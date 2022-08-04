В 2022 году Московский урбанистический форум (МУФ) запустил новый выставочный формат. По мнению организаторов, смена ин-фолио позволит проиллюстрировать историю развития столичной гигантомании, а главное, дать москвичам и гостям города возможность увидеть цельную картину трансформации городской жизни за последние годы и узнать о дальнейшем развитии мегаполиса. Выставка называется «Город для каждого» и впервые будет проходить столь продолжительно — 21 день.

Василий Иванов ИА REGNUM Moscow Urban Forum

Василий Иванов ИА REGNUM В рамках форума также представлены интегрированные в городскую среду арт-объекты

Василий Иванов ИА REGNUM Общий вид на пространство Moscow Urban Forum

Если вы хотите узнать о том, как изменилась за последние 10 лет Новая Москва, как благоустраиваются парки и набережные Москвы-реки, какие необычные и современные возводятся очаги культуры и спортивные объекты, то вам сюда.

Василий Иванов ИА REGNUM Форум

Василий Иванов ИА REGNUM Квартал российских дизайнеров — группа Родина

Василий Иванов ИА REGNUM Проект МФК Варшавские ворота

Василий Иванов ИА REGNUM Проект Московского международного медицинского кластера

Василий Иванов ИА REGNUM Проект Московского международного медицинского кластера

Василий Иванов ИА REGNUM Развитие района Павелецкая — проект группы компаний «Пионер»

Василий Иванов ИА REGNUM На стенде «Комфортный город»

Василий Иванов ИА REGNUM На стенде «Комфортный город»

Василий Иванов ИА REGNUM Union Park от концерна КРОСТ

Василий Иванов ИА REGNUM На стенде установлены массивные вкладыши с описанием этапов развития города

Василий Иванов ИА REGNUM Дорожное строительство на примере винчестерного тоннеля Северо-Западной хорды

Василий Иванов ИА REGNUM О дорожном строительстве на Moscow Urban Forum — 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Дорожное строительство на примере винчестерного тоннеля Северо-Западной хорды

А ведь есть еще затрагивающая жизнь буквально каждого москвича программа реновации, и, если вы пока собственнолично не ощутили весь размах программы, сравнимой, пожалуй, со стройками первой трети и середины XX века, это значит лишь, что ответственные за нее товарищи не дорабатывают.

Василий Иванов ИА REGNUM Вид из дома старого образца

Василий Иванов ИА REGNUM Вид из окон новостройки

Василий Иванов ИА REGNUM Сравнительная характеристика жилья эпохи Хрущева и жилья в современных новостройках

Впереди жаркие летние выходные, скоро начнется новый учебный год. Чтобы побыть с детьми и провести время с пользой, сходите на выставку «Город для каждого». Мы можем соглашаться с политикой городских властей в целом или отчасти, но право, там есть на что посмотреть и кого послушать. Займитесь йогой на стилизованной под набережную Москвы-реки центральной части экспозиции, примите участие в мастер-классах или просто отдохните у воды. Организаторы подготовили для горожан всех возрастов более 200 бесплатных мероприятий: 26 кинопоказов документальных картин и встречи с режиссерами и кинокритиками, стретчинг и фитнес-тренировки, лекции про городское здоровье, экологию и культуру и многое другое.

Василий Иванов ИА REGNUM На стенде, посвященном московскому здравоохранению

Василий Иванов ИА REGNUM На форуме много площадок, которые можно посетить всей семьей

Василий Иванов ИА REGNUM Профессиональный тренажер для детей

Василий Иванов ИА REGNUM Погружение в виртуальную реальность

Василий Иванов ИА REGNUM Передовые технологии на Moscow Urban Forum

Василий Иванов ИА REGNUM Образец новой детской площадки

Василий Иванов ИА REGNUM Йога на Moscow Urban Forum — 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Площадки для детей нового образца на Moscow Urban Forum — 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Книжный стенд на Moscow Urban Forum 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Зона комфортной аудиопрогулки по Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Лекторий

Василий Иванов ИА REGNUM Moscow Urban Forum — 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Moscow Urban Forum — 2022

Василий Иванов ИА REGNUM Moscow Urban Forum — 2022

Всего не перечислить, но уверены, что места и занятий по интересам хватит на всех. Двухуровневая экспозиция занимает 1,6 тысячи квадратных метров, разделена на 13 тематических зон: «Панорама города», «Город в движении», «Город развивается», «Цифровой город», «Перезагрузка города», «Центр притяжения», «Здоровый город», «Город знаний», «Город обновляется», «Комфортный город», «Молодая Москва», «Город и спорт» и «Город творчества».

Выбор за вами, москвичи и гости столицы!