставрополь в летний период, чтобы почувствовать себя, как в старой Европе, но с теплым приемом в духе кавказских традиций.
Александр Погожев ИА REGNUM
Фундамент шефского дома на Крепостной горе в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крепостная гора — историческая колыбель Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Крепостная стена в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Крепостная стена в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Ключ от Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Крепостная гора в Ставрополе
В центре Ставрополя в основном любят прогуливаться семьи с маленькими детьми, пенсионеры и туристы. В городе в августе тихо, жизнь течет не спеша, автомобили плавно проезжают по гладкому асфальтированному полотну. Никто никуда не торопится.
Александр Погожев ИА REGNUM
Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Самая старая калитка в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Тенистый Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
пл. Ленина, Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Памятник детям — защитникам Отечества в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
«Своих не бросаем» — кредо ставропольцев
Александр Погожев ИА REGNUM
Дом книги с магазинами модной одежды в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Детская художественная школа, Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Арка над центральным входом стадиона «Динамо», Ставрополь
В центре города есть гостиницы, отели и хостелы для размещения. Многие туристы признаются, что в первые три дня они не могли вырваться из центра, потому что на каждом шагу встречали сувенирную лавку, магазин с богатым ассортиментом, музей, выставку, хорошую кухню, парковую зону, и везде хотелось задержаться подольше из-за непринужденной остановки.
Александр Погожев ИА REGNUM
Гостиница в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Место, где все фотографируются в Ставрополе
Для уединенных прогулок многие стремятся уйти на проспект Карла Маркса. Здесь и исторические памятники, и красивая архитектура, и тенистая аллея для прогулок, и много кафе. Чем дальше от центра, тем ниже особняки и сказочнее архитектура. Каждое здание по-своему привлекательно и таит много историй.
Александр Погожев ИА REGNUM
Дом 1860 года постройки. Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Прокуратура. Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Аллея на проспекте Карла Маркса в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Стела «Ангел-хранитель» на Александровской площади в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Памятник Коста Хетагурову в Ставрополе
По пути на старинный местный рынок здания напоминают миниатюры дворцов, в которых едва помещается аптека или отделение почты.
Александр Погожев ИА REGNUM
Дорога на Базар в Ставрополе, Нижний рынок
Александр Погожев ИА REGNUM
Старые улочки Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Аптека на Нижнем рынке в Ставрополе
Стоит отметить, что в Ставрополе ревностно отстаивают его архитектурную идентичность, и даже новые здания стараются строить в похожем стиле, но из современных строительных материалов. Основной символичный цвет города — желтый, поэтому большинство зданий желтого цвета.
Александр Погожев ИА REGNUM
Здание правительства Ставропольского края на пл. Ленина, Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Магазин хлебобулочных изделий на пересечении ул. Советская и проспекта Октябрьской Революции в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Детская художественная школа, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Мастерская 1000 мелочей в Ставрополе
Ставропольцы отличаются приветливым и гостеприимным нравом. Многие любят поговорить, поэтому собеседника на скамейке в тени дерева найти несложно. Если турист хочет найти много друзей, Ставрополь для него.