В августе Ставрополь особенно привлекателен для посещения. Просторные улицы города утопают в тени деревьев и освежаются сквозняком легкого ветра. В этот момент брызги фонтанов увлажняют горячий воздух. Ежегодно десятки тысяч туристов посещают Ставрополь в летний период, чтобы почувствовать себя, как в старой Европе, но с теплым приемом в духе кавказских традиций.

Александр Погожев ИА REGNUM Фундамент шефского дома на Крепостной горе в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крепостная гора — историческая колыбель Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Крепостная стена в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Крепостная стена в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Ключ от Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Крепостная гора в Ставрополе

В центре Ставрополя в основном любят прогуливаться семьи с маленькими детьми, пенсионеры и туристы. В городе в августе тихо, жизнь течет не спеша, автомобили плавно проезжают по гладкому асфальтированному полотну. Никто никуда не торопится.

Александр Погожев ИА REGNUM Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Самая старая калитка в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Тенистый Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Проспект Октябрьской Революции, Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM пл. Ленина, Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Памятник детям — защитникам Отечества в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM «Своих не бросаем» — кредо ставропольцев

Александр Погожев ИА REGNUM Дом книги с магазинами модной одежды в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Детская художественная школа, Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Арка над центральным входом стадиона «Динамо», Ставрополь

В центре города есть гостиницы, отели и хостелы для размещения. Многие туристы признаются, что в первые три дня они не могли вырваться из центра, потому что на каждом шагу встречали сувенирную лавку, магазин с богатым ассортиментом, музей, выставку, хорошую кухню, парковую зону, и везде хотелось задержаться подольше из-за непринужденной остановки.

Александр Погожев ИА REGNUM Гостиница в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM ул. Пешеходная с каскадом фонтанов в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Место, где все фотографируются в Ставрополе

Для уединенных прогулок многие стремятся уйти на проспект Карла Маркса. Здесь и исторические памятники, и красивая архитектура, и тенистая аллея для прогулок, и много кафе. Чем дальше от центра, тем ниже особняки и сказочнее архитектура. Каждое здание по-своему привлекательно и таит много историй.

Александр Погожев ИА REGNUM Дом 1860 года постройки. Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Прокуратура. Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Архитектура на проспекте Карла Маркса в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Аллея на проспекте Карла Маркса в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Стела «Ангел-хранитель» на Александровской площади в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Памятник Коста Хетагурову в Ставрополе

По пути на старинный местный рынок здания напоминают миниатюры дворцов, в которых едва помещается аптека или отделение почты.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Базар в Ставрополе, Нижний рынок

Александр Погожев ИА REGNUM Старые улочки Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Аптека на Нижнем рынке в Ставрополе

Стоит отметить, что в Ставрополе ревностно отстаивают его архитектурную идентичность, и даже новые здания стараются строить в похожем стиле, но из современных строительных материалов. Основной символичный цвет города — желтый, поэтому большинство зданий желтого цвета.

Александр Погожев ИА REGNUM Здание правительства Ставропольского края на пл. Ленина, Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Магазин хлебобулочных изделий на пересечении ул. Советская и проспекта Октябрьской Революции в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Детская художественная школа, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Мастерская 1000 мелочей в Ставрополе

Ставропольцы отличаются приветливым и гостеприимным нравом. Многие любят поговорить, поэтому собеседника на скамейке в тени дерева найти несложно. Если турист хочет найти много друзей, Ставрополь для него.