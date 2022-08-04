В 2022 году Московский урбанистический форум (МУФ) запустил новый выставочный формат. По мнению организаторов, смена ин-фолио позволит проиллюстрировать историю развития столичной гигантомании, а главное, дать москвичам и гостям города возможность увидеть цельную картину трансформации городской жизни за последние годы и узнать о дальнейшем развитии мегаполиса. Выставка называется «Город для каждого» и впервые будет проходить столь продолжительно — 21 день.

Василий Иванов ИА REGNUM
Moscow Urban Forum
Василий Иванов ИА REGNUM
В рамках форума также представлены интегрированные в городскую среду арт-объекты
Василий Иванов ИА REGNUM
Общий вид на пространство Moscow Urban Forum

Если вы хотите узнать о том, как изменилась за последние 10 лет Новая Москва, как благоустраиваются парки и набережные Москвы-реки, какие необычные и современные возводятся очаги культуры и спортивные объекты, то вам сюда.

Василий Иванов ИА REGNUM
Форум
Василий Иванов ИА REGNUM
Квартал российских дизайнеров — группа Родина
Василий Иванов ИА REGNUM
Проект МФК Варшавские ворота
Василий Иванов ИА REGNUM
Проект Московского международного медицинского кластера
Василий Иванов ИА REGNUM
Проект Московского международного медицинского кластера
Василий Иванов ИА REGNUM
Развитие района Павелецкая — проект группы компаний «Пионер»
Василий Иванов ИА REGNUM
На стенде «Комфортный город»
Василий Иванов ИА REGNUM
На стенде «Комфортный город»
Василий Иванов ИА REGNUM
Union Park от концерна КРОСТ
Василий Иванов ИА REGNUM
На стенде установлены массивные вкладыши с описанием этапов развития города
Василий Иванов ИА REGNUM
Дорожное строительство на примере винчестерного тоннеля Северо-Западной хорды
Василий Иванов ИА REGNUM
О дорожном строительстве на Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Дорожное строительство на примере винчестерного тоннеля Северо-Западной хорды

А ведь есть еще затрагивающая жизнь буквально каждого москвича программа реновации, и, если вы пока собственнолично не ощутили весь размах программы, сравнимой, пожалуй, со стройками первой трети и середины XX века, это значит лишь, что ответственные за нее товарищи не дорабатывают.

Василий Иванов ИА REGNUM
Вид из дома старого образца
Василий Иванов ИА REGNUM
Вид из окон новостройки
Василий Иванов ИА REGNUM
Сравнительная характеристика жилья эпохи Хрущева и жилья в современных новостройках

Впереди жаркие летние выходные, скоро начнется новый учебный год. Чтобы побыть с детьми и провести время с пользой, сходите на выставку «Город для каждого». Мы можем соглашаться с политикой городских властей в целом или отчасти, но право, там есть на что посмотреть и кого послушать. Займитесь йогой на стилизованной под набережную Москвы-реки центральной части экспозиции, примите участие в мастер-классах или просто отдохните у воды. Организаторы подготовили для горожан всех возрастов более 200 бесплатных мероприятий: 26 кинопоказов документальных картин и встречи с режиссерами и кинокритиками, стретчинг и фитнес-тренировки, лекции про городское здоровье, экологию и культуру и многое другое.

Василий Иванов ИА REGNUM
На стенде, посвященном московскому здравоохранению
Василий Иванов ИА REGNUM
На форуме много площадок, которые можно посетить всей семьей
Василий Иванов ИА REGNUM
Профессиональный тренажер для детей
Василий Иванов ИА REGNUM
Погружение в виртуальную реальность
Василий Иванов ИА REGNUM
Передовые технологии на Moscow Urban Forum
Василий Иванов ИА REGNUM
Образец новой детской площадки
Василий Иванов ИА REGNUM
Йога на Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Площадки для детей нового образца на Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Книжный стенд на Moscow Urban Forum 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Зона комфортной аудиопрогулки по Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Лекторий
Василий Иванов ИА REGNUM
Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Moscow Urban Forum — 2022
Василий Иванов ИА REGNUM
Moscow Urban Forum — 2022

Всего не перечислить, но уверены, что места и занятий по интересам хватит на всех. Двухуровневая экспозиция занимает 1,6 тысячи квадратных метров, разделена на 13 тематических зон: «Панорама города», «Город в движении», «Город развивается», «Цифровой город», «Перезагрузка города», «Центр притяжения», «Здоровый город», «Город знаний», «Город обновляется», «Комфортный город», «Молодая Москва», «Город и спорт» и «Город творчества».

Выбор за вами, москвичи и гости столицы!

Василий Иванов ИА REGNUM
Moscow Urban Forum — 2022