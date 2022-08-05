Екатеринбург готовит фестиваль ландшафтного искусства — фоторепортаж
5 августа 2022
В Екатеринбурге с 12 по 21 августа пройдёт IV Евразийский Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест». Сейчас город активно готовят к этому событию.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Площадь 1905 года в Екатеринбурге
На фестивале будут представлены выставочные шоу-сады, каждый площадью до 100 кв. метров. Посетители смогут погрузиться в их атмосферу и почувствовать новую эстетику жизни. Запланированы и другие мероприятия, в том числе для детей.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гости фестиваля увидят выставочные шоу-сады площадью до 100 кв. м каждый, выстроенные с нуля
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
В рамках фестиваля будут созданы пять уникальных садов, выполненных в реальном размере и объединенных единой темой — зеленые истории Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Строительство площадки фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Строительство площадки фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Строительство площадки фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка фетиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
На площадке гостей будут ждать Зеленый лекторий, Садовый маркет, детский остров, эко- и релакс-зоны
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Для создания садов требуется более 300 кубометров земли
Алексей Колчин ИА REGNUM
Подготовка фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест» на площади 1905 года в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Будут высажены 40 крупных деревьев, 400 кустарников и 2,5 тысячи квадратных метров газона
Алексей Колчин ИА REGNUM
Высадка растений
Алексей Колчин ИА REGNUM
Полив растений
Алексей Колчин ИА REGNUM
На две недели часть Екатеринбурга превратится в красивый, уютный и более зелёный город
Алексей Колчин ИА REGNUM
Торжественное открытие Фестиваля «Атмофест» пройдёт 12 августа
Алексей Колчин ИА REGNUM
Администрация города Екатеринбург
Фестиваль проводится в Екатеринбурге с 2018 года. До 2021-го он назывался «Атмосферой».