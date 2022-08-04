«Город для каждого»: Moscow Urban Forum — 2022 — фоторепортаж
В 2022 году Московский урбанистический форум (МУФ) запустил новый выставочный формат. По мнению организаторов, смена ин-фолио позволит проиллюстрировать историю развития столичной гигантомании, а главное, дать москвичам и гостям города возможность увидеть цельную картину трансформации городской жизни за последние годы и узнать о дальнейшем развитии мегаполиса. Выставка называется «Город для каждого» и впервые будет проходить столь продолжительно — 21 день.
Если вы хотите узнать о том, как изменилась за последние 10 лет Новая Москва, как благоустраиваются парки и набережные Москвы-реки, какие необычные и современные возводятся очаги культуры и спортивные объекты, то вам сюда.
А ведь есть еще затрагивающая жизнь буквально каждого москвича программа реновации, и, если вы пока собственнолично не ощутили весь размах программы, сравнимой, пожалуй, со стройками первой трети и середины XX века, это значит лишь, что ответственные за нее товарищи не дорабатывают.
Впереди жаркие летние выходные, скоро начнется новый учебный год. Чтобы побыть с детьми и провести время с пользой, сходите на выставку «Город для каждого». Мы можем соглашаться с политикой городских властей в целом или отчасти, но право, там есть на что посмотреть и кого послушать. Займитесь йогой на стилизованной под набережную Москвы-реки центральной части экспозиции, примите участие в мастер-классах или просто отдохните у воды. Организаторы подготовили для горожан всех возрастов более 200 бесплатных мероприятий: 26 кинопоказов документальных картин и встречи с режиссерами и кинокритиками, стретчинг и фитнес-тренировки, лекции про городское здоровье, экологию и культуру и многое другое.
Всего не перечислить, но уверены, что места и занятий по интересам хватит на всех. Двухуровневая экспозиция занимает 1,6 тысячи квадратных метров, разделена на 13 тематических зон: «Панорама города», «Город в движении», «Город развивается», «Цифровой город», «Перезагрузка города», «Центр притяжения», «Здоровый город», «Город знаний», «Город обновляется», «Комфортный город», «Молодая Москва», «Город и спорт» и «Город творчества».
Выбор за вами, москвичи и гости столицы!